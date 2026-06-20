Decretan feriado para el miércoles 24 de junio: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar Estas localidades bonaerenses tienen un día extra de asueto: cuáles son y qué servicios se interrumpen para acompañar el día libre. Por Agregar C5N en









Qué localidad de Buenos Aires tiene feriado este miércoles 24 de junio.

El miércoles 24 de junio habrá feriado para trabajadores y estudiantes de distintos municipios bonaerenses. La medida responde a aniversarios fundacionales y celebraciones patronales en varias localidades. El asueto alcanzará únicamente a quienes desarrollen actividades en los distritos alcanzados por la disposición. Además, el calendario 2026 todavía incluye feriados inamovibles, trasladables y jornadas con fines turísticos. Miles de bonaerenses tendrán una jornada de descanso adicional el próximo miércoles 24 de junio debido a la conmemoración de aniversarios fundacionales y celebraciones patronales en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

La medida alcanza a trabajadores de la administración pública y, en la mayoría de los casos, también a establecimientos educativos y actividades vinculadas al ámbito local, como de comercio. Como ocurre habitualmente con este tipo de disposiciones, el beneficio no se extiende a toda la provincia ni al territorio nacional, sino únicamente a los municipios y localidades comprendidos por la celebración.

Por qué es feriado el miércoles 24 de junio y a quiénes alcanza El miércoles 24 de junio se conmemorarán distintas fechas relevantes en varios distritos bonaerenses:

Berisso: aniversario fundacional.

aniversario fundacional. Roque Pérez: aniversario fundacional.

aniversario fundacional. Lima (partido de Zárate): aniversario fundacional.

aniversario fundacional. Florencio Varela: celebración patronal. Por ese motivo, quienes residan o trabajen en esas localidades podrán disfrutar de un feriado local que modificará la actividad habitual de organismos públicos, escuelas y algunas dependencias privadas.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 El calendario nacional de 2026 contempla feriados inamovibles, fechas trasladables y jornadas establecidas con fines turísticos para fomentar el movimiento interno y la actividad económica vinculada al turismo los fines de semana largos.

Feriados inamovibles 1 de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. El mate es una infusión profundamente arraigada en la cultura local, presente en rutinas de estudio, trabajo y momentos de descanso. Freepik Feriados trasladables 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Feriados con fines turísticos Viernes 10 de julio.

Lunes 7 de diciembre.