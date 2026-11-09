Operativo cuatro patas: la movida solidaria para proteger a los "Lujaneritos" durante la visita del papa León XIV

Frente a la multitudinaria llegada de fieles a la Basílica de Luján, una ONG proteccionista y el Municipio unieron fuerzas para que los perros comunitarios de la zona no sufran el caos ni el peligro de las grandes masas. Una historia de empatía en la que todos pueden sumar.

A horas de la misa histórica del papa León XIV, la ciudad de Luján se prepara para recibir a una multitud de fieles. En este contexto, C5N dialogó con María de los Ángeles, referente de la ONG Los Lujaneritos, quien contó cómo presentaron un proyecto ante el Municipio para coordinar una solución concreta para los perros callejeros que habitan en los alrededores de la Basílica.

Son de todos y no son de nadie. Tienen su espacio en la Plaza Belgrano, caminan parsimoniosos frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján y reciben el cariño diario de comerciantes, vecinos y visitantes que les dan de comer, los abrigan en invierno y velan por su salud. Son los "Lujaneritos", los perros callejeros comunitarios que forman parte del paisaje y del corazón de Luján.

Sin embargo, ante eventos masivos, su tranquilidad cotidiana se transforma en un verdadero peligro: el tumulto, las vallas y la falta de sus cuidadores habituales los dejan expuestos a sustos, extravíos y lamentables maltratos.

Conscientes de esta realidad y a las puertas de una jornada histórica por la llegada del papa León XIV, las voluntarias de la Asociación Civil Lujaneritos decidieron no mirar hacia otro lado. Con la memoria de lo difícil que la pasan los animales en eventos populosos, la ONG presentó un proyecto urgente al Municipio para poner a salvo a todos los callejeritos del radio céntrico desde la plaza hasta el Parque San Martín.

"La iniciativa contempla la posibilidad de trasladar temporalmente a los perros comunitarios a hogares de tránsito, donde puedan permanecer en condiciones seguras durante aproximadamente doce días", explicó María de los Ángeles.

La respuesta fue inmediata: las autoridades locales, a través del departamento de Zoonosis, se organizaron junto a la ONG para montar un dispositivo de resguardo preventivo. Sin embargo, el verdadero motor de esta causa fue el trabajo en equipo y la red solidaria entre los voluntarios de la organización y cada uno de los vecinos que abrieron generosamente las puertas de sus hogares para ofrecerles un tránsito seguro.

Manos a la obra: un operativo hecho a puro corazón

"El plan consistía en retirar de la vía pública a todos los perritos que se pudiera", relató la presidenta de Los Lujaneritos. "A la fecha, llevamos unos 37 perritos (y la cifra sigue sumando) para resguardarlos de manera segura durante los 12 días que abarca el operativo papal", explicó a C5N. Trabajo a pulmón si los hay, las voluntarias junto a Zoonosis recorren diariamente la zona para levantar a los animales y darles refugio ante la inminente llegada de la multitud.

El destino de estos "Lujaneritos" es el cuidado: algunos permanecen alojados temporalmente en el predio de Zoonosis, otros en pensionados caninos costeados por la solidaridad comunitaria y, los más afortunados, ya están disfrutando en casas de tránsito. "Hay diez perros en Zoonosis, nueve en pensionado, y el resto están en hogares temporales", contó María de los Ángeles para llevar tranquilidad sobre el paradero los comunitarios.

En las redes sociales de la ONG, las imágenes de los perritos descansando plácidamente en hogares de familia reconfortan a quienes siguen el minuto a minuto de la campaña. Además, la logística del rescate incluye el traslado seguro en vehículos de la ONG y Zoonosis, garantizando que, una vez normalizada la circulación en la ciudad, cada uno sea devuelto a su rincón habitual con la identificación correspondiente.

Cómo sumarte para cuidar a los Lujaneritos

La iniciativa sigue abierta a toda la comunidad y requiere de la ayuda de vecinos y amantes de los animales para completar la misión con éxito. El objetivo principal es encontrar más familias con ganas de abrir sus puertas como hogares de tránsito durante este período, con la linda ilusión compartida de que más de uno termine encontrando un hogar definitivo en el camino.

Para quienes no dispongan de espacio en casa pero quieran colaborar, existen otras maneras muy valiosas de ayudar:

Donación de insumos: se necesita alimento balanceado para cubrir los 12 días de estadía de cada animal transitado.

Aporte económico: se puede colaborar con dinero para costear los días de estadía en pensionados caninos para aquellos animales que no consiguieron casa de acogida.

Difusión: compartir la campaña para llegar a más personas interesadas en colaborar.

#lujaneritos Emilie in Paris - ai_music_fairy @lujaneritos Nos quedaron algunos sin lugar...son pocos pero queríamos resguardarlos a todos... Acá les dejamos un videito de los que están en tránsitos, pensionado o zoonosis rompiendo la leyenda urbana de que los callejeritos la pasan mal en una casa Si te queda algun lugarcito para resguardar a alguno más no dudes en comunicarte con nosotros 2323 538038 #entretodospodemosmuchomas

Las personas interesadas en sumarse a este acto de amor pueden ponerse en contacto directo con la Dirección de Zoonosis del Municipio de Luján o a través de las redes sociales de la Asociación Civil Lujaneritos. Entre todos es posible garantizar que la visita histórica sea también una fiesta de protección y bienestar para los habitantes más indefensos de la Basílica.

Más allá de los 37 perritos que ya se encuentran a resguardo por la contingencia papal, la labor de la ONG también le da contención a los animales abandonados a su suerte. Actualmente hay otros 50 animales bajo su cuidado que esperan con ansias una oportunidad. Los peludos no solo aguardan por un techo temporal, sino por el milagro de una familia definitiva que les abra las puertas de su hogar para siempre.