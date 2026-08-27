27 de agosto de 2026 Inicio
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Detectan movimientos por u$s44 millones en una billetera cripto vinculada a Fernando Cerimedo

Un código de números y letras hallado en el celular del asesor del presidente Rodrigo Paz confirmó transferencias millonarias en seis meses. El estratega digital sigue preso en Bolivia y enfrenta tres causas penales.

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Fernando Cerimedo sigue preso en Bolivia.

Fernando Cerimedo sigue preso en Bolivia.

Un código de números y letras hallado en el celular de Fernando Cerimedo permitió detectar un movimiento de más de u$s44 millones en una billetera cripto vinculada al asesor principal del presidente boliviano, Rodrigo Paz, y exestratega digital de Javier Milei.

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El hallazgo surgió de una captura de pantalla incluida en un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) de Bolivia, difundido la semana pasada, y fue rastreado por el senador de oposición Leonardo Roca. Las transacciones se produjeron a lo largo de seis meses, aunque la billetera tiene en la actualidad menos de 9 dólares.

El teléfono secuestrado a Cerimedo fue escaneado en el marco de la investigación por tentativa de feminicidio que enfrenta el asesor presidencial. La causa se abrió después del ataque armado de dos sicarios contra su pareja, la abogada Nadia Beller. El código de la billetera quedó registrado entre los datos extraídos del dispositivo.

Según el rastreo de Roca, la cuenta atribuida a Cerimedo funcionó como puente entre quienes hacían los depósitos y una red de diez cuentas de destino. Una de ellas registró movimientos por varios millones de dólares en el mismo período de seis meses.

El senador Leonardo Roca detectó una red de diez cuentas vinculadas

El legislador difundió un mapa interactivo con el flujo completo de las transferencias. De acuerdo con su investigación, el dinero tiene origen en actividad de criptominería y pasó de la billetera fría a una billetera caliente para convertirse en efectivo.

"No es dinero cualquiera, es rastro de criptominería con transferencias a otras diez cuentas, de billetera fría a billetera caliente para sacar efectivo. Este hecho deja huella y vamos a seguir el rastro del dinero", afirmó Roca, citado por medios locales.

El senador remarcó que la billetera se vació justo cuando Cerimedo ya estaba detenido. A partir de ese dato, pidió al fiscal a cargo de la causa que confirme la cadena de custodia del dispositivo y que se identifique a los titulares de las cuentas finales de la red rastreada.

La causa suma una conexión con una casa de cambios allanada

Roca también encontró una presunta relación entre Cerimedo y la casa de cambios allanada la semana pasada por la Justicia boliviana. En ese operativo, cámaras de seguridad registraron la fuga del representante legal del local con un bolso que, según las sospechas de la investigación, contenía cerca de u$s700 mil. El hombre, identificado como Fritz Junior G.A., quedó con prisión preventiva y sostuvo que perdió el dinero que llevaba, además de defender la legalidad de sus operaciones.

Roca aclaró el alcance de su denuncia en la red social X: "Nada de esto es una filtración ni una acusación cerrada: es información pública, verificable ahora mismo por cualquier persona".

Cerimedo, de 45 años, enfrenta además otras dos causas penales en Bolivia: una por enriquecimiento ilícito, vinculada a denuncias de corrupción estatal, y otra por tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico, a partir de indicios de vuelos irregulares detectados por la Fiscalía de Beni.

El asesor se sumó al equipo de Paz como estratega tras la primera vuelta electoral y, pese a que el Gobierno limita su función al área comunicacional, distintas fotografías y declaraciones públicas indican que su rol excedió ese ámbito.

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