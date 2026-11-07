7 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Confirman que será feriado el miércoles 11 de noviembre en 2026: qué se celebra y a quiénes alcanza

El cronograma de noviembre tendrá una particularidad que afectará la rutina de los bonaerenses durante esa semana.

Por
Será feriado el miércoles 11 de noviembre: ¿qué se celebra y a quiénes alcanza?

Será feriado el miércoles 11 de noviembre: ¿qué se celebra y a quiénes alcanza?

Pixabay
  • El miércoles 11 de noviembre será feriado en toda la provincia de Buenos Aires por la visita del papa León XIV.
  • El Santo Padre realizará distintas actividades durante la última jornada de su recorrido por el país.
  • La agenda incluirá una misa en Luján y una ceremonia de despedida en Ezeiza antes de partir hacia Perú.
  • Además, varias localidades bonaerenses también tendrán celebraciones propias, entre aniversarios fundacionales y fiestas patronales.

La visita del papa León XIV a la Argentina modificará el calendario de feriados de noviembre en todo el país y también en la provincia de Buenos Aires. Durante la segunda semana del mes, buena parte de los trabajadores bonaerenses tendrán dos días de descanso separados por una jornada laboral.

Será feriado el martes 10 de noviembre: ¿a qué se debe?
Te puede interesar:

Se suma un nuevo feriado para el martes 10 de noviembre: a qué se debe

El calendario tendrá dos jornadas especiales por la visita del papa León XIV. La primera será el lunes 9 de noviembre, con alcance nacional, mientras que el miércoles 11 se sumará un feriado para toda la provincia de Buenos Aires, en el marco de las actividades previstas del Santo Padre en ese territorio.

El miércoles 11 de noviembre será feriado en la provincia de Buenos Aires.

El miércoles 11 de noviembre será feriado en la provincia de Buenos Aires.

A qué se debe el feriado del miércoles 11 de noviembre en 2026

El miércoles 11 de noviembre será feriado en toda la provincia de Buenos Aires por las actividades que el Sumo Pontífice realizará durante la última jornada de su visita. La agenda comenzará a las 8 de la mañana con una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y continuará a las 10 con una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Más tarde, a las 13.30, tendrá lugar la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini. Una vez finalizado el acto, el Santo Padre partirá a las 14 rumbo a Lima, Perú, para seguir con su viaje apostólico.

Así será la agenda del papa León XIV durante el miércoles 11 de noviembre.

Así será la agenda del papa León XIV durante el miércoles 11 de noviembre.

Al miércoles 11 de noviembre, además de esta jornada, que afecta a todo el territorio bonaerense, también se le suman distintas celebraciones de carácter local que están contempladas en el calendario de feriados locales de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, los distritos que tendrán un día especial son:

  • Localidad de Casbas, partido de Guaminí (aniversario fundacional).
  • Localidad de Roberts, partido de Lincoln (aniversario fundacional).
  • Localidad de Stroeder, partido de Patagones (aniversario fundacional).
  • Localidad de Leandro Nicéforo Alem, partido de Leandro Nicéforo Alem (aniversario fundacional).
  • Localidad de Colonia San Martín de Tours, partido de Saavedra (patronal).

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 9 de noviembre: Visita del Papa León XIV
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El calendario de noviembre de 2026 tendrá feriados con distinto alcance territorial y un fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional.

Quienes tienen fin de semana largo de 4 días por los feriados de noviembre 2026

El papa León XIV tiene prevista una visita a la Argentina en noviembre de 2026, con actividades religiosas e institucionales en distintas ciudades del país.

El detalle: así quedan los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina

Noviembre 2026 tendrá dos fines de semana largos: ¿cuáles son y por qué es feriado?

Noviembre 2026 tendrá dos fines de semana largos: cuáles son y por qué es feriado

Este es el feriado que se suma a los días festivos por la visita del papa en noviembre de 2026.

Cuál es el feriado de noviembre que se suma a los días festivos por la visita del papa León XIV

Marcha del Orgullo.

Marcha del Orgullo 2026: una multitud colma la Plaza del Congreso a la espera del acto central

El perro de El Calafate se volvió viral por su particular postura para dormir y las fotos que compartieron turistas y vecinos.

Este perro en El Calafate se volvió viral por cómo duerme e hizo estallar las redes

Rating Cero

Viola Davis interpretó a Donna Emmett, una abogada defensora que apareció en varios episodios de La Ley y el Orden: UVE entre 2003 y 2008.

Cuál es la serie en la que apareció Viola Davis antes de saltar a la fama con películas inolvidables

Johnny Depp sorprende con su transformación física para interpretar a Ebenezer Scrooge.

Película navideña: así fue la impactante transformación de Johnny Depp para su nuevo personaje

Conocé cómo es la habitación de Morena Beltrán.

Mucha luz y estilo colonial: así es la habitación de Morena Beltrán

Era actor y llegó a ser presidente de los Estados Unidos: ¿quién es?

Era actor de televisión poco conocido pero terminó siendo famoso por la política en Estados Unidos: quién es

Una de las Divinas de Patito Feo: ¿qué fue de la vida de Nicole Luis?

Una de las Divinas de Patito Feo: qué fue de la vida de Nicole Luis

Se filtro un video de Mauro Icardi con la policia.

Se filtró el video de Mauro Icardi hablando con la policía tras el escándalo con Wanda Nara: "Es mi responsabilidad"

últimas noticias

Marcha del Orgullo.

Marcha del Orgullo 2026: una multitud colma la Plaza del Congreso a la espera del acto central

Hace 21 minutos
Viola Davis interpretó a Donna Emmett, una abogada defensora que apareció en varios episodios de La Ley y el Orden: UVE entre 2003 y 2008.

Cuál es la serie en la que apareció Viola Davis antes de saltar a la fama con películas inolvidables

Hace 32 minutos
Johnny Depp sorprende con su transformación física para interpretar a Ebenezer Scrooge.

Película navideña: así fue la impactante transformación de Johnny Depp para su nuevo personaje

Hace 33 minutos
Conocé cómo es la habitación de Morena Beltrán.

Mucha luz y estilo colonial: así es la habitación de Morena Beltrán

Hace 34 minutos
Será feriado el miércoles 11 de noviembre: ¿qué se celebra y a quiénes alcanza?

Confirman que será feriado el miércoles 11 de noviembre en 2026: qué se celebra y a quiénes alcanza

Hace 35 minutos