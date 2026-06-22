Últimos días de junio 2026: así serán los feriados que tiene la provincia de Buenos Aires

- Feriados locales en distintas localidades bonaerenses en junio 2026.
- Días no laborables por aniversarios fundacionales y fiestas patronales.
- Fechas que varían según cada municipio de la provincia.
- Impacto parcial en la actividad pública y administrativa.
Últimos días de junio 2026, el terrritotio bonaerense contará con una importante cantidad de asuetos regionales este mes, distribuidos entre aniversarios fundacionales, celebraciones patronales y fechas tradicionales en distintos partidos y localidades. Así serán los feriados que tiene la provincia de Buenos Aires.
Estos días no aplican a toda la provincia de manera general, sino que corresponden a días no laborables específicos según cada municipio. En este sentido, cada localidad define su propio calendario de festejos oficiales.
De esta manera, mientras algunas zonas continúan con su actividad habitual, otras pueden disponer de jornadas de descanso administrativo o jornada libre local. Esto impacta principalmente en la administración pública, escuelas y algunas actividades comerciales, aunque su alcance depende de cada ordenanza municipal o disposición oficial vigente en cada caso.
Qué feriados tiene Buenos Aires en las últimas semanas de junio 2026
No es feriado nacional general. Solo es feriado local o conmemorativo en algunos municipios bonaerenses, por aniversarios fundacionales o fiestas patronales (ej.: localidades como Berisso, Roque Pérez o Lima según calendario municipal). En la mayoría de la provincia: día hábil normal.
Sin feriado nacional. En el calendario 2026, continúa la actividad normal, salvo feriados locales puntuales (como Mercedes en algunas versiones del calendario municipal).
Día del Trabajador del Estado. Es feriado para empleados de la administración pública nacional y también aplicado en la Provincia de Buenos Aires para el sector estatal (docentes, salud, administración pública, etc.). No alcanza a todo el sector privado.
Actividad normal en toda la provincia, salvo feriados locales aislados (por ejemplo, Capitán Sarmiento el 29 de junio).
Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026
Feriados inamovibles
Son los feriados que siempre se celebran en la misma fecha del calendario, sin posibilidad de traslado. No cambian aunque caigan en fin de semana.
- 1 de enero – Año Nuevo
- 24 de marzo – Día de la Memoria
- 2 de abril – Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas
- 25 de mayo – Revolución de Mayo
- 20 de junio – Día de la Bandera
- 9 de julio – Día de la Independencia
- 8 de diciembre – Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre – Navidad
Feriados trasladables
Son feriados que pueden cambiar de fecha para formar fines de semana largos o mejorar la organización del calendario turístico y laboral.
- 17 de agosto – Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
- 12 de octubre – Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- 20 de noviembre – Día de la Soberanía Nacional
Estas fechas pueden moverse al lunes o viernes más cercano según el calendario oficial.
Feriados con fines turísticos
Son días agregados por el Estado para promover el turismo interno y generar fines de semana largos. No tienen una conmemoración histórica específica, sino un objetivo económico y social.
- Viernes 2 de mayo (puente después del Día del Trabajador – 1° de mayo)
- Viernes 15 de agosto (puente antes del feriado del 17 de agosto, cuando se traslada o se genera fin de semana largo)
- Viernes 21 de noviembre (puente cercano al Día de la Soberanía Nacional – 20 de noviembre)
- Viernes 10 de octubre (en años donde se busca extender el fin de semana del 12 de octubre)