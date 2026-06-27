Feriado del 9 de julio: cuándo cae y cómo queda el fin de semana largo en 2026 Conocé qué ocurrirá el próximo mes con los días de descanso y cómo se organizará el calendario. Por Agregar C5N en









¿Cómo será el fin de semana largo de julio? Pixabay

Julio traerá un descanso extendido por el Día de la Independencia.

El calendario suma una fecha especial que amplía el receso para muchos trabajadores.

Por disposición del Gobierno Nacional se añade un feriado con fines turísticos.

También se conoció cómo quedan distribuidos los feriados para el resto de 2026. Julio comienza con una de las fechas patrias más importantes de nuestro país y muchos ya se preguntan cómo quedará el calendario. El jueves 9 se celebra el Día de la Independencia, un feriado nacional inamovible que despierta expectativas por la posibilidad de un descanso más largo.

Para este año el Gobierno Nacional incorporó el viernes 10 de julio como día no laborable con fines turísticos. De esta manera, muchas personas tendrán la posibilidad de disfrutar de cuatro días consecutivos de descanso.

9 de julio, Día de la Independencia. Pexels Cómo será el feriado del 9 de julio en 2026 El descanso se extenderá durante cuatro días consecutivos. Comenzará el jueves 9 de julio, feriado por el Día de la Independencia, seguirá el viernes 10, que fue declarado día no laborable con fines turísticos, y continuará con el sábado 11 y el domingo 12 de julio.

Quienes no tengan que trabajar el viernes 10 podrán disfrutar de cuatro días seguidos de descanso, una buena oportunidad para viajar o hacer una escapada. No obstante, como se trata de un día no laborable y no de un feriado nacional, en el ámbito privado será cada empleador quien defina si sus trabajadores tendrán o no esa jornada libre.

Una oportunidad ideal para realizar una escapada. Freepik Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 El calendario oficial mantiene una combinación de feriados inamovibles, trasladables y turísticos que seguirá marcando varios descansos largos durante el resto del año.

Feriados inamovibles Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional El cronograma de feriados de 2026. Freepik Feriados con fines turísticos Viernes 10 de julio: después del Día de la Independencia.

Lunes 7 de diciembre: antes del Día de la Inmaculada Concepción.