Movieron la celebración y será feriado el viernes 26 de junio en 2026: a qué se debe Esta localidad de Entre Ríos tiene un asueto extra este mes para honrar el Día del Trabajador Estatal. Por Agregar C5N en









Esta localidad provincial tiene feriado el 26 de junio: por qué. Meteored

El Gobierno de Entre Ríos adelantó al viernes 26 de junio el feriado por el Día del Trabajador Estatal.

La fecha original de la conmemoración es el 27 de junio, pero este año fue trasladada por decisión provincial.

La medida alcanza a todo el personal de la Administración Pública Provincial, con guardias para los servicios esenciales.

Además, ya se conocen cuáles serán los feriados inamovibles, trasladables y turísticos que restan en 2026. Los trabajadores de la Administración Pública de Entre Ríos tendrán un fin de semana largo especial, ya que el Gobierno provincial dispuso adelantar la celebración del Día del Trabajador Estatal y convertir al viernes 26 de junio de 2026 en jornada no laborable para el sector.

Wikipedia La medida fue oficializada mediante el Decreto N° 1793/2026 y alcanza a todo el personal de la Administración Pública Provincial. De esta manera, la conmemoración que corresponde al 27 de junio se trasladará un día antes.

Por qué es feriado el viernes 26 de junio en 2026 El Gobierno de Entre Ríos resolvió adelantar la celebración del Día del Trabajador Estatal al viernes 26 de junio con el objetivo de facilitar la organización administrativa y reconocer la labor que realizan diariamente los empleados públicos provinciales.

La fecha original de la conmemoración es el 27 de junio, aunque este año se decidió moverla al viernes para generar una mejor organización de las actividades en las distintas dependencias estatales.

Mayo suma feriados en 2026 para alargar los descansos. Desde la administración provincial señalaron que la decisión busca poner en valor el compromiso de quienes desempeñan funciones dentro del Estado. Al mismo tiempo, aclararon que los servicios esenciales continuarán funcionando mediante guardias, cuyos trabajadores recibirán el correspondiente franco compensatorio.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Tras el feriado provincial de junio, todavía quedan varias fechas destacadas en el calendario argentino para lo que resta de 2026. Feriados inamovibles 9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, en reemplazo del 20 de noviembre. Feriados con fines turísticos Viernes 15 de mayo.

Viernes 21 de agosto.

Lunes 7 de diciembre.