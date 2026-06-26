Cuál es el feriado de julio 2026 que provocará un fin de semana largo de 4 días La seguidilla de cuatro días de descanso que se lograrán a partir del asueto del Día de la Independencia. Por Agregar C5N en









Suman un feriado en julio que logra un fin de semana XXL.

El jueves 9 de julio será feriado nacional por el Día de la Independencia y marcará la próxima fecha clave del calendario argentino. El viernes 10 de julio fue definido como día no laborable con fines turísticos y podría extender el descanso para muchos trabajadores. Quienes no deban trabajar esa jornada podrán disfrutar de cuatro días consecutivos, desde el jueves 9 hasta el domingo 12. El segundo semestre de 2026 también tendrá otros fines de semana largos vinculados a feriados trasladables y turísticos. Tras el feriado del Día de la Bandera, millones de argentinos ya tienen la vista puesta en julio, mes en el que el calendario ofrecerá una de las oportunidades más atractivas del año para descansar, viajar o realizar una escapada corta sin necesidad de utilizar vacaciones.

La fecha principal será el jueves 9 de julio, cuando se conmemore el Día de la Independencia. Como ocurre cada año, se trata de un feriado nacional inamovible. Sin embargo, en esta ocasión la particularidad estará en que el viernes 10 de julio fue establecido como día no laborable con fines turísticos, lo que abre la posibilidad de generar un descanso extendido de cuatro jornadas.

Por qué habrá un fin de semana largo de 4 días en julio 2026 La combinación entre el feriado nacional del jueves 9 y el día no laborable turístico del viernes 10 permitirá que muchas personas puedan enlazar ambas jornadas con el sábado 11 y el domingo 12.

Además, el vínculo emocional que el animal tiene con su grupo humano juega un papel fundamental a la hora de decidir dónde debe descansar durante la noche. Pexels De esta manera, el esquema quedará conformado por cuatro días consecutivos de descanso. No obstante, es importante recordar que el beneficio no será automático para todos los trabajadores. Mientras que el 9 de julio tiene carácter obligatorio por tratarse de un feriado nacional, el viernes 10 dependerá de la actividad, del convenio colectivo aplicable o de la decisión de cada empleador.

En organismos públicos nacionales, bancos y parte del sector asegurador suele aplicarse un régimen diferente al del sector privado, por lo que conviene verificar cada situación antes de realizar reservas o planificar viajes.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 El calendario nacional todavía ofrece varias oportunidades de descanso durante el segundo semestre, entre feriados inamovibles, trasladables y jornadas con fines turísticos. Feriados inamovibles 9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (traslado del 20 de noviembre). Feriados con fines turísticos Viernes 15 de mayo.

Viernes 21 de agosto.

Lunes 7 de diciembre.