- Julio traerá un descanso extendido por el Día de la Independencia.
- El calendario suma una fecha especial que amplía el receso para muchos trabajadores.
- Por disposición del Gobierno Nacional se añade un feriado con fines turísticos.
- También se conoció cómo quedan distribuidos los feriados para el resto de 2026.
Julio comienza con una de las fechas patrias más importantes de nuestro país y muchos ya se preguntan cómo quedará el calendario. El jueves 9 se celebra el Día de la Independencia, un feriado nacional inamovible que despierta expectativas por la posibilidad de un descanso más largo.
Para este año el Gobierno Nacional incorporó el viernes 10 de julio como día no laborable con fines turísticos. De esta manera, muchas personas tendrán la posibilidad de disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso.
9 de julio, Día de la Independencia.
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Cómo será el feriado del 9 de julio en 2026
El descanso se extenderá durante cuatro días consecutivos. Comenzará el jueves 9 de julio, feriado por el Día de la Independencia, seguirá el viernes 10, que fue declarado día no laborable con fines turísticos, y continuará con el sábado 11 y el domingo 12 de julio.
Quienes no tengan que trabajar el viernes 10 podrán disfrutar de cuatro días seguidos de descanso, una buena oportunidad para viajar o hacer una escapada. No obstante, como se trata de un día no laborable y no de un feriado nacional, en el ámbito privado será cada empleador quien defina si sus trabajadores tendrán o no esa jornada libre.
Una oportunidad ideal para realizar una escapada.
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Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
El calendario oficial mantiene una combinación de feriados inamovibles, trasladables y turísticos que seguirá marcando varios descansos largos durante el resto del año.