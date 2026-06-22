Últimos días de junio 2026: así serán los feriados que tiene la provincia de Buenos Aires

El territorio bonaerense contará con distintos asuetos locales durante las últimas semanas del mes, con jornadas no laborables que varían según cada municipio.

Así serán los feriados que tiene la provincia de Buenos Aires el tramo final de junio 2026.

Últimos días de junio 2026 , el terrritotio bonaerense contará con una importante cantidad de asuetos regionales este mes, distribuidos entre aniversarios fundacionales, celebraciones patronales y fechas tradicionales en distintos partidos y localidades. Así serán los feriados que tiene la provincia de Buenos Aires.

Qué sucede con el próximo fin de semana largo en Argentina: ¿es de cuatro días?

Estos días no aplican a toda la provincia de manera general, sino que corresponden a días no laborables específicos según cada municipio. En este sentido, cada localidad define su propio calendario de festejos oficiales.

De esta manera, mientras algunas zonas continúan con su actividad habitual, otras pueden disponer de jornadas de descanso administrativo o jornada libre local. Esto impacta principalmente en la administración pública, escuelas y algunas actividades comerciales, aunque su alcance depende de cada ordenanza municipal o disposición oficial vigente en cada caso.

No es feriado nacional general. Solo es feriado local o conmemorativo en algunos municipios bonaerenses, por aniversarios fundacionales o fiestas patronales (ej.: localidades como Berisso, Roque Pérez o Lima según calendario municipal). En la mayoría de la provincia: día hábil normal.

Sin feriado nacional. En el calendario 2026, continúa la actividad normal, salvo feriados locales puntuales (como Mercedes en algunas versiones del calendario municipal).

27 de junio

Día del Trabajador del Estado. Es feriado para empleados de la administración pública nacional y también aplicado en la Provincia de Buenos Aires para el sector estatal (docentes, salud, administración pública, etc.). No alcanza a todo el sector privado.

28–30 de junio

Actividad normal en toda la provincia, salvo feriados locales aislados (por ejemplo, Capitán Sarmiento el 29 de junio).

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Son los feriados que siempre se celebran en la misma fecha del calendario, sin posibilidad de traslado. No cambian aunque caigan en fin de semana.

1 de enero – Año Nuevo

24 de marzo – Día de la Memoria

2 de abril – Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

25 de mayo – Revolución de Mayo

20 de junio – Día de la Bandera

9 de julio – Día de la Independencia

8 de diciembre – Inmaculada Concepción

25 de diciembre – Navidad

Feriados trasladables

Son feriados que pueden cambiar de fecha para formar fines de semana largos o mejorar la organización del calendario turístico y laboral.

17 de agosto – Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre – Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional

Estas fechas pueden moverse al lunes o viernes más cercano según el calendario oficial.

Feriados con fines turísticos

Son días agregados por el Estado para promover el turismo interno y generar fines de semana largos. No tienen una conmemoración histórica específica, sino un objetivo económico y social.