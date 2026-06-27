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27 de junio de 2026 Inicio

A qué hora juega la Selección argentina vs. Jordania, por el Mundial 2026: formaciones y cómo verlo en vivo

El director técnico, Lionel Scaloni, pondrá un equipo alternativo para poder guardar a algunos jugadores para el duelo de 16avos contra Cabo Verde. El capitán iniciará desde el banco y habrá otras sorpresas en el once inicial.

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Selección argentina vs. Jordania.

Selección argentina vs. Jordania.

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La Selección argentina enfrenta a Jordania por la última fecha del grupo J, ya clasificado y con el primer puesto asegurado. Por ese motivo, el DT Lionel Scaloni aseguró en conferencia de prensa que el equipo iba a ser un mix de titulares y suplentes, de hecho, Lionel Messi no juega desde el arranque en el T&T Stadium de Texas.

Argentina garantizó su clasificación a 16avos del Mundial 2026 tras ganarle a Austria en la segunda fecha.
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Para poder llegar a esta instancia con tranquilidad, Argentina derrotó 3 a 0 a Argelia y luego 2 a 0 a Austria. Sumó 6 puntos y es líder. Mientras que, su rival perdió 3 a 1 con los europeos y 2-1 frente al elenco africano, por lo cual ya está eliminado.

En la práctica de este jueves, el entrenador utilizó a Emiliano Martínez como titular, además la última línea estaría compuesta por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo volvería al 11 inicial, tras dejar atrás el desgarro en el sóleo que le impidió estar presente en el primer compromiso del Mundial y recién sumó algunos minutos en el último partido.

En el mediocampo, Leandro Paredes y Exequiel Palacios se perfilan como el doble cinco, con Giuliano Simeone y Giovani Lo Celso ocupando las bandas. Ambos tendrían su estreno absoluto en una Copa del Mundo, mientras que Valentín Barco aparece como una de las variantes para ingresar durante el complemento.

En el ataque, Julián Álvarez tendría su primera titularidad en esta Copa del Mundo. La gran incógnita pasa por quién lo acompañará: Nicolás Paz asoma como el principal candidato, aunque Lautaro Martínez también sigue en consideración. Incluso, el entrenador evaluó la posibilidad de utilizar un doble nueve, aunque el futbolista del Como parece correr con ventaja.

A qué hora y cómo ver a Selección argentina vs Jordania

  • El partido inicia a las 23 de este sábado 27 de junio y podrá verse en vivo por la Televisión Pública, TyC Sports, Telefe, Disney+ Premium y DSports. Al mismo tiempo, será transmitido a través de TyC Sports Play, DGO y Paramount+.

  • El árbitro será el rumano István Kovács.

Selección argentina vs. Jordania: formaciones

  • Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso o Valentín Barco; Nicolás Paz y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

  • Jordania: Yazeed Abu laila; Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab, Husam Abudahab, Mohannad Mahmoud abo Taha; Noor Al-Rawabdeh, Nizar Al Rashdan; Mahmoud Al Mardi, Ali Alowan, Musa Al-Taamari. DT: Jamal Sellami.

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