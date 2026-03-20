Fin de semana de 5 días: quiénes tendrán un feriado extra en marzo 2026 La configuración de este beneficio extraordinario responde a la superposición de efemérides municipales, aniversarios fundacionales y festividades patronales. Por + Seguir en







Conocé más sobre los distintos Feriados que alcanzan a ciertas personas del país

Esta fecha extra afecta a trabajadores del sector público municipal y empleados del Banco Provincia de dichas zonas.

Las localidades beneficiadas son el partido de Las Flores y las localidades de La Angelita (Gral. Arenales) y Timote (Carlos Tejedor).

El motivo del feriado extra es la celebración del aniversario fundacional el miércoles 25 de marzo.

Entonces, la configuración del descanso queda de la siguiente forma: Sábado 21, domingo 22, lunes 23 (turístico), martes 24 (nacional) y miércoles 25 (local). En este marzo de 2026, lo que originalmente se perfilaba como un fin de semana largo convencional por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, ha tomado un giro logístico que permitirá a un sector específico de la población disfrutar de un descanso de cinco jornadas consecutivas gracias a la sumatoria de Feriados.

Para las localidades afectadas, el lunes 23 funcionará como un día donde la administración pública y gran parte del sector educativo cesarán sus actividades, permitiendo un flujo turístico interno que se extenderá desde la tarde del jueves 19 hasta el cierre del miércoles 25 en algunos casos.

Por qué se agrega el feriado del 25 de marzo al fin de semana largo en 2026 feriado El partido de Las Flores este miércoles 25 de marzo celebra su aniversario fundacional con una serie de actos oficiales y festejos comunitarios.

Del mismo modo, las localidades de La Angelita (perteneciente al partido de General Arenales) y Timote (en el partido de Carlos Tejedor) replican este esquema de festividades locales, sumándose a la jornada de asueto.

Esta disposición legal rige para todos los agentes que se desempeñan en el sector público de dichas jurisdicciones, así como también para el personal de las sucursales locales del Banco Provincia, garantizando un cese de actividades administrativas que impacta directamente en la dinámica económica y social de la región.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país

Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas

Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur

Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana

Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo Feriados trasladables Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre