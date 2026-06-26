Terremoto en Venezuela, minuto a minuto: se confirmaron 235 muertos y 4.300 heridos, mientras sigue la búsqueda de sobrevivientes

Estados Unidos anunció que aliviará las sanciones financieras a Venezuela por los terremotos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que flexibilizará las sanciones económicas debido a los sismos que azotan el país.

La OFAC emitió la licencia general 60, en la que autoriza "transacciones relacionadas a los esfuerzos de alivio por terremoto en Venezuela".

Esta habilitación incluye "la tramitación o transferencia de fondos en nombre de personas de terceros países hacia o desde Venezuela, en apoyo de las transacciones autorizadas" de alivio en esta licencia general.