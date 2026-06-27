A qué hora juega la Selección argentina vs. Jordania, por el Mundial 2026: formaciones y cómo verlo en vivo El director técnico, Lionel Scaloni, pondrá un equipo alternativo para poder guardar a algunos jugadores para el duelo de 16avos contra Cabo Verde. El capitán iniciará desde el banco y habrá otras sorpresas en el once inicial. Por Agregar C5N en









Selección argentina vs. Jordania. Redes sociales

La Selección argentina enfrenta a Jordania por la última fecha del grupo J, ya clasificado y con el primer puesto asegurado. Por ese motivo, el DT Lionel Scaloni aseguró en conferencia de prensa que el equipo iba a ser un mix de titulares y suplentes, de hecho, Lionel Messi no juega desde el arranque en el T&T Stadium de Texas.

Para poder llegar a esta instancia con tranquilidad, Argentina derrotó 3 a 0 a Argelia y luego 2 a 0 a Austria. Sumó 6 puntos y es líder. Mientras que, su rival perdió 3 a 1 con los europeos y 2-1 frente al elenco africano, por lo cual ya está eliminado.

En la práctica de este jueves, el entrenador utilizó a Emiliano Martínez como titular, además la última línea estaría compuesta por Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi y Nicolás Tagliafico. El lateral izquierdo volvería al 11 inicial, tras dejar atrás el desgarro en el sóleo que le impidió estar presente en el primer compromiso del Mundial y recién sumó algunos minutos en el último partido.

@Argentina En el mediocampo, Leandro Paredes y Exequiel Palacios se perfilan como el doble cinco, con Giuliano Simeone y Giovani Lo Celso ocupando las bandas. Ambos tendrían su estreno absoluto en una Copa del Mundo, mientras que Valentín Barco aparece como una de las variantes para ingresar durante el complemento.

En el ataque, Julián Álvarez tendría su primera titularidad en esta Copa del Mundo. La gran incógnita pasa por quién lo acompañará: Nicolás Paz asoma como el principal candidato, aunque Lautaro Martínez también sigue en consideración. Incluso, el entrenador evaluó la posibilidad de utilizar un doble nueve, aunque el futbolista del Como parece correr con ventaja.