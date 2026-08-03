3 de agosto de 2026 Inicio
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Un femicidio cada 35 horas: se registraron más de 140 asesinatos en los primeros siete meses de 2026

Los intentos de femicidio ascendieron a uno cada 25 horas, según el observatorio Ahora que sí nos ven. La Casa del Encuentro registró 142 femicidios y 300 tentativas.

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Mailén Antonich fue asesinada en Mar del Plata tras asistir a una supuesta entrevista de trabajo.

Mailén Antonich fue asesinada en Mar del Plata tras asistir a una supuesta entrevista de trabajo.

Mientras llegaba a los medios el femicidio de Mailén Antonich en Mar del Plata, los observatorios de femicidos publicaron el recuento mensual de este delito cometido en 2026. La agrupación feminista Ahora que sí nos ven registró 147 asesinatos de mujeres en un contexto de violencia de género y 234 tentativas desde enero hasta julio.

Agustín Díaz Bartolomé y José Luis Aquino fueron vistos quemando cosas en el predio donde la encontraron a Mailén
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La cifra se desagrega en 119 femicidios directos, 17 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y cuatro travesticidios/transfemicidios. Lo que implicó que 145 menores de edad quedaran huérfanos. Julio fue el segundo mes del año que registró más femicidios con 24 casos, marzo fue el tercero con 23 casos y enero el primero con 26 casos.

El 15% de las víctimas había realizado al menos una denuncia previa y 59 de ellas tenía entre 21 y 40 años, la franja etaria más elegida por los femicidas. El 64% de los asesinos eran parejas o exparejas y 64 de ellos tienen entre 21 y 40 años. El 45,6% de los asesinatos ocurrió en la vivienda de la víctima, con un arma blanca (28,6%) o un arma de fuego (25,2%) en más de la mitad de los casos.

Por su parte, el observatorio “Adriana Marisel Zambrano” que dirige las asociación civil La Casa del Encuentro registró 142 femicidios y 300 tentativas de asesinatos en un contexto de violencia de género. La cifra se desagrega en 123 femicidios y femicidios vinculados de mujeres y niñas, cinco transfemicidios y 14 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

El observatorio de femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro.

El observatorio de femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro.

Esto implicó que 155 hijos e hijas quedaran sin madre, el 72% son menores de edad. El 55% de los agresores eran parejas o exparejas. Como cada informe lo demuestra, el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor ya que el 69% fueron asesinadas en su hogar.

Qué pasó con Mailén Antonich en Mar del Plata

La joven de 25 años y madre de dos niñas había asistido a una supuesta entrevista laboral en un balneario en el sur de Mar del Plata y dejó de contestarle a su familia, que enseguida salió a buscarla y a intentar que la Policía le tome la denuncia. Horas más tarde su hermano la encontró asesinada a metros del lugar, atada con cables, oculta debajo de un contenedor y envuelta en una sábana, con sus pertenencias quemadas alrededor.

Por el femicidio fueron detenidos los dos serenos del balneario, Agustín Nicolás Díaz Bartolomé y José Luis Aquino, que presentaban lesiones compatibles con una resistencia de la víctima. El fiscal de la causa, Carlos Russo, dispuso este lunes secreto de sumario por 48 horas a horas de indagar a los sospechosos.

El balneario en el que encontraron el cuerpo de Mailén Antonich.

El balneario en el que encontraron el cuerpo de Mailén Antonich.

El informe preliminar de la autopsia al cuerpo que recibió la Unidad Funcional de Instrucción N°7 determinó que la mujer murió de un paro cardíaco causado por una hemorragia grave generada por una herida de arma blanca en la zona cervical, según publicó el medio local 0223.

Además, la joven presentaba golpes en el rostro y en los brazos, donde también tenía pequeños cortes. "El cuerpo presentaba varios cortes, pero la herida mortal es la de la zona cervical", explicaron el medio marplatense mencionado.

Si bien en el reporte preliminar no se hallaron lesiones compatibles con abuso sexual se hicieron todas las actuaciones de protocolos para llevar adelante estudios complementarios que permitan descartarlo o afirmarlo sin margen de duda.

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