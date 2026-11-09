Decretan feriado para el viernes 13 de noviembre en 2026: quiénes tendrán fin de semana largo

- El viernes 13 de noviembre habrá un feriado especial en dos distritos de la provincia de Buenos Aires.
- La jornada se debe a la conmemoración de sus respectivos aniversarios fundacionales.
- Los habitantes de ambas localidades podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso.
- La medida tendrá distinto alcance para los trabajadores del sector público y del privado.
Noviembre tendrá jornadas de descanso adicionales en distintos distritos bonaerenses, que se sumarán a los feriados nacionales y provinciales previstos para el mes. Estas fechas responden a aniversarios y celebraciones propias de cada comunidad, por lo que no tendrán alcance en todo el territorio.
El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó las conmemoraciones locales mediante una resolución que establece qué sectores estarán alcanzados en cada caso. A estos días especiales también se sumarán los asuetos vinculados con la visita del papa León XIV, que harán de noviembre un mes con varios cambios en la actividad habitual.
Será feriado el viernes 13 de noviembre en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
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Por qué será feriado el viernes 13 de noviembre en 2026
El viernes 13 de noviembre será feriado en el partido de Salliqueló y en la localidad de Arribeños, perteneciente al partido de General Arenales. En ambos lugares, el asueto se debe a la conmemoración de su aniversario fundacional. De esta manera, una gran parte de sus habitantes podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso a mediados del mes.
La medida alcanzará a los empleados del Banco Provincia y de la administración pública, quienes tendrán la jornada libre y no deberán asistir a sus lugares de trabajo. En el sector privado, en cambio, la posibilidad de otorgar el día no laborable dependerá de la decisión de cada empleador.