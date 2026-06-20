20 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Decretan feriado para el miércoles 24 de junio: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

Estas localidades bonaerenses tienen un día extra de asueto: cuáles son y qué servicios se interrumpen para acompañar el día libre.

Por
Qué localidad de Buenos Aires tiene feriado este miércoles 24 de junio.

Qué localidad de Buenos Aires tiene feriado este miércoles 24 de junio.

  • El miércoles 24 de junio habrá feriado para trabajadores y estudiantes de distintos municipios bonaerenses.
  • La medida responde a aniversarios fundacionales y celebraciones patronales en varias localidades.
  • El asueto alcanzará únicamente a quienes desarrollen actividades en los distritos alcanzados por la disposición.
  • Además, el calendario 2026 todavía incluye feriados inamovibles, trasladables y jornadas con fines turísticos.

Miles de bonaerenses tendrán una jornada de descanso adicional el próximo miércoles 24 de junio debido a la conmemoración de aniversarios fundacionales y celebraciones patronales en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

Estas localidades bonaerenses tienen feriados extra: cuáles son. 
Te puede interesar:

Qué partidos de Buenos Aires tienen feriado en el final de junio 2026

La medida alcanza a trabajadores de la administración pública y, en la mayoría de los casos, también a establecimientos educativos y actividades vinculadas al ámbito local, como de comercio. Como ocurre habitualmente con este tipo de disposiciones, el beneficio no se extiende a toda la provincia ni al territorio nacional, sino únicamente a los municipios y localidades comprendidos por la celebración.

Por qué es feriado el miércoles 24 de junio y a quiénes alcanza

El miércoles 24 de junio se conmemorarán distintas fechas relevantes en varios distritos bonaerenses:

  • Berisso: aniversario fundacional.
  • Roque Pérez: aniversario fundacional.
  • Lima (partido de Zárate): aniversario fundacional.
  • Florencio Varela: celebración patronal.

Por ese motivo, quienes residan o trabajen en esas localidades podrán disfrutar de un feriado local que modificará la actividad habitual de organismos públicos, escuelas y algunas dependencias privadas.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario nacional de 2026 contempla feriados inamovibles, fechas trasladables y jornadas establecidas con fines turísticos para fomentar el movimiento interno y la actividad económica vinculada al turismo los fines de semana largos.

Feriados inamovibles

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 16 y 17 de febrero: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 3 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.
El mate es una infusión profundamente arraigada en la cultura local, presente en rutinas de estudio, trabajo y momentos de descanso.

El mate es una infusión profundamente arraigada en la cultura local, presente en rutinas de estudio, trabajo y momentos de descanso.

Feriados trasladables

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • Viernes 10 de julio.
  • Lunes 7 de diciembre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

¿Por qué será feriado el lunes 22 de junio en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo?.

Por qué será feriado el lunes 22 de junio en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo

Confirmado: así quedan los fines de semana largos y feriados de 2026. 

Cuántos fines de semana largos quedan en el año y cuál será el próximo en 2026

¿En qué región decretan feriado el próximo lunes de junio de 2026?

Nuevo fin de semana largo: decretan feriado el próximo lunes de junio 2026

se extiende el fin de semana largo: quienes tendran feriado este martes 16 de junio

Se extiende el fin de semana largo: quiénes tendrán feriado este martes 16 de junio

Feriado del 15 de junio: ¿Cómo se paga si te toca trabajar el feriado del 15 de junio de 2026?, ¿Qué dice la ley sobre los próximos días libres del año?. 

Como se paga si te toca trabajar el feriado del 15 de junio de 2026

Será feriado el 24 de junio para este municipio bonaerense.

Decretan feriado para el miércoles 24 de junio: a qué se debe y quiénes lo celebran

Rating Cero

Juana Viale se separó de forma inesperada.

Juana Viale se separó de Yago Lange tras años en pareja: los motivos

La postura de Scaloni para cuidar a Messi.

La decisión de Scaloni para cuidar a Messi que involucra a las mujeres de la Selección

Paula Chaves habló sobre las críticas y fue tajante.

Paula Chaves respondió las críticas a su cuerpo: "Tengo panza porque tuve tres hijos"

Antonela se ocupó de blanquear una situación.

Antonela Roccuzzo, furiosa por un rumor sobre la familia Messi: "Pidió que se desmienta categóricamente"

Cirio hundió a Occhiato por su falta de solidaridad con sus trabajadores.

Martín Cirio arrinconó a Nico Occhiato tras los despidos en Luzu: "Para que no lo deje de seguir Messi"

Una separación inesperada en Gran Hermano.

Gran Hermano: se separaron Daniela Celis y Nick Sicaro a meses de blanquear la relación

últimas noticias

Una nena de seis años murió y hay otros tres heridos.

Choque fatal en Panamericana entre dos autos: murió una nena de seis años

Hace 14 minutos
Qué localidad de Buenos Aires tiene feriado este miércoles 24 de junio.

Decretan feriado para el miércoles 24 de junio: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

Hace 42 minutos
La casa de Agui y Vane incendiada en Cañuelas.

El juicio por tentativa de lesbicidio en Cañuelas será por jurados: qué significa y cuándo comenzará

Hace 48 minutos
Taty Almeida será despedida en la Plaza de Mayo.

La despedida a Taty Almeida: emotiva convocatoria en la Plaza de Mayo

Hace 1 hora
Ahora podés tramitar la constancia de CUIL de ANSES desde el celular.

Documento fácil de conseguir: así podés tramitar la constancia de CUIL de ANSES desde tu celular

Hace 1 hora