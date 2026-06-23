23 de junio de 2026 Inicio
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Confirman que será feriado el jueves 25 de junio en 2026: a qué se debe

Esta localidad de la Provincia de Buenos Aires suma un asueto este mes: cuál es y quiénes se adhieren.

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Es feriado el jueves 25 de junio en esta localidad. 

Es feriado el jueves 25 de junio en esta localidad. 

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  • El jueves 25 de junio no será feriado nacional, pero sí habrá asueto en algunas localidades bonaerenses.
  • En Mercedes se conmemorará un nuevo aniversario fundacional y se prevén actividades oficiales.
  • Los feriados locales alcanzan principalmente a organismos públicos, escuelas y servicios municipales.
  • El calendario 2026 todavía tiene varios feriados nacionales y fines de semana largos por delante.

Mientras gran parte del país mantendrá su actividad habitual el próximo jueves 25 de junio de 2026, algunas localidades de la provincia de Buenos Aires tendrán una jornada especial debido a celebraciones propias de cada distrito. Entre ellas aparece Mercedes, donde se conmemorará un nuevo aniversario fundacional, motivo por el cual se estableció un asueto local.

Así serán los feriados que tiene la provincia de Buenos Aires el tramo final de junio 2026.
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La medida forma parte del esquema de feriados y días no laborables municipales que se aplican a lo largo del año en distintos puntos del territorio bonaerense. Estas fechas suelen estar vinculadas a aniversarios de fundación, fiestas patronales o celebraciones tradicionales de cada comunidad.

Por qué es feriado el 25 de junio en 2026

El 25 de junio no figura dentro del calendario oficial de feriados nacionales de Argentina. Sin embargo, en la ciudad de Mercedes se recuerda el aniversario fundacional de la localidad, una fecha que habitualmente da lugar a actividades conmemorativas y a disposiciones especiales para la administración pública local.

Cada vez son más las personas que duermen con sus perros, pero veterinarios y estudios científicos analizan cómo esta práctica influye en el descanso.

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Como ocurre con otros asuetos municipales, el alcance depende de las resoluciones vigentes en cada distrito. En general, la medida impacta en dependencias públicas, establecimientos educativos y algunos servicios locales, aunque buena parte de la actividad privada puede continuar con normalidad.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario nacional todavía incluye varios feriados que darán lugar a jornadas de descanso y, en algunos casos, a fines de semana largos para millones de argentinos.

Feriados inamovibles

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano.
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia.
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín.
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • Viernes 10 de julio, posterior al Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre, previo al Día de la Inmaculada Concepción.

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