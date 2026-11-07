- El martes 10 de noviembre habrá una nueva jornada de descanso en la provincia de Buenos Aires.
- La fecha forma parte del calendario de feriados locales del territorio bonaerense.
- Los dos distritos tendrán motivos diferentes para conmemorar ese día.
- El alcance será distinto para los trabajadores del sector público y del privado.
Noviembre tendrá días de descanso que se sumarán a los feriados nacionales y provinciales previstos para el mes. En distintos puntos de la provincia de Buenos Aires también habrá jornadas especiales por aniversarios y celebraciones propias de cada localidad, que modificarán la actividad habitual de algunos sectores.
En ese marco, el gobierno bonaerense publicó una resolución con las fechas correspondientes a las conmemoraciones de noviembre y detalló qué alcance tendrá cada una. Estas jornadas se incorporan a un mes que también tendrá asuetos vinculados con la visita del papa León XIV y otros descansos previstos en el calendario.
Habrá feriado el martes 10 de noviembre en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
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Por qué será feriado el martes 10 de noviembre y a quienes alcanza
El martes 10 de noviembre será feriado en el partido de General San Martín y en Bordenave, localidad que forma parte del partido de Puan. Ambas fechas quedaron contempladas en la Resolución 516/2026, publicada por el Ministerio de Gobierno bonaerense.
En General San Martín, la fecha se relaciona con su condición de Ciudad de la Tradición, ya que cada 10 de noviembre se recuerda el nacimiento de José Hernández, autor de "El gaucho Martín Fierro". Por su parte, Bordenave celebrará el 120.º aniversario de su fundación, que tuvo lugar el 10 de noviembre de 1906 y se mantiene como fecha oficial de la localidad.
Museo Histórico José Hernández – Chacra Pueyrredón
Municipalidad de San Martín
La medida alcanzará a los empleados del Banco Provincia y de la administración pública, quienes tendrán la jornada libre y no deberán asistir a sus lugares de trabajo. En el sector privado, en cambio, la posibilidad de otorgar el día no laborable dependerá de la decisión de cada empleador.