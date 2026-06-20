- El miércoles 24 de junio habrá feriado para trabajadores y estudiantes de distintos municipios bonaerenses.
- La medida responde a aniversarios fundacionales y celebraciones patronales en varias localidades.
- El asueto alcanzará únicamente a quienes desarrollen actividades en los distritos alcanzados por la disposición.
- Además, el calendario 2026 todavía incluye feriados inamovibles, trasladables y jornadas con fines turísticos.
Miles de bonaerenses tendrán una jornada de descanso adicional el próximo miércoles 24 de junio debido a la conmemoración de aniversarios fundacionales y celebraciones patronales en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.
La medida alcanza a trabajadores de la administración pública y, en la mayoría de los casos, también a establecimientos educativos y actividades vinculadas al ámbito local, como de comercio. Como ocurre habitualmente con este tipo de disposiciones, el beneficio no se extiende a toda la provincia ni al territorio nacional, sino únicamente a los municipios y localidades comprendidos por la celebración.
Por qué es feriado el miércoles 24 de junio y a quiénes alcanza
El miércoles 24 de junio se conmemorarán distintas fechas relevantes en varios distritos bonaerenses:
- Berisso: aniversario fundacional.
- Roque Pérez: aniversario fundacional.
- Lima (partido de Zárate): aniversario fundacional.
- Florencio Varela: celebración patronal.
Por ese motivo, quienes residan o trabajen en esas localidades podrán disfrutar de un feriado local que modificará la actividad habitual de organismos públicos, escuelas y algunas dependencias privadas.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
El calendario nacional de 2026 contempla feriados inamovibles, fechas trasladables y jornadas establecidas con fines turísticos para fomentar el movimiento interno y la actividad económica vinculada al turismo los fines de semana largos.