25 de junio de 2026 Inicio
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Esta bodega está en el corazón de Madariaga: lugar perfecto para una escapada de fin de semana: cómo llegar

Entre viñedos, gastronomía y naturaleza, General Madariaga suma una propuesta ideal para una escapada diferente.

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Una escapada ideal para los amantes del vino y la gastronomía en Madariaga.

Una escapada ideal para los amantes del vino y la gastronomía en Madariaga.

Turismo Madariaga
  • General Madariaga ofrece una escapada que combina viñedos, naturaleza y gastronomía cerca de la Costa Atlántica.
  • Bodega Gamboa amplió su propuesta con Atlántica, un restaurante ubicado en pleno corazón del viñedo.
  • La cocina se inspira en el Atlántico Sur y utiliza ingredientes frescos de productores locales y pescados del mar.
  • Visitas guiadas, degustaciones, maridajes y experiencias temáticas completan la propuesta turística de la bodega.

General Madariaga suma una propuesta turística que combina naturaleza, gastronomía y vino a pocos kilómetros de la Costa Atlántica. En este rincón del sudeste bonaerense, los visitantes pueden disfrutar de un entorno marcado por viñedos, lagunas y paisajes típicos de la llanura, en una experiencia que busca conectar con la identidad de la región. La cercanía con el mar también forma parte de la esencia del lugar.

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En ese escenario se encuentra Bodega Gamboa, que recientemente completó su propuesta con la apertura de Atlántica, un restaurante ubicado en pleno viñedo. El establecimiento ya ofrecía visitas guiadas, degustaciones y recorridos entre las vides, pero ahora incorpora una experiencia gastronómica pensada para complementar el recorrido. Todo sucede rodeado por los propios viñedos donde nacen los vinos de la casa.

Atlántica, el restaurante de la Bodega Gamboa.

Atlántica, el restaurante de la Bodega Gamboa.

La propuesta del restaurante está inspirada en el Atlántico Sur y busca reflejar las características del territorio a través de cada plato. Los ingredientes provienen de productores cercanos y combinan productos del campo con pescados del mar. Además, los vinos de la bodega forman parte central de la experiencia mediante maridajes especialmente diseñados para acompañar cada paso del menú.

Cómo es la escapada ideal para hacer un fin de semana en Madariaga

Para quienes buscan una alternativa diferente cerca de la Costa Atlántica, General Madariaga ofrece una escapada que combina tranquilidad, paisajes rurales y propuestas vinculadas al vino. La presencia de viñedos, lagunas y espacios abiertos convierte a la zona en un destino ideal para desconectarse durante unos días y disfrutar de experiencias ligadas a la producción local.

Uno de los grandes atractivos es la posibilidad de recorrer Bodega Gamboa a través de visitas guiadas y degustaciones. Además, la bodega impulsa un ciclo de encuentros temáticos dedicados al mundo del vino, con actividades que invitan a descubrir diferentes estilos y variedades. Estas experiencias se desarrollan en un formato reducido y buscan profundizar el vínculo entre los vinos, las estaciones del año y el territorio donde se producen.

El viñedo de la de Bodega Gamboa en Madariaga.

El viñedo de la de Bodega Gamboa en Madariaga.

La propuesta se completa con Atlántica, que trabaja bajo el concepto de cocina de kilómetro cero. El menú cambia según la temporada y aprovecha los ingredientes que ofrece cada momento del año. Desde las mesas se observan los viñedos que rodean el restaurante, generando una conexión directa entre los platos, los vinos y el paisaje que caracteriza a este sector de la provincia de Buenos Aires.

El viñedo y bodega Gamboa están sobre la Ruta provincial 74, kilómetro 24, en General Madariaga, provincia de Buenos Aires.

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