1 de septiembre de 2026 Inicio
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Desde la cárcel, Fernando Cerimedo le exigió a Nadia Beller que deje de acusarlo "sin pruebas"

El exasesor de Javier Milei difundió otra carta desde la cárcel donde pidió "que se investigue, que se respete el debido proceso y que se permita que la verdad salga a la luz". También se refirió al supuesto sicario que explicó que a su expareja solo querían darle "un susto".

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Fernando Cerimedo.

Fernando Cerimedo.

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El exasesor de Javier Milei en prisión preventiva por el intento de asesinato de su expareja Nadia Beller y por enriquecimiento ilícito en Bolivia difundió una carta donde le exigió a su exnovia que deje de acusarlo "sin pruebas" y pidió "que se investigue, que se respete el debido proceso y que se permita que la verdad salga a la luz".

Activistas y organizaciones de derechos humanos se movilizaron durante años bajo la Mesa por la Libertad de Paola Ortiz.
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"Podemos tener diferencias personales, pero existen límites que no deberían cruzarse cuando está en juego la libertad y la vida de una persona", le remarcó Fernando Cerimedo a la víctima del intento de femicidio por el que se lo detuvo e investiga.

El consultor político reiteró que es "inocente" y que "jamás" tuvo la intención ni la capacidad de hacerle daño a Beller y afirmó: "No pido un trato especial. No pido que nadie me crea simplemente por mis palabras".

Cerimedo recordó que en la declaración de la mujer "existen referencias que planteaban la posibilidad de que el ataque pudiera haber sido utilizado" para perjudicarlo.

"La acusación de feminicidio (en grado de tentativa) ha destruido completamente mi vida", lamentó uno de los responsables de la campaña electoral de Milei en 2023 y subrayó: "Llevo casi 14 días privado de libertad por un hecho que no cometí. Para mí y para mi familia, estos días han sido de enorme dolor e impotencia".

Además, el asesor cruzó al vicepresidente boliviano, Edmand Lara Montaño, y negó estar "construyendo una narrativa". "Estoy detenido, incomunicado, lejos de mi familia y atravesando una situación que no merezco porque soy inocente. Lo único que estoy pidiendo es justicia y libertad", concluyó.

Qué dijo Fernando Cerimedo sobre el video del supuesto sicario

Cerimedo detalló que tuvo acceso al video de un supuesto sicario que se presentó como Aldo Silva Peña, alias "El Juancho", uno de los investigados por el intento de femicidio, y afirmó que "el propósito era pegarle un susto" a Beller ya que el verdadero objetivo era "una persona de nacionalidad gaucha, argentina". El video fue difundido por el medio boliviano Brújula Noticias.

Desde la cárcel de Palmasola, el consultor sostuvo que "el contenido de esa declaración aporta elementos que pueden ayudar a esclarecer de dónde pudo haber surgido el ataque y quiénes fueron realmente sus responsables". El diario boliviano El Deber tuvo acceso a la carta del detenido.

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