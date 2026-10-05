5 de octubre de 2026 Inicio
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Crimen en Palermo: quiénes son los tres sicarios que asesinaron a un hombre uruguayo

La víctima, identificada como Carlos Andrés Migales Viera, fue asesinado por un grupo de hombres que ingresaron sin forzar la puerta, según indicaron los familiares del hombre de 31 años.

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Carlos Andrés Migales Viera había ingresado al país hacía unos días.

La Justicia imputó a los tres detenidos por el crimen del uruguayo Carlos Andrés Migales Viera, luego de que trascendiera un video en el que se puede ver a los agresores escapando del departamento luego de cometer el asesinato: se trata de Ulises Aladro, Gabriel Ramón Da Silva y Cristian Paiva, quienes ya fueron aprehendidos.

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El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en un departamento ubicado en Palermo. La víctima fue asesinada a balazos delante de su pareja, quien relató que los agresores ingresaron sin forzar las cerraduras de las puertas tanto del edificio como de la casa y, tras ello, escaparon.

Esta mañana trascendió una breve filmación hecha por una vecina en el momento en que los tres hombres encapuchados salen corriendo, pero, al momento de llegar a la esquina, uno de ellos se desvía del trayecto de sus compañeros. “Tengo foto, hijo de puta”, se escucha que le grita la persona que está filmando.

La Policía de la Ciudad desplegó un operativo en la zona que no solo permitió la detención de dos sospechosos, sino que al mismo tiempo se encontró el arma usada en la esquina de las avenidas Intendente Bullrich y Santa Fe, a unas cuadras de la escena del crimen, donde se realizaron las pericias correspondientes. Al mismo tiempo, se encontró otra arma en un vehículo que había sido abandonado.

Según detallaron los investigadores, hay tres sicarios detenidos e imputados por el crimen de Migales Viera. Se trata de Gabriel Ramón Da Silva, Cristian Nahuel Paiva y Ulises Aladro, todos de nacionalidad argentina. Paiva y Aladro tienen 20 y 21 años respectivamente, vecinos entre sí de acuerdo a registros oficiales, de la localidad bonaerense Longchamps. De igual modo, creen que hay un cuarto prófugo.

En medio de la investigación, creen que el móvil del crimen se debe a un ajuste de cuentas narcos. Migueles había ingresado al país hacía 15 días y si bien algunos dicen que lo hizo por vacaciones, ahora creen que en realidad fue para escapar de una venganza vinculado con el narcotráfico internacional y, en ese punto, aparece una conexión con el capo uruguayo Sebastián Marsset, actualmente alojado en una prisión de Estados Unidos, luego de ser detenido por la DEA en Bolivia.

Respecto a la pareja del hombre muerto, una mujer de 27 años y la única testigo del crimen, recién durante este lunes fue derivada a la Fiscalía, tras pasar todo el día en el lugar, pero con custodia policial. “Le ponen el chaleco y se la llevan de aquí. ¿En calidad de qué? Todavía no se sabe: puede ser o a declarar en Fiscalía o si tendrá una implicación en el enfrentamiento que hay en Uruguay entre las bandas narcos”, explicó la periodista Mariela López Brown en De Una por C5N.

¿Quién era el hombre uruguayo asesinado en Palermo?

Carlos André Migales Viera era un hombre de 31 años de nacionalidad uruguaya, que cuenta con antecedentes judiciales en su país vinculadas a las drogas.

El primer antecedente registrado es de junio de 2009, cuando tenía 15 años. A partir de 2016, comenzaron a estar especialmente relacionados con la venta de drogas. En 2024, fue detenido por homicidio agravado. El hombre era líder del clan la Mafiglia, también conocido como “Los Puglia”, una organización que mantiene un conflicto narco en Villa Español con otra banda narco conocida como "Los Suarez".

Además, en su historial aparecen investigaciones por disparos de arma de fuego, lesiones, delitos contra la propiedad y otros episodios relacionados con el narcotráfico. La mayoría de esos antecedentes corresponden a hechos ocurridos en Montevideo.

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