27 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Feriado del 9 de julio: cuándo cae y cómo queda el fin de semana largo en 2026

Conocé qué ocurrirá el próximo mes con los días de descanso y cómo se organizará el calendario.

Por
¿Cómo será el fin de semana largo de julio?

¿Cómo será el fin de semana largo de julio?

Pixabay
  • Julio traerá un descanso extendido por el Día de la Independencia.
  • El calendario suma una fecha especial que amplía el receso para muchos trabajadores.
  • Por disposición del Gobierno Nacional se añade un feriado con fines turísticos.
  • También se conoció cómo quedan distribuidos los feriados para el resto de 2026.

Julio comienza con una de las fechas patrias más importantes de nuestro país y muchos ya se preguntan cómo quedará el calendario. El jueves 9 se celebra el Día de la Independencia, un feriado nacional inamovible que despierta expectativas por la posibilidad de un descanso más largo.

Suman un feriado en julio que logra un fin de semana XXL.
Te puede interesar:

Cuál es el feriado de julio 2026 que provocará un fin de semana largo de 4 días

Para este año el Gobierno Nacional incorporó el viernes 10 de julio como día no laborable con fines turísticos. De esta manera, muchas personas tendrán la posibilidad de disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso.

9 de julio, Día de la Independencia.

9 de julio, Día de la Independencia.

Cómo será el feriado del 9 de julio en 2026

El descanso se extenderá durante cuatro días consecutivos. Comenzará el jueves 9 de julio, feriado por el Día de la Independencia, seguirá el viernes 10, que fue declarado día no laborable con fines turísticos, y continuará con el sábado 11 y el domingo 12 de julio.

Quienes no tengan que trabajar el viernes 10 podrán disfrutar de cuatro días seguidos de descanso, una buena oportunidad para viajar o hacer una escapada. No obstante, como se trata de un día no laborable y no de un feriado nacional, en el ámbito privado será cada empleador quien defina si sus trabajadores tendrán o no esa jornada libre.

Una oportunidad ideal para realizar una escapada.

Una oportunidad ideal para realizar una escapada.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario oficial mantiene una combinación de feriados inamovibles, trasladables y turísticos que seguirá marcando varios descansos largos durante el resto del año.

Feriados inamovibles

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
El cronograma de feriados de 2026.

El cronograma de feriados de 2026.

Feriados con fines turísticos

  • Viernes 10 de julio: después del Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre: antes del Día de la Inmaculada Concepción.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Esta localidad provincial tiene feriado el 26 de junio: por qué. 

Movieron la celebración y será feriado el viernes 26 de junio en 2026: a qué se debe

El último fin de semana largo de junio de 2026 se vivirá en Capitán Sarmiento, donde el lunes 29 fue establecido como feriado local por un nuevo aniversario fundacional del distrito.

Feriado confirmado: este será el último fin de semana largo de junio 2026

Es feriado el jueves 25 de junio en esta localidad. 

Confirman que será feriado el jueves 25 de junio en 2026: a qué se debe

Así serán los feriados que tiene la provincia de Buenos Aires el tramo final de junio 2026.

Últimos días de junio 2026: así serán los feriados que tiene la provincia de Buenos Aires

En julio llega uno de los feriados mas esperados por los argentinos.

Qué sucede con el próximo fin de semana largo en Argentina: ¿es de cuatro días?

Qué localidad de Buenos Aires tiene feriado este miércoles 24 de junio.

Decretan feriado para el miércoles 24 de junio: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

Rating Cero

Más allá de lo físico, el actor se propuso explorar la dimensión psicológica de una figura tan controvertida.

Película estreno: así fue la impactante transformación de Robert Pattinson

Ernestina Pais en la obra de teatro que rprotagonizaba con Palomino, Vena y Gaetni.

Carlos Rottemberg, conmovido por la muerte de Ernestina Pais: "Estamos en shock"

Ernestina y Federica Pais, y una relación inquebrantable.

La dolorosa historia familiar de Ernestina Pais: la desaparición de su padre, la muerte de sus socios y el amor por su hijo

play

El día que Ernestina Pais visitó Duro de Domar: de besar pósters de jugadores a pasear con una correa

Duro revés para Mauro Icardi.

La Justicia falló en contra de Icardi: deberá pagar la deuda de alimentos y no podría salir del país

Ernestina condujo una de las temporadas de CQC. 

De Mañanas Informales a CQC y el teatro: la inolvidable carrera de Ernestina Pais

últimas noticias

Más allá de lo físico, el actor se propuso explorar la dimensión psicológica de una figura tan controvertida.

Película estreno: así fue la impactante transformación de Robert Pattinson

Hace 11 minutos
Colapinto espera por la gran carrera.

Colapinto fue 14° en la última práctica libre en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1

Hace 43 minutos
Cuál es el grupo particular de ANSES que recibirá casi $450.000 con un extra en julio 2026

Cuál es el grupo particular de ANSES que recibirá casi $450.000 con un extra en julio 2026

Hace 47 minutos
Descuentos con Cuenta DNI.

Reintegro del 100% en Cuenta DNI si sos jubilado: cómo acceder

Hace 51 minutos
¿Cómo funcionan los talleres para varones que ejercieron violencia de género?

Cómo funcionan los talleres para agresores de mujeres derivados por la Justicia

Hace 59 minutos