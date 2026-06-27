27 de junio de 2026 Inicio
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Reintegro del 100% en Cuenta DNI si sos jubilado: cómo acceder

Banco Provincia lanzó una promoción especial para jubilados y pensionados que utilicen Cuenta DNI durante dos meses consecutivos.

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Descuentos con Cuenta DNI.

Descuentos con Cuenta DNI.

Cuenta DNI
  • Banco Provincia lanzó una promoción con Cuenta DNI que ofrece reintegros del 100% para jubilados y pensionados durante dos meses.
  • El beneficio puede alcanzar hasta $500.000, dependiendo del paquete o producto financiero contratado.
  • Para acceder, es necesario cobrar haberes en el banco o abrir cuenta y realizar compras con Cuenta DNI en comercios adheridos.
  • El dinero se acredita automáticamente en la cuenta vinculada dentro de los 10 días hábiles posteriores a cada compra.

El Banco Provincia lanzó una promoción exclusiva para jubilados y pensionados que utilicen la billetera digital Cuenta DNI, ofreciendo reintegros del 100% en las compras realizadas durante dos meses consecutivos. La medida busca brindar un alivio económico directo a uno de los sectores más afectados por la inflación y, al mismo tiempo, fomentar el uso de medios de pago digitales.

Las promociones de Cuenta DNI este mes.
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La iniciativa contempla un esquema de devoluciones que puede alcanzar hasta $500.000 durante el período de vigencia de la campaña. Con este beneficio, la entidad financiera busca incentivar la inclusión financiera y facilitar el acceso a bienes y servicios mediante herramientas tecnológicas seguras y accesibles.

Para acceder a la promoción sin inconvenientes, el banco recomienda verificar que la cuenta se encuentre correctamente vinculada a la aplicación y consultar las condiciones específicas del programa. También resulta fundamental realizar las operaciones a través de Cuenta DNI siguiendo los procedimientos establecidos para asegurar la acreditación de los reintegros correspondientes.

Cómo es el reintegro de Cuenta DNI para los jubilados

El reintegro del 100% en compras realizadas con Cuenta DNI está destinado a jubilados y pensionados que cobran sus haberes a través del Banco Provincia o que decidan trasladar su cuenta a la entidad. Para acceder al beneficio, es necesario contratar un paquete de productos o una tarjeta de crédito del banco, lo que habilita las devoluciones automáticas durante dos meses a partir del mes siguiente a la adhesión.

El monto máximo del reintegro depende del producto financiero elegido: quienes contraten el "Paquete Logros" pueden obtener devoluciones de hasta $500.000, mientras que otros paquetes contemplan topes de $100.000, $200.000 o $300.000. Las compras deben realizarse en comercios minoristas utilizando Cuenta DNI y el dinero se acredita automáticamente en la caja de ahorro vinculada dentro de los 10 días hábiles posteriores a cada transacción.

Cuáles son los descuentos de Cuenta DNI en junio 2026

Durante junio de 2026, la billetera digital Cuenta DNI del Banco Provincia ofrece una amplia agenda de beneficios que incluye un 20% de descuento de lunes a viernes en comercios de cercanía como almacenes, carnicerías y verdulerías, con un tope de reintegro de $6.000 semanales. También se aplica un 40% de ahorro diario en ferias, mercados bonaerenses, universidades y clubes, con el mismo tope semanal por persona.

A estos beneficios se suman un 25% de descuento en gastronomía y locales adheridos de YPF Full los fines de semana con un tope de $8.000 semanales, un 30% en marcas destacadas con tope mensual de $15.000 y un 40% en la compra de garrafas con un tope unificado de $18.000 por mes. Además, se mantienen descuentos del 10% en librerías los lunes y martes y en farmacias los miércoles y jueves, junto con la posibilidad de financiar compras en hasta tres cuotas sin interés en comercios no alimenticios.

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