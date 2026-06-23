Confirman que será feriado el jueves 25 de junio en 2026: a qué se debe

- El jueves 25 de junio no será feriado nacional, pero sí habrá asueto en algunas localidades bonaerenses.
- En Mercedes se conmemorará un nuevo aniversario fundacional y se prevén actividades oficiales.
- Los feriados locales alcanzan principalmente a organismos públicos, escuelas y servicios municipales.
- El calendario 2026 todavía tiene varios feriados nacionales y fines de semana largos por delante.
Mientras gran parte del país mantendrá su actividad habitual el próximo jueves 25 de junio de 2026, algunas localidades de la provincia de Buenos Aires tendrán una jornada especial debido a celebraciones propias de cada distrito. Entre ellas aparece Mercedes, donde se conmemorará un nuevo aniversario fundacional, motivo por el cual se estableció un asueto local.
La medida forma parte del esquema de feriados y días no laborables municipales que se aplican a lo largo del año en distintos puntos del territorio bonaerense. Estas fechas suelen estar vinculadas a aniversarios de fundación, fiestas patronales o celebraciones tradicionales de cada comunidad.
Por qué es feriado el 25 de junio en 2026
El 25 de junio no figura dentro del calendario oficial de feriados nacionales de Argentina. Sin embargo, en la ciudad de Mercedes se recuerda el aniversario fundacional de la localidad, una fecha que habitualmente da lugar a actividades conmemorativas y a disposiciones especiales para la administración pública local.
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Como ocurre con otros asuetos municipales, el alcance depende de las resoluciones vigentes en cada distrito. En general, la medida impacta en dependencias públicas, establecimientos educativos y algunos servicios locales, aunque buena parte de la actividad privada puede continuar con normalidad.
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
El calendario nacional todavía incluye varios feriados que darán lugar a jornadas de descanso y, en algunos casos, a fines de semana largos para millones de argentinos.