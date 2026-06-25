Estas termas están a solo una hora de Buenos Aires: una escapada ideal para descansar Este espacio verde con spa y piletas termales es perfecto para desconectar el próximo fin de semana. Por Agregar C5N en









La escapada ideal es este spa termal de La Plata. Facebook AranaSpa Termal

Arana Spa Termal, en La Plata, se convirtió en una de las escapadas más elegidas para quienes buscan descanso cerca de Buenos Aires. El complejo cuenta con piletas climatizadas, tratamientos de spa y espacios diseñados para relajarse durante todo el día. La propuesta permite disfrutar de una experiencia termal sin necesidad de realizar viajes largos ni planificar varios días de estadía. Se puede llegar en menos de una hora desde la Ciudad de Buenos Aires y ofrece opciones de alojamiento y gastronomía. A menos de una hora de la Ciudad de Buenos Aires, existe una alternativa que gana cada vez más popularidad entre quienes buscan desconectarse de la rutina sin recorrer largas distancias. Se trata de Arana Spa Termal, un complejo ubicado en la localidad de Arana, partido de La Plata, que combina aguas climatizadas, servicios de bienestar y un entorno pensado para el descanso.

Facebook AranaSpa Termal La propuesta aparece como una opción accesible para escapadas de fin de semana, ya sea en pareja, con amigos o incluso para quienes desean dedicar una jornada completa al relax. Su cercanía con la Capital Federal permite organizar una salida sin demasiada planificación y regresar el mismo día si así se desea.

Cómo es la escapada destacada a las termas cerca de Buenos Aires Arana Spa Termal está ubicado en calle 17 entre 630 y 634, en la localidad de Arana, La Plata. El complejo abre los fines de semana y ofrece distintas alternativas para que cada visitante pueda elegir la experiencia que mejor se adapte a sus necesidades.

El predio cuenta con piletas interiores y exteriores climatizadas, distribuidas en espacios que buscan generar diferentes ambientes de descanso. La propuesta principal gira en torno a la hidroterapia, aunque también incorpora otros servicios vinculados al bienestar físico y mental.

Entre las opciones disponibles se encuentran masajes, exfoliaciones y tratamientos faciales, que complementan la experiencia termal y son una de las prestaciones más solicitadas por quienes visitan el lugar. Además, dispone de sectores de reposo, camillas térmicas y áreas semicubiertas que permiten disfrutar del entorno durante todo el año.

Facebook AranaSpa Termal Otra de las ventajas del complejo es la posibilidad de contratar alojamiento y sumar servicios de desayuno, almuerzo o merienda campestre. También ofrece promociones especiales para cumpleaños y reservas que pueden gestionarse directamente por WhatsApp. Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, el recorrido más habitual es por la Autopista Buenos Aires-La Plata, continuar hasta la bajada de Avenida 520 y luego tomar la Ruta Provincial 36 hasta la intersección con calle 630. Desde allí, un breve trayecto por calle 17 conduce directamente al complejo termal, que se consolidó como uno de los destinos de descanso más cercanos para los bonaerenses.