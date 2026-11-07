7 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

Se suma un nuevo feriado para el martes 10 de noviembre en 2026: a qué se debe

La jornada será para un grupo específico de trabajadores de la provincia de Buenos Aires y se suma a un mes que tendrá varias fechas especiales.

Por
Será feriado el martes 10 de noviembre: ¿a qué se debe?

Será feriado el martes 10 de noviembre: ¿a qué se debe?

Freepik
  • El martes 10 de noviembre habrá una nueva jornada de descanso en la provincia de Buenos Aires.
  • La fecha forma parte del calendario de feriados locales del territorio bonaerense.
  • Los dos distritos tendrán motivos diferentes para conmemorar ese día.
  • El alcance será distinto para los trabajadores del sector público y del privado.

Noviembre tendrá días de descanso que se sumarán a los feriados nacionales y provinciales previstos para el mes. En distintos puntos de la provincia de Buenos Aires también habrá jornadas especiales por aniversarios y celebraciones propias de cada localidad, que modificarán la actividad habitual de algunos sectores.

El calendario de noviembre de 2026 tendrá feriados con distinto alcance territorial y un fin de semana largo por el Día de la Soberanía Nacional.
Te puede interesar:

Quienes tienen fin de semana largo de 4 días por los feriados de noviembre 2026

En ese marco, el gobierno bonaerense publicó una resolución con las fechas correspondientes a las conmemoraciones de noviembre y detalló qué alcance tendrá cada una. Estas jornadas se incorporan a un mes que también tendrá asuetos vinculados con la visita del papa León XIV y otros descansos previstos en el calendario.

Habrá feriado el martes 10 de noviembre en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Habrá feriado el martes 10 de noviembre en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Por qué será feriado el martes 10 de noviembre y a quienes alcanza

El martes 10 de noviembre será feriado en el partido de General San Martín y en Bordenave, localidad que forma parte del partido de Puan. Ambas fechas quedaron contempladas en la Resolución 516/2026, publicada por el Ministerio de Gobierno bonaerense.

En General San Martín, la fecha se relaciona con su condición de Ciudad de la Tradición, ya que cada 10 de noviembre se recuerda el nacimiento de José Hernández, autor de "El gaucho Martín Fierro". Por su parte, Bordenave celebrará el 120.º aniversario de su fundación, que tuvo lugar el 10 de noviembre de 1906 y se mantiene como fecha oficial de la localidad.

Museo Histórico José Hernández – Chacra Pueyrredón

Museo Histórico José Hernández – Chacra Pueyrredón

La medida alcanzará a los empleados del Banco Provincia y de la administración pública, quienes tendrán la jornada libre y no deberán asistir a sus lugares de trabajo. En el sector privado, en cambio, la posibilidad de otorgar el día no laborable dependerá de la decisión de cada empleador.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1° de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 9 de noviembre: Visita del Papa León XIV
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (se traslada del 17 de junio).
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo: precederá al martes 24 Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • Viernes 10 de julio: se sumará al feriado del jueves 9 Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre: precederá al martes 8 Día de la Inmaculada Concepción.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El papa León XIV tiene prevista una visita a la Argentina en noviembre de 2026, con actividades religiosas e institucionales en distintas ciudades del país.

El detalle: así quedan los feriados por la visita del papa León XIV a la Argentina

Noviembre 2026 tendrá dos fines de semana largos: ¿cuáles son y por qué es feriado?

Noviembre 2026 tendrá dos fines de semana largos: cuáles son y por qué es feriado

Este es el feriado que se suma a los días festivos por la visita del papa en noviembre de 2026.

Cuál es el feriado de noviembre que se suma a los días festivos por la visita del papa León XIV

Se trata de la modelo Kiara Seifer. Tenía 18 años. 

Murió la joven modelo Kiara Seifer en un accidente de tránsito

Marcha del Orgullo 

Marcha del Orgullo 2026: bajo la consigna de resistir en las calles contra el avance del odio

Emanuel Noir fue detenido en Concepción del Uruguay. 

El cantante de Ke Personajes protagonizó un incidente y terminó detenido en Concepción del Uruguay

Rating Cero

Qué dice el parte oficial de la Policía tras la denuncia de Wanda Nara a Mauro Icardi

Qué dice el parte oficial de la Policía tras la denuncia de Wanda Nara a Mauro Icardi

Nuevo físico y estilo de vida: así fue la increíble transformación de Kit Harington.

Nuevo físico y estilo de vida: así fue la increíble transformación de Kit Harington

María ODonnell sorprendió al compartir una noticia.

María O'Donnell reveló que está de novia y contó a qué se dedica su nueva pareja

Wanda Nara viajó a Uruguay con un conjunto en tonos rosas y accesorios de reconocidas marcas internacionales.

Cómo fue el look Pantera Rosa que Wanda Nara lució en su viaje a Uruguay y se hizo viral

Así es el bolso de Sarah Jessica Parker que se hizo viral con su papel de Carrie Bradshaw.

Cuánto cuesta el bolso de Sarah Jessica Parker que se hizo viral con su papel de Carrie Bradshaw

Wanda Nara insultó a la China Suárez en medio de su pelea con Mauro Icardi.

El brutal ida y vuelta entre Wanda Nara y la China Suárez en medio del escándalo con Mauro Icardi: "Negra de..."

últimas noticias

Se trata de la modelo Kiara Seifer. Tenía 18 años. 

Murió la joven modelo Kiara Seifer en un accidente de tránsito

Hace 49 minutos
Santiago Peña en la Fiscalía de Paraguay. 

Tras su destitución y detención en Paraguay, Peña declara ante la Justicia por el escándalo de Ueno Bank

Hace 50 minutos
Qué dice el parte oficial de la Policía tras la denuncia de Wanda Nara a Mauro Icardi

Qué dice el parte oficial de la Policía tras la denuncia de Wanda Nara a Mauro Icardi

Hace 55 minutos
Nuevo físico y estilo de vida: así fue la increíble transformación de Kit Harington.

Nuevo físico y estilo de vida: así fue la increíble transformación de Kit Harington

Hace 1 hora
María ODonnell sorprendió al compartir una noticia.

María O'Donnell reveló que está de novia y contó a qué se dedica su nueva pareja

Hace 1 hora