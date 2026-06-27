Película estreno: así fue la impactante transformación de Robert Pattinson El proyecto busca retratar el impacto mediático de sus investigaciones y el estilo con el que logró exponer este tipo de casos en televisión. Agregar C5N en









Más allá de lo físico, el actor se propuso explorar la dimensión psicológica de una figura tan controvertida. Getty images

El adelanto de PRIMETIME muestra a Robert Pattinson interpretando a Chris Hansen, generando gran repercusión en redes.

La película aborda el fenómeno del true crime de los 2000 y las tensiones éticas del programa To Catch a Predator.

Pattinson sorprende con una transformación física, gestual y vocal que recrea con gran detalle al periodista.

Su actuación explora también la dimensión psicológica del personaje, consolidando un rol complejo dentro del cine de autor. El primer adelanto de Robert Pattinson caracterizado como Chris Hansen ya comenzó a circular con fuerza en internet y se perfila como uno de los estrenos más comentados del año. La transformación del actor generó gran curiosidad por el nivel de detalle en su cambio físico y gestual, con el objetivo de recrear la figura del periodista que se volvió famoso por el programa To Catch a Predator.

El teaser de “PRIMETIME” muestra un acercamiento al fenómeno del true crime de los años 2000, una etapa en la que este formato televisivo generó gran impacto cultural y abrió intensos debates sobre los límites del periodismo y el espectáculo. La producción se enfoca en esa tensión ética que marcó al programa original y su influencia en la televisión de no ficción.

Más allá de lo físico, el actor se propuso explorar la dimensión psicológica de una figura tan controvertida. Getty images Además de la estética y la puesta en escena, la película destaca por la transformación vocal del actor y una atmósfera inquietante que refuerza el tono psicológico del proyecto. Con este papel, Pattinson continúa explorando personajes complejos dentro del cine de autor, consolidando una etapa de su carrera enfocada en roles de alto impacto interpretativo.

Así fue la increíble transformación de Robert Pattinson La transformación de Robert Pattinson para su papel en “PRIMETIME” sorprendió tanto a críticos como a fanáticos, reforzando su reputación como uno de los actores más comprometidos de su generación. Para interpretar a Chris Hansen, el actor no solo trabajó en una caracterización física minuciosa que modifica sutilmente sus rasgos, sino que también estudió durante meses los gestos y la postura del periodista, logrando una semejanza por momentos inquietante.

Más allá de lo físico, el actor se propuso explorar la dimensión psicológica de una figura tan controvertida. Getty images El aspecto más llamativo de esta metamorfosis es el trabajo vocal desarrollado para el personaje. Pattinson consigue reproducir el tono, la cadencia y las inflexiones características de Hansen, desapareciendo casi por completo detrás de la figura que interpreta. Esta inmersión le permite construir una autoridad tensa y contenida, clave para sostener la atmósfera opresiva de la película.