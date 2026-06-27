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Carlos Rottemberg, conmovido por la muerte de Ernestina Pais: "Estamos en shock"

El empresario teatral recordó que la actriz tenía función en el Teatro Nini Marshal, de Tigre. La llamaron "desde camarines" porque no llegaba al lugar, pero nunca respondió. El Multiteatro despidió a la periodista en sus redes.

Marina Hermoso
Ernestina Pais en la obra de teatro que rprotagonizaba con Palomino

Ernestina Pais en la obra de teatro que rprotagonizaba con Palomino, Vena y Gaetni.

redes

Tas la trágica muerte de Ernestina Pais en un siniestro vial en un cruce ferroviario en San Isidro, su productor teatral, Carlos Rottemberg, confirmó que tanto él como el público se enteraron de la triste noticia en el teatro: "Todavía shockeados por lo que pasó".

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El productor de la obra dijo a C5N que la periodista "tenía función en el Teatro Nini Marshall de Tigre" y que, como no llegaba al lugar, empezaron a llamarla "desde camarines".

Rottemberg detalló que "la próxima función estaba prevista el domingo en Banfield", y que la gente que ya había ingresado al lugar aún no sale de la conmoción. "Y bueno, nada más que agregar", concluyó visiblemente conmovido.

Pais debía subir al escenario a las 21 para interpretar la obra El divorcio del año, pero la empresaria nunca llegó. Fue en ese momento que trascendieron los detalles de su fallecimiento, que ocurrió alrededor de las 19:30 cuando iba camino al teatro.

Después, la entidad difundió un comunicado en redes donde lamentó por el fallecimiento de la mediática: "Causa estupor en el público -al llegar al teatro Nini Marshall de Tigre- el enterarse del trágico fallecimiento de la actriz y conductora Ernestina Pais, quien tenía función de la obra El divorcio del año. Desde esta Casa Teatral acompañamos con pesar y tristeza a su familia".

Pais era una de las figuras centrales de la comedia escrita y dirigida por la dupla de José María Muscari y Mariela Asensio, con Juan Palomino, Fabián Vena, Romina Gaetani y Rochi Igarzábal. Se trata de una comedia con una mirada filosa, emotiva y divertida sobre las relaciones de pareja y los vínculos familiares.

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