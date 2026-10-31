Cuál es el feriado de noviembre que se suma a los días festivos por la visita del papa León XIV El mes también incluirá una conmemoración histórica que modificará la fecha habitual de descanso y permitirá disfrutar de un fin de semana largo. Por Agregar C5N en









Este es el feriado que se suma a los días festivos por la visita del papa en noviembre de 2026. Freepik

El calendario de noviembre contará con varios feriados.

Tres de ellos estarán vinculados con la visita del papa León XIV al país.

De los cuales uno será de alcance nacional y los otros dos tendrán carácter jurisdiccional.

Además, habrá otra fecha especial que dará lugar a un fin de semana largo y alcanzará a todo el territorio nacional Con la llegada de noviembre, el calendario de feriados en Argentina ofrece varias fechas que conviene tener presentes para organizar el mes. Entre ellas se encuentran dos jornadas de alcance nacional, de las cuales una está relacionada con la visita del papa León XIV, junto con otras dos fechas, también vinculadas con la llegada del Santo Padre, que tendrán vigencia únicamente en determinadas jurisdicciones.

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Sumo Pontífice, lo que genera un fin de semana largo en todo el país. A esa fecha se sumarán el martes 10, con feriados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, y el miércoles 11, cuando la medida regirá únicamente en la provincia de Buenos Aires. Estas dos últimas jornadas tendrán un alcance limitado y no se extenderán al resto del país.

La visita del papa León XIV generará 3 feriados en noviembre. Web Qué feriado tiene noviembre 2026 además de la visita del papa A los feriados especiales previstos para noviembre por la visita del papa León XIV, se sumará el Día de la Soberanía Nacional, que este año se celebrará el lunes 23. La jornada se celebra originalmente el 20 de noviembre, sin embargo este año se trasladó y dará lugar a un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23.

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845. En aquel enfrentamiento, las tropas de la Confederación Argentina, al mando de Juan Manuel de Rosas y Lucio Mansilla, resistieron el avance de una flota anglo-francesa por el río Paraná. Aunque estaban en inferioridad numérica, su defensa se convirtió en un símbolo de la lucha por la autonomía nacional.

El feriado por el Día de la Soberanía Nacional se trasladó al lunes 23 de noviembre. Argentina.gob.ar Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.