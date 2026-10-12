Femicidio en Rosario: encontraron a una joven en una valija y detuvieron a un expolicía La víctima fue hallada envuelta en una manta en una pensión. El sospechoso tiene 37 años y había sido condenado a seis años de cárcel por integrar una red de tráfico de drogas. Por Agregar C5N en









La víctima se llamaba Bárbara Aragón.

Una joven de 26 años fue hallada asesinada en la ciudad santafesina de Rosario después de que sus familiares denunciaran su desaparición el sábado. Las autoridades detuvieron a un expolicía como principal sospechoso, después de la declaración de un conductor de aplicación.

El hecho comenzó a averiguarse cuando los familiares de Bárbara Aragón radicaron la denuncia por su desaparición al no poder tomar contacto con ella. Ante esta situación, los investigadores activaron un protocolo de búsqueda hasta que encontraron el cuerpo de la joven.

En tal sentido, las autoridades le tomaron declaración a un chofer de aplicación, quien contó que trasladó a la joven hacia una pensión ubicada sobre la calle Juan José Paso al 6200 y que luego regresó a la misma dirección porque Aragón le solicitó que la fuera a buscar. Sin embargo, después se retiró ya que no obtuvo respuesta en la puerta.

Las autoridades detuvieron a un expolicía. En tanto, los policías se dirigieron al lugar e ingresaron con el consentimiento de la propietaria del inmueble, donde arrestaron al sospechoso, de 37 años, y hallaron a la víctima envuelta en una manta y dentro de una valija, por lo que sospechan que el femicidio ocurrió horas antes.

El detenido fue identificado como Eliel S. y se trata un exempleado policial destituido de la fuerza de Santa Fe tras quedar involucrado en una causa de drogas, por la cual había recibido en 2021 una pena de seis años de cárcel al ser acusado de integrar una red de tráfico de cocaína entre Rosario y Reconquista.