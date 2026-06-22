22 de junio de 2026 Inicio
En Vivo

Últimos días de junio 2026: así serán los feriados que tiene la provincia de Buenos Aires

El territorio bonaerense contará con distintos asuetos locales durante las últimas semanas del mes, con jornadas no laborables que varían según cada municipio.

Por
Así serán los feriados que tiene la provincia de Buenos Aires el tramo final de junio 2026.

Así serán los feriados que tiene la provincia de Buenos Aires el tramo final de junio 2026.

  • Feriados locales en distintas localidades bonaerenses en junio 2026.
  • Días no laborables por aniversarios fundacionales y fiestas patronales.
  • Fechas que varían según cada municipio de la provincia.
  • Impacto parcial en la actividad pública y administrativa.

Últimos días de junio 2026, el terrritotio bonaerense contará con una importante cantidad de asuetos regionales este mes, distribuidos entre aniversarios fundacionales, celebraciones patronales y fechas tradicionales en distintos partidos y localidades. Así serán los feriados que tiene la provincia de Buenos Aires.

En julio llega uno de los feriados mas esperados por los argentinos.
Te puede interesar:

Qué sucede con el próximo fin de semana largo en Argentina: ¿es de cuatro días?

Estos días no aplican a toda la provincia de manera general, sino que corresponden a días no laborables específicos según cada municipio. En este sentido, cada localidad define su propio calendario de festejos oficiales.

De esta manera, mientras algunas zonas continúan con su actividad habitual, otras pueden disponer de jornadas de descanso administrativo o jornada libre local. Esto impacta principalmente en la administración pública, escuelas y algunas actividades comerciales, aunque su alcance depende de cada ordenanza municipal o disposición oficial vigente en cada caso.

Qué feriados tiene Buenos Aires en las últimas semanas de junio 2026

  • 24 de junio

No es feriado nacional general. Solo es feriado local o conmemorativo en algunos municipios bonaerenses, por aniversarios fundacionales o fiestas patronales (ej.: localidades como Berisso, Roque Pérez o Lima según calendario municipal). En la mayoría de la provincia: día hábil normal.

  • 25 de junio

Sin feriado nacional. En el calendario 2026, continúa la actividad normal, salvo feriados locales puntuales (como Mercedes en algunas versiones del calendario municipal).

  • 27 de junio

Día del Trabajador del Estado. Es feriado para empleados de la administración pública nacional y también aplicado en la Provincia de Buenos Aires para el sector estatal (docentes, salud, administración pública, etc.). No alcanza a todo el sector privado.

  • 28–30 de junio

Actividad normal en toda la provincia, salvo feriados locales aislados (por ejemplo, Capitán Sarmiento el 29 de junio).

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

    Feriados inamovibles

    Son los feriados que siempre se celebran en la misma fecha del calendario, sin posibilidad de traslado. No cambian aunque caigan en fin de semana.

    • 1 de enero – Año Nuevo
    • 24 de marzo – Día de la Memoria
    • 2 de abril – Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas
    • 25 de mayo – Revolución de Mayo
    • 20 de junio – Día de la Bandera
    • 9 de julio – Día de la Independencia
    • 8 de diciembre – Inmaculada Concepción
    • 25 de diciembre – Navidad

    Feriados trasladables

    Son feriados que pueden cambiar de fecha para formar fines de semana largos o mejorar la organización del calendario turístico y laboral.

    • 17 de agosto – Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
    • 12 de octubre – Día del Respeto a la Diversidad Cultural
    • 20 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional

    Estas fechas pueden moverse al lunes o viernes más cercano según el calendario oficial.

    Feriados con fines turísticos

    Son días agregados por el Estado para promover el turismo interno y generar fines de semana largos. No tienen una conmemoración histórica específica, sino un objetivo económico y social.

