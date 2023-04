Las insólitas revelaciones de Ernestina Pais en Duro de Domar: desde besar póster de jugadores a pasear con una correa

Pablo Duggan , conductor del programa, lanzó la primera pregunta y estuvo relacionada a la infancia de la ex CQC. "¿Dicen que practicó sus primeros besos con un poster de un jugador de fútbol? ", preguntó

"Absolutamente verdadero. El de Claudio Paul Caniggia. Era genial porque estaba en mi habitación. Cuando mamá abría la puerta quedaba oculto y cuando cerraba, comenzaba el chape", contestó con total sinceridad.

Después, el conductor le presentó una anécdota un poco más extraña y esperó su contestación: "Dicen que de niña, la mamá de Ernestina la sacaba a pasear con correa de perro". "Es falso y verdadero. Me auto sacaba a pasear. Yo tenía una identificación muy grande con mis mascotas, las amaba mucho. Yo me ponía la correa de mi perra, se la daba a mi hermana y me sacaba a pasear por la terraza", contó la morocha ante la sorpresa del panel.

"Y hablando de tu hermana, también dicen que un día que estabas sedienta te dio a beber un vasito de pipí", exclamó Duggan esperando saber la veracidad de la historia. "No sabía que era pis", contó entre risas.

"Dicen que Ernestina tuvo relaciones arriba de la aerosilla del Cerro Catedral, lo cual para mi es imposible", expresó el conductor. "Estás mezclando dos anécdotas. En el huevito que te sube al Amancay en la pista 6, en Bariloche, es verdad", aclaró. "¿Y cuánta gente había adentro del huevo?", quiso saber Duggan. "¡Dos! ¿Cuántos quieren que haya? Hubiera sido un ' notón' si éramos más", respondió picante la conductora.