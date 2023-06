Femicidio de Saladillo: Rocío Magalí González había denunciado a su asesino en la Justicia y en su trabajo

En diálogo con C5N, Yanet, prima de Rocío, explicó que “lo único que queremos, como familia, es que encuentren a este asesino que en segundos nos arrebató a Rocío”. “Solo queremos que lo encuentren para que Rocío tenga un descanso en paz. Por más que hagamos cualquier tipo de reclamo, a nosotros nadie nos devuelve a Rocío”, sostuvo.

Por otro lado, respeto a la relación que tenían la víctima con el femicida, Yanet explicó que su prima hizo dos denuncias ante el Juzgado de Paz correspondiente y en la empresa, que solo logró que la cambiaran de turno horario para no cruzarse con el femicida. Además, tenía un botón antipánico que no llegó a usar en el momento del ataque con la pistola versa 9mm.

“Él tenía planeado asesinarla. La venía hostigando y haciendo amenazas. El acompañamiento que necesitamos es el de la Justicia, pero no la tenemos”, sostuvo la familiar en referencia a los otros femicidios que ocurrieron en Saladillo.

Consultado por algún tipo de respuesta por parte de un familiar de Chidichimo, Yanet afirmó: “Este sujeto, como familia tenía a su madre, nada más. Nadie se vino acercar para decir nada. Se dice que él vivía con su madre mayor. No tenía trato que ningún otro familiar. Es un tremendo psicópata, una persona que no tiene trato con otras, no hay otra palabra que no sea esa”

“Rocío trabajaba en el centro de monitoreo y él se obsesionó. Él la acosaba constantemente con miradas, roces. Después de eso, ella decidió hacer la denuncia para que no pase a mayores. Ella luchó para que le dieran el botón anti pánico. Pero, ¿qué hacemos con eso?”, aseguró.

Cómo fue el femicidio de Rocío Magalí González en Saladillo

La joven, madre de un nene de 2 años, murió este jueves por los disparos que le dio su compañero de trabajo, Renzo Eduardo Chidichimo, quien es intensamente buscado, tras escapar de la empresa Carletti Servicios, una firma dedicada a la venta de sistemas de alarma y monitoreo de viviendas.

El femicida estacionó su moto en la puerta del local comercial y accedió al lugar donde estaba la joven, junto a una compañera que es testigo del femicidio, con la tarjeta de ingreso y fue directamente a la sala donde estaba la joven. Según la testigo, la agredió verbalmente y le disparó sin que ella pueda defenderse.

Ambos trabajaban en la empresa de alarmas de esta localidad, a 180 kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la ruta 205. Ella donde se realizan los monitoreos de las cámaras de vigilancia y él se encargaba de la instalación de los dispositivos.