    • Viernes 2 de mayo (puente después del Día del Trabajador – 1° de mayo)
    • Viernes 15 de agosto (puente antes del feriado del 17 de agosto, cuando se traslada o se genera fin de semana largo)
    • Viernes 21 de noviembre (puente cercano al Día de la Soberanía Nacional – 20 de noviembre)
    • Viernes 10 de octubre (en años donde se busca extender el fin de semana del 12 de octubre)

    TEMAS RELACIONADOS

    Noticias relacionadas

    Qué localidad de Buenos Aires tiene feriado este miércoles 24 de junio.

    Decretan feriado para el miércoles 24 de junio: a qué se debe y quiénes lo pueden disfrutar

    Estas localidades bonaerenses tienen feriados extra: cuáles son. 

    Qué partidos de Buenos Aires tienen feriado en el final de junio 2026

    ¿Por qué será feriado el lunes 22 de junio en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo?.

    Por qué será feriado el lunes 22 de junio en 2026 y quiénes tendrán fin de semana largo

    Confirmado: así quedan los fines de semana largos y feriados de 2026. 

    Cuántos fines de semana largos quedan en el año y cuál será el próximo en 2026

    ¿En qué región decretan feriado el próximo lunes de junio de 2026?

    Nuevo fin de semana largo: decretan feriado el próximo lunes de junio 2026

    se extiende el fin de semana largo: quienes tendran feriado este martes 16 de junio

    Se extiende el fin de semana largo: quiénes tendrán feriado este martes 16 de junio

    Rating Cero

    La gala de este lunes definirá quién es el nuevo eliminado de la semana 17.

    Está muy claro: quién se va de Gran Hermano este lunes 22 de junio, según la encuesta más precisa

    Por el partido de la Selección argentina, Telefe no emitirá El Noticiero de la gente

    Telefe cambia su grilla y levanta su programa más famoso este lunes 22 de junio

    A esas diferencias personales se sumaron conflictos vinculados a presuntos favoritismos dentro del entorno familiar.

    Se filtró la pelea entre las dos hijas de un famoso conductor argentino: ¿qué pasó?

    Actualmente, esta impresionante evolución física le abrió nuevas puertas tanto en el mundo del entretenimiento como en los deportes de combate. 

    Estrella de Juego de Tronos: así fue la impresionante transformación de Hafþór Björnsson, La Montaña

    La Diosa del verbo amar preocupó a sus fanáticos que no la vieron al 100% en sus últimas performances.

    Preocupación por la salud de una famosa cantante: no se encuentra al 100% y canceló sus shows

    Mensajes de amor y celebración inundaron las redes sociales de los jugadores de la Scaloneta. 

    Fotos y videos: cómo pasaron el Día del Padre en la concentración de la Scaloneta

    últimas noticias

    Crece la informalidad y el desempleo en la Ciudad de Buenos Aires

    El desempleo en la Ciudad de Buenos Aires asciende al 7,9%

    Hace 6 minutos
    play
    El podcast transita las relaciones familiares de los ídolos del fútbol antes y después de la fama.

    "De tal palo, otra astilla": el nuevo podcast que revela el lado B de los padres de las estrellas del fútbol

    Hace 16 minutos
    Adiós a las alarmas de siempre: la seguridad doméstica y comercial está atravesando una transformación profunda a través de nuevos dispoisitvos inteligentes.

    Adiós a las alarmas de siempre: este invento tiene inteligencia artificial y apuesta a detectar todos los detalles

    Hace 31 minutos
    Messiy Mbappé jugaron juntos 67 partidos oficiales en el PSG entre 2021 y 2023

    ¿Volverá a jugar con Messi? Mbappé confesó que Beckham lo quiere llevar a la MLS

    Hace 33 minutos
    La gala de este lunes definirá quién es el nuevo eliminado de la semana 17.

    Está muy claro: quién se va de Gran Hermano este lunes 22 de junio, según la encuesta más precisa

    Hace 34 minutos