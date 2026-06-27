Horas de tensión en la Quinta de Olivos: se define el futuro de Manuel Adorni en el Gobierno El presidente Javier Milei regresó de su viaje a España y se aceleran los movimientos en su entorno cercano para sellar el destino del jefe de Gabinete. Quién podría reemplazarlo ante una eventual salida. Por Agregar C5N en









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El clima político en la Quinta de Olivos es de máxima expectativa. Tras aterrizar en el país durante la madrugada del sábado proveniente de su viaje a España, el presidente Javier Milei se encuentra recluido en la residencia oficial definiendo el futuro inmediato de su estructura de Gobierno. Las miradas están puestas en el destino de Manuel Adorni, cuyas horas al frente de la Jefatura de Gabinete estarían contadas.

El desgaste del funcionario se aceleró drásticamente en las últimas jornadas. Mientras el jefe de Estado se encontraba en el exterior, la Casa Rosada se convirtió en un hervidero de reuniones clave. Las decisiones, como suele ocurrir en los momentos más críticos del oficialismo, contaron con la presencia y el aval de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Diego Santilli, el principal candidato para reemplazar a Manuel Adorni como jefe de Gavinete El nombre que suena con más fuerza en los pasillos oficiales para asumir la conducción de los ministros es el del actual ministro del Interior, Diego Santilli. El funcionario cuenta con el respaldo de distintos sectores internos debido a su perfil negociador y su llegada a los gobernadores, virtudes clave en un momento de fuerte tensión legislativa.

Sin embargo, en el entorno del ministro de Interior analizan los costos políticos. El más sobresaliente es la ambición bonaerense, ya que Santilli mantiene firme su intención de competir por la gobernación de la provincia de Buenos Aires el próximo año.