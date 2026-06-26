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Caos y devastación

Terremoto en Venezuela, minuto a minuto: se confirmaron 235 muertos y 4.300 heridos, mientras sigue la búsqueda de sobrevivientes

Los sismos de 7,2 y 7,5 en la escala de Richter provocaron casi 140 réplicas en distintas regiones. La Guaira es el punto más sensible, donde ya se declaró como "zona de desastre".

- 26 de junio 2026 - 08:23
Más de 230 muertos por los terremotos en Venezuela.

Más de 230 muertos por los terremotos en Venezuela.

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Venezuela continúa bajo conmoción luego de los dos terremotos de 7,2 y 7,5 de magnitud que tuvieron lugar durante el miércoles por la tarde. Con 235 muertos y 4.300 heridos, los equipos de rescate trabajan a destajo para encontrar sobrevivientes bajo los escombros.

La magnitud del desastre llevó a las autoridades a declarar el estado de emergencia y a catalogar a La Guaira como zona de desastre. Organismos internacionales, gobiernos de la región y agencias de ayuda humanitaria activaron operativos especiales para asistir a la población afectada, mientras persiste el temor por nuevas réplicas y por el aumento de la cifra de víctimas a medida que avanzan los trabajos de remoción de escombros.

Seguí en esta cobertura minuto a minuto todas las novedades sobre los terremotos que sacudieron Venezuela: el operativo de rescate, el estado de los desaparecidos, la asistencia internacional, el impacto en las principales ciudades y las últimas actualizaciones oficiales.

Estados Unidos anunció que aliviará las sanciones financieras a Venezuela por los terremotos

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que flexibilizará las sanciones económicas debido a los sismos que azotan el país.

La OFAC emitió la licencia general 60, en la que autoriza "transacciones relacionadas a los esfuerzos de alivio por terremoto en Venezuela".

Esta habilitación incluye "la tramitación o transferencia de fondos en nombre de personas de terceros países hacia o desde Venezuela, en apoyo de las transacciones autorizadas" de alivio en esta licencia general.

Venezuela destinará u$s200 millones del Fondo Monetario Internacional

La presidenta, Delcy Rodríguez, afirmó que se creará un fondo de emergencia para la reconstrucción de escuelas, hospitales y viviendas afectadas por los sismos.

La desesperación de los vecinos de La Guaira

Mientras avanzan los operativos de rescate, los vecinos se sumergen en la angustia aunque aseguran que "lo último que se pierde es la fe". Muchos equipos de emergencia afrontan dificultades para remover los escombros por la fuerza que deben emplear para despejar el área.

La Guaira es una de las zonas más sensibles tras los sismos.

Advierten que continúan las réplicas de los terremotos

Una periodista contó que, pese a que los dos sismos ocurrieron poco más de 24 horas atrás, las réplicas se sienten en distintas regiones causando destrozos.

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