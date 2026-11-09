9 de noviembre de 2026 Inicio
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Decretan feriado para el viernes 13 de noviembre en 2026: quiénes tendrán fin de semana largo

Un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires contará con tres días consecutivos de descanso a mitad de mes.

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Será feriado el viernes 13 de noviembre: ¿quiénes tendrán fin de semana largo?

Será feriado el viernes 13 de noviembre: ¿quiénes tendrán fin de semana largo?

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  • El viernes 13 de noviembre habrá un feriado especial en dos distritos de la provincia de Buenos Aires.
  • La jornada se debe a la conmemoración de sus respectivos aniversarios fundacionales.
  • Los habitantes de ambas localidades podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso.
  • La medida tendrá distinto alcance para los trabajadores del sector público y del privado.

Noviembre tendrá jornadas de descanso adicionales en distintos distritos bonaerenses, que se sumarán a los feriados nacionales y provinciales previstos para el mes. Estas fechas responden a aniversarios y celebraciones propias de cada comunidad, por lo que no tendrán alcance en todo el territorio.

Henderson, en el partido bonaerense de Hipólito Yrigoyen, se prepara para conmemorar un nuevo aniversario de su fundación el lunes 16 de noviembre de 2026.
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El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó las conmemoraciones locales mediante una resolución que establece qué sectores estarán alcanzados en cada caso. A estos días especiales también se sumarán los asuetos vinculados con la visita del papa León XIV, que harán de noviembre un mes con varios cambios en la actividad habitual.

Será feriado el viernes 13 de noviembre en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Será feriado el viernes 13 de noviembre en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Por qué será feriado el viernes 13 de noviembre en 2026

El viernes 13 de noviembre será feriado en el partido de Salliqueló y en la localidad de Arribeños, perteneciente al partido de General Arenales. En ambos lugares, el asueto se debe a la conmemoración de su aniversario fundacional. De esta manera, una gran parte de sus habitantes podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso a mediados del mes.

La medida alcanzará a los empleados del Banco Provincia y de la administración pública, quienes tendrán la jornada libre y no deberán asistir a sus lugares de trabajo. En el sector privado, en cambio, la posibilidad de otorgar el día no laborable dependerá de la decisión de cada empleador.

Salliqueló, provincia de Buenos Aires.

Salliqueló, provincia de Buenos Aires.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 9 de noviembre: Visita del Papa León XIV
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.
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