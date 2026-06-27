Franco Colapinto fue 14° en la última práctica libre en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1

El piloto de Alpine completó un viernes donde fue 8° en el primer entrenamiento y 16° en el segundo. A partir de las 11 disputará la clasificación.

Franco Colapinto terminó 14° en la última práctica libre del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1. El pilarense salió al circuito Red Bull Ring con el objetivo de estirar su racha positiva dentro de la máxima competición del automovilismo, pero cerró un entrenamiento irregular.

Colapinto fue 16° en la segunda práctica libre en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1

En una tanda marcada por la paridad absoluta y los constantes cambios en la tabla de posiciones, el piloto argentino evidenció un salto de calidad respecto a las jornadas previas. Tras realizar mejoras progresivas en cada una de sus salidas a pista y exprimir al máximo el compuesto blando nuevo desde temprano para buscar referencias de velocidad, Colapinto logró cerrar mejor respecto del viernes.

La estrategia de Colapinto le permitió adaptarse rápidamente a las exigentes condiciones del trazado austríaco, pero de todas maneras quedó por detrás de Gasly, que fue 11°.

George Russell se quedó con el mejor tiempo de la sesión al registrar una marca de 1m07s096 en su último intento lanzado, superando a su compañero Kimi Antonelli por apenas 38 milésimas de segundo.

Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Lando Norris y Max Verstappen se mantuvieron en márgenes mínimos, anticipando una clasificación sumamente ajustada en la que Colapinto buscará ratificar su evolución e intentar dar el golpe en la Q1.

Durante la FP1 del viernes, el piloto de Alpine mostró una buena imagen apoyada principalmente en los cambos en su alerón delantero que lo llevó hasta casi la 4ta posición. Pero, la segunda salida al circuito no lo favoreció, colocándose finalmente por debajo de su compañero Pierre Gasly.

Con un 2026 mega positivo, donde gracias a las actuaciones de China, Miami, Montreal y Barcelona lleva 16 unidades acumuladas, el piloto argentino de Alpine se mantiene duodécimo en el campeonato de pilotos y busca seguir afianzándose en su temporada de adaptación dentro de la máxima categoría.

Con un campeonato ajustado en la zona media y márgenes cada vez más finos, Colapinto afronta Austria como una oportunidad clave para seguir sumando y consolidarse en la Fórmula 1.

Cronograma del Gran Premio de Austria de la Fórmula 1

Sábado:

Clasificación: 11:00

Domingo:

Carrera: 10:00

TV: Fox Sports y Disney+