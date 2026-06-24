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Feriado confirmado: este será el último fin de semana largo de junio 2026

Una disposición especial permitirá que un grupo de trabajadores y residentes disfrute de una pausa extendida antes de terminar el mes. La medida responde a celebraciones de carácter local y genera interés entre quienes buscan aprovechar jornadas adicionales de descanso.

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El último fin de semana largo de junio de 2026 se vivirá en Capitán Sarmiento

El último fin de semana largo de junio de 2026 se vivirá en Capitán Sarmiento, donde el lunes 29 fue establecido como feriado local por un nuevo aniversario fundacional del distrito.

  • La fecha no tendrá alcance para todo el territorio nacional.
  • El beneficio estará vinculado a conmemoraciones específicas de determinadas comunidades.
  • La medida alcanzará a residentes y empleados de los distritos involucrados.
  • La jornada se sumará al descanso habitual del fin de semana.

Feriado confirmado: tras el último tramo de descanso de este mes, muchos trabajadores ya miran el calendario para planificar descansos y escapadas durante la segunda mitad del año. A partir del 24 de julio, el cronograma nacional incluye varios feriados inamovibles, trasladables y con fines turísticos. Este será el último fin de semana largo de junio 2026.

Es feriado el jueves 25 de junio en esta localidad. 
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Cabe recordar que este asueto no tiene alcance nacional, por lo que la actividad laboral, comercial y administrativa se desarrollará con normalidad en el resto del país, salvo en aquellos municipios que cuenten con celebraciones locales autorizadas por las autoridades provinciales.

Este tipo de asuetos regionales suelen establecerse para conmemorar fechas históricas, promover actividades culturales y fortalecer la identidad de cada comunidad.

Por qué será feriado el 29 de junio y quiénes tendrán fin de semana largo

El lunes 29 de junio de 2026 será feriado únicamente para un grupo de trabajadores y residentes de determinadas localidades de la provincia de Buenos Aires, donde se celebran aniversarios fundacionales o festividades patronales. En esta oportunidad, el beneficio alcanzará a los habitantes del partido de Capitán Sarmiento, que conmemora un nuevo aniversario fundacional. Además, en la localidad de Martínez de Hoz, perteneciente al partido de Lincoln, se estableció un día no laborable por su aniversario fundacional.

Gracias a esta disposición, quienes residan o trabajen en esos distritos podrán disfrutar de un fin de semana largo de tres días, al sumar el descanso del sábado 27 y domingo 28 de junio con la jornada del lunes 29.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (traslado del 20 de noviembre).

Feriados con fines turísticos

  • Viernes 15 de mayo: feriado con fines turísticos.
  • Viernes 21 de agosto: feriado con fines turísticos.
  • Lunes 7 de diciembre: feriado con fines turísticos.

Estas jornadas permiten conformar fines de semana largos junto a otras fechas festivas nacionales, brindando oportunidades adicionales para el descanso y las escapadas dentro del país.

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