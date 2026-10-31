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Noviembre 2026 tendrá dos fines de semana largos: cuáles son y por qué es feriado

El mes ofrecerá dos oportunidades para cortar con la rutina, disfrutar de días de descanso y organizar pequeñas escapadas antes de fin de año.

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Noviembre 2026 tendrá dos fines de semana largos: ¿cuáles son y por qué es feriado?

Noviembre 2026 tendrá dos fines de semana largos: ¿cuáles son y por qué es feriado?

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  • Noviembre tendrá dos fines de semana largos para organizar descansos y escapadas.
  • El primero estará relacionado con la visita del papa León XIV y tendrá distinto alcance según la jurisdicción.
  • El segundo será por la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional.
  • El calendario de 2026 también contempla feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos.

Con la llegada de noviembre, muchas personas empiezan a consultar el calendario para saber cuáles son los próximos feriados y qué días tendrán la posibilidad de descansar o planificar actividades con anticipación.

Este es el feriado que se suma a los días festivos por la visita del papa en noviembre de 2026.
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Cuál es el feriado de noviembre que se suma a los días festivos por la visita del papa León XIV

Durante este mes, el calendario argentino incluirá varios feriados vinculados con la visita del papa León XIV, que tendrán distinto alcance según la jurisdicción. Además, habrá otra fecha destacada por su importancia histórica, el Día de la Soberanía Nacional, que permitirá disfrutar de un nuevo fin de semana largo.

La visita del papa León XIV generará un fin de semana largo en noviembre.

La visita del papa León XIV generará un fin de semana largo en noviembre.

Cuáles son los feriados con fin de semana largo en noviembre 2026

El primer fin de semana largo de noviembre comenzará el sábado 7 y se extenderá hasta el lunes 9, cuando habrá feriado nacional por la llegada del papa León XIV al país. Por su parte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, el descanso será más prolongado, ya que el martes 10 también será feriado por las actividades que realizará el Pontífice en esos territorios, lo que permitirá disfrutar de cuatro días consecutivos sin actividad laboral para quienes estén alcanzados por la medida.

El próximo feriado nacional de noviembre llegará el lunes 23, cuando se conmemore el Día de la Soberanía Nacional. Si bien la fecha original es el viernes 20, este año el descanso se trasladará al lunes siguiente, de acuerdo con la normativa que regula los feriados trasladables. De esta manera, se formará un nuevo fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23.

El otro finde largo es desde el sábado 21 hasta el lunes 23 por el Día de la Soberanía Nacional.

El otro finde largo es desde el sábado 21 hasta el lunes 23 por el Día de la Soberanía Nacional.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.
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