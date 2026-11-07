Confirman que será feriado el miércoles 11 de noviembre en 2026: qué se celebra y a quiénes alcanza El cronograma de noviembre tendrá una particularidad que afectará la rutina de los bonaerenses durante esa semana. Por Agregar C5N en









Será feriado el miércoles 11 de noviembre: ¿qué se celebra y a quiénes alcanza? Pixabay

El miércoles 11 de noviembre será feriado en toda la provincia de Buenos Aires por la visita del papa León XIV.

El Santo Padre realizará distintas actividades durante la última jornada de su recorrido por el país.

La agenda incluirá una misa en Luján y una ceremonia de despedida en Ezeiza antes de partir hacia Perú.

Además, varias localidades bonaerenses también tendrán celebraciones propias, entre aniversarios fundacionales y fiestas patronales. La visita del papa León XIV a la Argentina modificará el calendario de feriados de noviembre en todo el país y también en la provincia de Buenos Aires. Durante la segunda semana del mes, buena parte de los trabajadores bonaerenses tendrán dos días de descanso separados por una jornada laboral.

El calendario tendrá dos jornadas especiales por la visita del papa León XIV. La primera será el lunes 9 de noviembre, con alcance nacional, mientras que el miércoles 11 se sumará un feriado para toda la provincia de Buenos Aires, en el marco de las actividades previstas del Santo Padre en ese territorio.

El miércoles 11 de noviembre será feriado en la provincia de Buenos Aires. Freepik A qué se debe el feriado del miércoles 11 de noviembre en 2026 El miércoles 11 de noviembre será feriado en toda la provincia de Buenos Aires por las actividades que el Sumo Pontífice realizará durante la última jornada de su visita. La agenda comenzará a las 8 de la mañana con una recorrida por el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires y continuará a las 10 con una misa en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Más tarde, a las 13.30, tendrá lugar la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini. Una vez finalizado el acto, el Santo Padre partirá a las 14 rumbo a Lima, Perú, para seguir con su viaje apostólico.

Así será la agenda del papa León XIV durante el miércoles 11 de noviembre. Reuters Al miércoles 11 de noviembre, además de esta jornada, que afecta a todo el territorio bonaerense, también se le suman distintas celebraciones de carácter local que están contempladas en el calendario de feriados locales de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, los distritos que tendrán un día especial son:

Localidad de Casbas, partido de Guaminí (aniversario fundacional).

partido de Guaminí (aniversario fundacional). Localidad de Roberts, partido de Lincoln (aniversario fundacional).

partido de Lincoln (aniversario fundacional). Localidad de Stroeder, partido de Patagones (aniversario fundacional).

partido de Patagones (aniversario fundacional). Localidad de Leandro Nicéforo Alem, partido de Leandro Nicéforo Alem (aniversario fundacional).

partido de Leandro Nicéforo Alem (aniversario fundacional). Localidad de Colonia San Martín de Tours, partido de Saavedra (patronal). Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

9 de noviembre: Visita del Papa León XIV

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.