10 de noviembre de 2026 Inicio
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Cobertura especial de C5N: seguí en vivo la histórica visita del papa León XIV a la Argentina

Después de su segundo día en el país, marcado por una masiva misa en el Monumento de los Españoles, el Sumo Pontífice se traslada a Córdoba para continuar con su agenda de actividades. Por la noche volverá a Buenos Aires para encabezar una vigilia con jóvenes.

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Tras una jornada marcada por la multitudinaria misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, el papa León XIV se traslada este martes a Córdoba para continuar con su agenda de actividades en el marco de la histórica visita a la Argentina, y C5N seguirá el minuto a minuto con una cobertura especial.

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En su tercer día en suelo argentino, el Sumo Pontífice partirá a las 7:30 desde Aeroparque y llegará a la capital provincial a las 9. El evento central tendrá lugar a las 10, cuando celebrará una misa en la explanada de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Las autoridades locales esperan una asistencia cercana a las 800 mil personas.

Por la tarde, a las 15:15, tendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 18:10. Más tarde, a las 20:15, encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. El miércoles, por otro lado, se centrará en la misa en la Basílica de Luján, luego de la cual el Papa emprenderá el viaje rumbo a Perú.

Durante todo el día, C5N seguirá el minuto a minuto de la agenda de León XIV con una cobertura especial que comenzará en la primera mañana, con Juan Amorin y Valentina Caff siguiendo su vuelo a Córdoba, y continuará con Antonio Fernández Llorente para la misa en el predio de FAdeA.

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