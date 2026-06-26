IR A
IR A

La dolorosa historia familiar de Ernestina Pais: la desaparición de su padre, la muerte de sus socios y el amor por su hijo

La periodista, que falleció trágicamente a los 54 años, tuvo una vida marcada por el éxito profesional, el dolor por la desaparición de su padre, el vínculo con su hijo Benicio y su hermana Federica.

Ernestina y Federica Pais

Ernestina y Federica Pais, y una relación inquebrantable.

Ernestina condujo una de las temporadas de CQC. 
Te puede interesar:

De Mañanas Informales a CQC y el teatro: la inolvidable carrera de Ernestina Pais

El motor principal de su vida fue su hijo, Benicio, fruto de su relación con el fotógrafo y productor Alejandro Guyot. Ernestina describía la maternidad como una transformación total y consideraba a su hijo como su "gran amor" y su mayor orgullo. En los tramos más complejos de su salud, especialmente durante sus procesos de recuperación por adicciones y salud mental, Benicio funcionó como su principal motivación para salir adelante y superar la adversidad.

Alejandro Guyot y Benicio, sus dos grandes amores.

Alejandro Guyot y Benicio, sus dos grandes amores.

Su hermana, la también periodista Federica Pais, fue otro pilar fundamental en su red de contención. A pesar de que ambas desarrollaron caminos profesionales independientes y exitosos en la radio y la televisión, mantenían un vínculo extremadamente unido. Compartían no solo la pasión por la comunicación, sino también una historia de dolor familiar que las llevó a brindarse un apoyo mutuo incondicional a lo largo de las décadas.

La historia de Ernestina estuvo atravesada por una herida abierta desde su infancia: la desaparición de su padre, José Miguel Pais. Militante político y arquitecto, fue secuestrado en 1976 durante la última dictadura militar, cuando la conductora tenía apenas cuatro años. Aquella noche, mientras un comando se llevaba a su padre, otro entraba a su casa para saquear sus pertenencias, un hecho que dejó una huella imborrable en la construcción de su identidad y en la de su hermana.

José Miguel Pais, padre de Ernestina, era un militante político y arquitecto que fue secuestrado en 1976 durante la última dictadura militar.

José Miguel Pais, padre de Ernestina, era un militante político y arquitecto que fue secuestrado en 1976 durante la última dictadura militar.

En el último tiempo, Pais se encontraba abocada a reconstruir su historia personal con su padre a través de una investigación personal. Mediante testimonios de antiguos compañeros de militancia y documentos, buscaba conocer al "verdadero" José Miguel, intentando descifrar la dualidad entre el profesional destacado de Chacabuco y el hombre idealista.

Los últimos años presentaron desafíos significativos para la periodista, quien enfrentó con valentía la crisis del sector gastronómico durante la pandemia con su restaurante. A las dificultades económicas se sumó un duro golpe anímico: la muerte de sus dos socios en un breve lapso de tiempo. Según relató, uno de ellos falleció debido a una enfermedad preexistente, mientras que su socia, Silvina, sufrió un ACV fulminante.

Pese a la angustia, Pais destacó siempre que su prioridad fue sostener los puestos de trabajo de sus empleados. En este contexto, Ernestina decidió utilizar su perfil público para visibilizar la importancia de la salud mental y la lucha contra las adicciones. Con una franqueza poco habitual, compartió sus experiencias personales con el alcoholismo y sus procesos de internación, buscando derribar prejuicios y alentar a otros a pedir ayuda.

Noticias relacionadas

Así quedó el auto en el que viajaba Ernestina Pais. 

Qué se sabe del accidente en el que murió Ernestina Pais

este pueblo de salta esta a 4.000 metros de altura y es un destino sonado para visitar

Este pueblo de Salta está a 4.000 metros de altura y es un destino soñado para visitar

El reconocido vocalista falleció este jueves.

Murió David Clayton-Thomas, el cantante de la histórica banda Blood, Sweat & Tears

Los Bronson. 

Los Bronson regresan a Lucille con un show especial y festejo de cumpleaños

Inminente abandono en Gran Hermano.

Inminente salida en Gran Hermano: la producción se habría cansado de una participante

Nicole habló sobre Manu y Juana.

Nicole Neumann reaccionó a los rumores de seducción entre Juana Viale y Manu Urcera: ¿qué dijo?

últimas noticias

Ernestina Pais en la obra de teatro que rprotagonizaba con Palomino, Vena y Gaetni.

Carlos Rottemberg, conmovido por la muerte de Ernestina Pais: "Estamos en shock"

Hace 1 hora
Ernestina y Federica Pais, y una relación inquebrantable.

La dolorosa historia familiar de Ernestina Pais: la desaparición de su padre, la muerte de sus socios y el amor por su hijo

Hace 2 horas
play

El día que Ernestina Pais visitó Duro de Domar: de besar pósters de jugadores a pasear con una correa

Hace 2 horas
Así quedó el auto en el que viajaba Ernestina Pais. 

Qué se sabe del accidente en el que murió Ernestina Pais

Hace 2 horas
Duro revés para Mauro Icardi.

La Justicia falló en contra de Icardi: deberá pagar la deuda de alimentos y no podría salir del país

Hace 3 horas