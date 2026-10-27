Paro nacional de trabajadoras sexuales: convocan a una acción digital contra la violencia y los femicidios Ante los últimos dos femicidios de sus compañeras, en medio de situaciones de precarización laboral, el colectivo de trabajadoras sexuales pidió sumarse a una campaña digital bajo la consigna #NiUnaMenos. Por Agregar C5N en









El colectivo exige justicia por los femicidios y protección efectiva de sus vidas bajo la exigencia de "NI UNA MENOS". Redes sociales

Las trabajadoras sexuales de Argentina convocaron a un paro y una acción digital para exigir que cese la violencia y los femicidios. La acción será el martes 3 de noviembre a partir de las 11 con una jornada masiva de visibilización.

La iniciativa invita a las compañeras y allegados a cambiar su foto de perfil en WhatsApp, Instagram y otros redes, por la gráfica oficial de la campaña, que presenta un zapato de taco alto rojo acompañado por la consigna "NI UNA MENOS".

La medida surge como una respuesta directa para exigir justicia por los femicidios de dos compañeras ocurridos el último mes. Además, para denunciar la violencia sistemática que vive el sector. Bajo la consigna de "Nuestras vidas también importan" y "Reconocimiento ya del trabajo sexual" buscan apoyo para lograr respuestas estatales concretas y el pleno acceso a los derechos que gozan otros trabajadores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Georgina Orellano (@geororellano) Desde AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina), el sindicato de las trabajadoras sexuales, denuncian la violencia institucional y la clandestinidad derivada de la precarización laboral exponen diariamente a los trabajadoras a graves situaciones de riesgo y vulnerabilidad.

Doble femicidio de trabajadoras sexuales Los femicidios de Daniela Villalba, en Córdoba, y Tatiana Fernández, en el barrio de Retiro, en la Ciudad, tienen a un único detenido como sospechoso de los asesinatos de las trabajadoras sexuales: Renato Iván Tabella, está apuntado por los crímenes de las dos mujeres.