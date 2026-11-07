Se suma un nuevo feriado para el martes 10 de noviembre en 2026: a qué se debe La jornada será para un grupo específico de trabajadores de la provincia de Buenos Aires y se suma a un mes que tendrá varias fechas especiales. Por Agregar C5N en









Será feriado el martes 10 de noviembre: ¿a qué se debe? Freepik

El martes 10 de noviembre habrá una nueva jornada de descanso en la provincia de Buenos Aires.

La fecha forma parte del calendario de feriados locales del territorio bonaerense.

Los dos distritos tendrán motivos diferentes para conmemorar ese día.

El alcance será distinto para los trabajadores del sector público y del privado. Noviembre tendrá días de descanso que se sumarán a los feriados nacionales y provinciales previstos para el mes. En distintos puntos de la provincia de Buenos Aires también habrá jornadas especiales por aniversarios y celebraciones propias de cada localidad, que modificarán la actividad habitual de algunos sectores.

En ese marco, el gobierno bonaerense publicó una resolución con las fechas correspondientes a las conmemoraciones de noviembre y detalló qué alcance tendrá cada una. Estas jornadas se incorporan a un mes que también tendrá asuetos vinculados con la visita del papa León XIV y otros descansos previstos en el calendario.

Habrá feriado el martes 10 de noviembre en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Freepik Por qué será feriado el martes 10 de noviembre y a quienes alcanza El martes 10 de noviembre será feriado en el partido de General San Martín y en Bordenave, localidad que forma parte del partido de Puan. Ambas fechas quedaron contempladas en la Resolución 516/2026, publicada por el Ministerio de Gobierno bonaerense.

En General San Martín, la fecha se relaciona con su condición de Ciudad de la Tradición, ya que cada 10 de noviembre se recuerda el nacimiento de José Hernández, autor de "El gaucho Martín Fierro". Por su parte, Bordenave celebrará el 120.º aniversario de su fundación, que tuvo lugar el 10 de noviembre de 1906 y se mantiene como fecha oficial de la localidad.

Museo Histórico José Hernández – Chacra Pueyrredón Municipalidad de San Martín La medida alcanzará a los empleados del Banco Provincia y de la administración pública, quienes tendrán la jornada libre y no deberán asistir a sus lugares de trabajo. En el sector privado, en cambio, la posibilidad de otorgar el día no laborable dependerá de la decisión de cada empleador.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1° de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

9 de noviembre: Visita del Papa León XIV

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.