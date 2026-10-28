Femicidio de Nanci Godoy: la reconstrucción paso a paso del crimen que conmociona Corrientes

A 22 días de la desaparición de la directora de la Escuela Rural N° 626, hallaron su cuerpo a 15 kilómetros del establecimiento donde trabajada. Hay cinco detenidos.

La Policía de Corrientes encontró el cuerpo de la docente que permanecía desaparecida desde el 7 de octubre en la localidad de Esquina.

El cuerpo de Nanci Godoy fue encontrado a unos pocos kilómetros de donde se la vio por última vez, en el departamento de Esquina, en la provincia de Corrientes , a 15 kilómetros de la Escuela Rural N° 626 adonde había asumido como directora.

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La docente de 52 años estaba desaparecida desde el 6 de octubre , y la Fiscalía investiga el caso como un femicidio, y hay cinco personas detenidas con prisión preventiva . Todos los sospechosos forman parte del entorno de la estancia El Curupí, en el pareja El Malezal, donde funcionaba el establecimiento.

Godoy trabajaba como directora suplente en el establecimiento, completamente deteriorado y abandonado, ubicada en una zona de difícil acceso. Para llegar al lugar debía trasladarse desde la estancia hasta el Puesto 9 y continuar durante una hora y media a caballo , acompañada por una baqueana.

6 de octubre: Nanci Godoy sale de su domicilio por la mañana hacia la estancia El Curupí, punto desde el cual varios peones la trasladaban habitualmente a caballo hasta la Escuela Rural N° 626. Tras un trayecto de difícil acceso de casi tres horas, la docente envía un mensaje de audio a su nuera Alejandra confirmando que había llegado a la estancia y que esperaba la ayuda de los puesteros locales.

7 de octubre (20:34 hs): Sebastián, uno de los hijos de Nanci, recibe un breve mensaje desde el teléfono de su madre donde le indica que se encuentra bien. Ese texto se convierte en el último contacto de la mujer con su familia.

8 de octubre: en un principio, sus allegados atribuyen la falta de comunicación al mal tiempo, los caminos anegados en la zona de bañados y la escasa señal telefónica. Pasan los días sin novedades.

9 de octubre: según la declaración de Rosa Leguizamón (una de las actuales detenidas), ella se acerca al colegio para avisarle a Nanci que se iría a una fiesta en Sauce junto a su esposo, Nahuel Rojas, y su hermano Joaquín Leguizamón. La docente le habría respondido que se quedaría en el establecimiento resguardándose de la tormenta.

14 de octubre: un capataz de la estancia le advierte a Rosa que no tienen noticias de la directora. La mujer envía a su marido a revisar la escuela: al llegar, encuentran las luces encendidas pero ningún rastro de Nanci. Rosa le pide el contacto a la nuera de la docente y le avisa sobre la ausencia.

15 de octubre: Nahuel Rojas ingresa a la escuela, graba un video para certificar que la docente no está y Adán, otro de los hijos de Nancy, radica la denuncia formal por desaparición. Comienza la causa bajo la órbita de la Comisaría de Pueblo Libertador y la UFIC de Esquina.

16 y 17 de octubre: la Policía de Corrientes despliega un fuerte rastrillaje rural con más de 80 efectivos, perros adiestrados, caballos y drones, además de analizar cámaras de seguridad en la ciudad de Esquina.

19 de octubre: durante los primeros allanamientos se incautan ropa y cuchillos con manchas hemáticas. Joaquín Leguizamón y Ezequiel Bordón -peones encargados del traslado a caballo- son demorados e indagados.

20 a 22 de octubre: en una vivienda vinculada a Rosa Leguizamón en la localidad de Sauce, los peritos secuestran una campera negra y un par de alpargatas pertenecientes a la maestra.

23 de octubre: ante el cúmulo de pruebas y las contradicciones de los sospechosos, la Fiscalía cambia la carátula a investigación por femicidio. El juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos dicta la prisión preventiva para Rosa Leguizamón, Nahuel Rojas, el capataz Irineo Zarza, Dionisio Sandoval y Ernesto Ezequiel Bordón.

25 y 26 de octubre: en una tapera donde vivía el capataz Irineo Zarza, la Policía halla prendas de vestir parcialmente incineradas.

28 de octubre: en medio de los operativos de rastrillaje en el departamento de Esquina, las fuerzas de seguridad hallan el cuerpo sin vida de Nanci Godoy a 15 kilómetros del establecimiento educativo.