- Noviembre tendrá dos fines de semana largos para organizar descansos y escapadas.
- El primero estará relacionado con la visita del papa León XIV y tendrá distinto alcance según la jurisdicción.
- El segundo será por la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.
- El calendario de 2026 también contempla feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos.
Con la llegada de noviembre, muchas personas empiezan a consultar el calendario para saber cuáles son los próximos feriados y qué días tendrán la posibilidad de descansar o planificar actividades con anticipación.
Durante este mes, el calendario argentino incluirá varios feriados vinculados con la visita del papa León XIV, que tendrán distinto alcance según la jurisdicción. Además, habrá otra fecha destacada por su importancia histórica, el Día de la Soberanía Nacional, que permitirá disfrutar de un nuevo fin de semana largo.
La visita del papa León XIV generará un fin de semana largo en noviembre.
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Cuáles son los feriados con fin de semana largo en noviembre 2026
El primer fin de semana largo de noviembre comenzará el sábado 7 y se extenderá hasta el lunes 9, cuando habrá feriado nacional por la llegada del papa León XIV al país. Por su parte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, el descanso será más prolongado, ya que el martes 10 también será feriado por las actividades que realizará el Pontífice en esos territorios, lo que permitirá disfrutar de cuatro días consecutivos sin actividad laboral para quienes estén alcanzados por la medida.
El próximo feriado nacional de noviembre llegará el lunes 23, cuando se conmemore el Día de la Soberanía Nacional. Si bien la fecha original es el viernes 20, este año el descanso se trasladará al lunes siguiente, de acuerdo con la normativa que regula los feriados trasladables. De esta manera, se formará un nuevo fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23.