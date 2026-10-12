12 de octubre de 2026 Inicio
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Femicidio en Rosario: el escalofriante detalle que reveló la autopsia de la joven hallada en una valija

Se trata de un análisis al cuerpo de Bárbara Aragón, quien fue encontrada envuelta en una manta. Las autoridades arrestaron a un expolicía como el principal sospechoso.

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Bárbara Aragón tenía 26 años.

Bárbara Aragón tenía 26 años.

El resultado preliminar de la autopsia al cuerpo de Bárbara Aragón, la joven de 26 años hallada asesinada en la ciudad santafesina en Rosario, reveló que la víctima falleció debido a una asfixia. Además, el procedimiento confirmó que no se detectaron otros signos de violencia.

La víctima se llamaba Bárbara Aragón.
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El hecho comenzó a averiguarse cuando los familiares de Aragón radicaron la denuncia por su desaparición al no lograr contactarse con ella. Ante esta situación, los investigadores activaron un protocolo de búsqueda hasta que encontraron el cuerpo de la joven.

En tal sentido, las autoridades le tomaron declaración a un chofer de aplicación, quien contó que trasladó a la víctima hacia una pensión ubicada sobre la calle Juan José Paso al 6200 y que luego regresó a la misma dirección porque la joven le solicitó que la fuera a buscar. Sin embargo, después se retiró ya que no obtuvo respuesta en la puerta.

Bárbara Aragón tenía 26 años.

Bárbara Aragón tenía 26 años.

En tanto, los policías se dirigieron al lugar e ingresaron con el consentimiento de la propietaria del inmueble, donde arrestaron a un expolicía de 37 años como sospechoso, y hallaron a la víctima envuelta en una manta y dentro de una valija, por lo que sospechan que el femicidio ocurrió horas antes.

El detenido fue identificado como Eliel S. y se trata un exempleado policial destituido de la fuerza de Santa Fe tras quedar involucrado en una causa de drogas, por la cual había recibido en 2021 una pena de seis años de cárcel al ser acusado de integrar una red de tráfico de cocaína entre Rosario y Reconquista.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].

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