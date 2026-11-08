8 de noviembre de 2026 Inicio
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Confirman feriado para el lunes 16 de noviembre en 2026: a qué se debe y quienes tendrán fin de semana alrgo

Este mes continúa sumando fechas especiales en el territorio bonaerense. Una nueva disposición modifica la actividad habitual en una localidad y vuelve a poner el foco en los descansos previstos para el penúltimo mes del año.

Por
Henderson

Henderson, en el partido bonaerense de Hipólito Yrigoyen, se prepara para conmemorar un nuevo aniversario de su fundación el lunes 16 de noviembre de 2026.

  • Qué se conmemora durante esa jornada.
  • Cuál es la localidad alcanzada por la medida.
  • Qué establece la normativa para los trabajadores.
  • Cuáles son los próximos feriados nacionales de 2026.

Confirman feriado para el lunes 16 de noviembre en 2026: una nueva jornada no laborable se incorporó al cronograma de celebraciones de la provincia de Buenos Aires. La disposición alcanza a una localidad del interior bonaerense y establece condiciones particulares para los distintos sectores laborales. A qué se debe y quienes tendrán fin de semana largo

El viernes 13 de noviembre habrá una jornada de descanso en una localidad bonaerense por una nueva conmemoración de su fundación.
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Noviembre suma una nueva fecha de descanso para un municipio de la provincia de Buenos Aires por una celebración vinculada con la historia de una comunidad del interior bonaerense.

La medida fue establecida por el Ministerio de Gobierno provincial a través de la Resolución 516/2026, publicada en el Boletín Oficial. La disposición contempla distintas fechas conmemorativas durante el mes y diferencia su alcance según se trate de la administración pública o de actividades privadas.

Por qué es feriado el lunes 16 de noviembre de 2026 y quienes tendrán fin de semana largo

El lunes 16 de noviembre se conmemora el aniversario fundacional de Henderson, localidad cabecera del partido de Hipólito Yrigoyen, en la provincia de Buenos Aires. La fecha fue incluida en el anexo de celebraciones locales de noviembre aprobado por la Resolución 516/2026. De esta manera, la jornada alcanza a la administración pública provincial y al Banco de la Provincia de Buenos Aires en el ámbito correspondiente.

Al tratarse de un lunes, la celebración puede dar lugar a un fin de semana de tres días para quienes estén alcanzados por la disposición: sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de noviembre.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario nacional distingue entre feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos. Cada categoría tiene condiciones diferentes y determina cómo se organizan los descansos durante el año.

Feriados inamovibles

Son aquellos que se celebran en la fecha establecida y no pueden trasladarse a otra jornada. Entre los que quedan en 2026 se encuentran:

  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

Son fechas conmemorativas que pueden cambiar de día de acuerdo con lo establecido por la legislación vigente, con el objetivo de favorecer la organización de los descansos. En noviembre, el Día de la Soberanía Nacional se conmemora el 20 de noviembre y su traslado genera un descanso extendido el lunes 23.

Feriados con fines turísticos

Son jornadas establecidas por el Gobierno nacional para promover el turismo interno y facilitar la conformación de fines de semana largos. Para el cierre de 2026, el lunes 7 de diciembre fue establecido como día no laborable con fines turísticos. Al ubicarse antes del feriado inamovible del martes 8 de diciembre, permitirá un descanso de cuatro días para quienes puedan aprovechar ambas jornadas.

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