La víctima, un joven de 23 años, recibió una llamada intimidatoria al llegar al punto de encuentro. Le exigieron que transfiriera $500 mil y luego le reclamaron otro millón de pesos; terminó haciendo la denuncia.

Un joven de 23 años identificado como Maximiliano S. sufrió este lunes una extorsión por $500 mil en nombre de la banda narcocriminal Los Monos en pleno centro de Rosario, luego de acordar una cita con una trabajadora sexual a través de un sitio web y recibir además una segunda exigencia por otro millón de pesos.

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De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el muchacho se comunicó con la mujer mediante un número telefónico publicado en una página de citas. Tras ese primer contacto, ambos pactaron encontrarse en la calle Montevideo al 600, entre Juan Manuel de Rosas y Buenos Aires.

Al llegar al punto acordado, la víctima recibió una llamada de WhatsApp desde la misma línea telefónica con la que había concertado la reunión. Del otro lado, un hombre afirmó pertenecer a Los Monos, sostuvo que la trabajadora sexual estaba bajo la protección de esa organización criminal y le exigió una transferencia de $500 mil.

El joven accedió al pedido y envió el dinero, pero, una vez acreditado el pago, el extorsionador volvió a comunicarse para reclamarle otro millón de pesos. Ante esa nueva amenaza, la víctima acudió a efectivos del Comando Radioeléctrico para radicar la denuncia, aunque hasta el momento no se confirmó que el sospechoso ni la mujer tengan vínculos con la banda narco.

Un episodio de características similares ocurrió en la localidad bonaerense de Berisso, donde un joven de 28 años denunció ante la Policía que fue estafado y extorsionado tras intentar comprar fotos eróticas por internet.

En ese caso, la víctima halló un perfil en la plataforma Skokka y acordó la adquisición de un paquete de imágenes íntimas. Para concretar la operación, el comprador realizó tres transferencias bancarias por un monto total de $105 mil, pero nunca recibió el material prometido.

Cuando el joven reclamó por la falta de entrega, las personas detrás del perfil le exigieron otros $100 mil. Además, lo amenazaron con revelar ante sus familiares y conocidos que había intentado comprar contenido erótico e incluso le advirtieron que podían enviar personas hasta su domicilio.

Frente a esas intimidaciones, el denunciante cortó todo contacto con los extorsionadores y presentó la denuncia policial correspondiente. A partir de esa presentación, la Justicia inició una investigación para identificar a los responsables del perfil y rastrear el recorrido del dinero transferido.