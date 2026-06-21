21 de junio de 2026 Inicio
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Qué sucede con el próximo fin de semana largo en Argentina: ¿es de cuatro días?

Tras el fin de semana largo de junio, crece la expectativa por conocer cuándo será el próximo receso extendido y cuántos días durará.

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En julio llega uno de los feriados mas esperados por los argentinos.

En julio llega uno de los feriados mas esperados por los argentinos.

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  • El próximo fin de semana largo ya tiene fecha definida y será uno de los más esperados del año.
  • Una decisión del Gobierno permitirá extender el período de descanso.
  • Julio ofrecerá una oportunidad ideal para planificar una escapada.
  • El calendario nacional todavía reserva varios feriados para lo que queda de 2026.

Luego del feriado del lunes 15 de junio, establecido por el traslado de la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, muchos argentinos comenzaron a consultar el calendario para conocer cuándo llegará el próximo fin de semana largo y evaluar la posibilidad de realizar una escapada o disfrutar de algunos días de descanso.

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Según el calendario oficial difundido por el Gobierno nacional, el próximo fin de semana largo llegará en la segunda semana de julio y será XL, con cuatro días consecutivos de descanso.

Cómo será el próximo fin de semana largo en Argentina

El próximo fin de semana largo XL ya tiene fecha confirmada y se desarrollará entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio. El período de descanso comenzará con el feriado por el Día de la Independencia y permitirá a millones de argentinos disfrutar de cuatro días consecutivos sin actividad laboral, una de las pausas más extensas del calendario 2026.

9 de julio, Día de la Independencia.

9 de julio, Día de la Independencia.

La extensión del receso será posible gracias al feriado puente turístico del viernes 10 de julio, dispuesto por el Gobierno nacional con el objetivo de incentivar los viajes y fortalecer la actividad turística en distintos puntos del país.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario oficial mantiene una combinación de feriados inamovibles, trasladables y turísticos que seguirá marcando varios descansos largos durante el resto del año.

Feriados inamovibles

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
El cronograma de feriados de 2026.

El cronograma de feriados de 2026.

Feriados con fines turísticos

  • Viernes 10 de julio: después del Día de la Independencia.
  • Lunes 7 de diciembre: antes del Día de la Inmaculada Concepción.
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