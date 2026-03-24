Feriado por el 24 de marzo: cuándo es el próximo fin de semana largo y cuántos le quedan a 2026 Tras el descanso extendido por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, muchos argentinos consultan el calendario oficial para conocer los feriados de los próximos meses y planificar con antelación. Por + Seguir en







Calendario completo de los feriados en Argentina en 2026.

El feriado del 24 de marzo cierra el primer fin de semana extra largo del año 2026. El próximo descanso extendido será en Semana Santa, del jueves 2 al domingo 5 de abril. El jueves 2 de abril tendrá doble significado al coincidir el Jueves Santo con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, declarado feriado nacional. Durante los meses de mayo y junio se presentarán tres fines de semana largos adicionales para fomentar el turismo. El feriado por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia no solo convoca a una movilización masiva en todo el país, sino que también corona el primer fin de semana extra largo del 2026, que incluyó un lunes "puente" con fines turísticos.

Si bien el miércoles 25 de marzo se retoma la actividad en el país, el calendario nacional promete otro fin de semana largo muy próximo. Se trata de otros cuatro días de descanso que ofrecen la oportunidad perfecta para realizar una escapada o pausar la rutina laboral antes de que finalice el primer semestre del año.

Cuándo es el próximo fin de semana largo en 2026 Semana Santa El próximo fin de semana largo en Argentina llegará en el mes de abril con la celebración de la Semana Santa. Este periodo de descanso comenzará el jueves 2 de abril con la celebración del Jueves Santo, que este año coincide con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, por lo que será feriado nacional.

Esta jornada de descanso se unirá con el Viernes Santo, que cae el 3 de abril. De esta manera, el fin de semana se extenderá desde el jueves hasta el domingo, culminando con la celebración de la Pascua.

Cuántos fines de semana largo le quedan al 2026 calendario Tras el feriado de marzo, al calendario de 2026 le quedan todavía varios fines de semana largos o extendidos para aprovechar en lo que resta del año:

Abril: Del jueves 2 al domingo 5 (Semana Santa y Malvinas).

Del jueves 2 al domingo 5 (Semana Santa y Malvinas). Mayo: El feriado del viernes 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajador, genera un descanso de tres días. Esta situación se repite con el feriado del lunes 25 de mayo (Revolución de Mayo).

El feriado del viernes 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajador, genera un descanso de tres días. Esta situación se repite con el feriado del lunes 25 de mayo (Revolución de Mayo). Junio: Se destaca un periodo XL por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Güemes que es el 17 de junio pero se trasladó al lunes 15 este año.

Se destaca un periodo XL por el Paso a la Inmortalidad del Gral. Güemes que es el 17 de junio pero se trasladó al lunes 15 este año. Agosto: El lunes 17 (Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín) traslada su descanso para crear un fin de semana largo.

El lunes 17 (Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín) traslada su descanso para crear un fin de semana largo. Octubre: El lunes 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) también garantiza tres días de desconexión.

El lunes 12 (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) también garantiza tres días de desconexión. Noviembre: El Día de la Soberanía Nacional se suma a la lista de feriados trasladables al pasar al lunes 23 de noviembre para asegurar tres días de descanso.

El Día de la Soberanía Nacional se suma a la lista de feriados trasladables al pasar al lunes 23 de noviembre para asegurar tres días de descanso. Diciembre: El cierre del año contará con el lunes 7, decretado día no laborable con fines turísticos, que se une al martes 8 (Día de la Inmaculada Concepción), conformando el último gran fin de semana XL del 2026.