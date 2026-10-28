28 de octubre de 2026 Inicio
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Femicidio de Nanci Godoy: dónde hallaron el cuerpo de la docente desaparecida

La mujer de 52 años estaba desaparecida desde el 7 de octubre en la provincia de Corrientes. Hay cinco sospechosos detenidos.

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Encontraron el cuerpo de Nanci Godoy.

Encontraron el cuerpo de Nanci Godoy.

El cuerpo de Nanci Godoy fue hallado sin vida a 15 kilómetros de la escuela donde tuvo contacto por última vez el 7 de octubre en la provincia de Corrientes. La Policía de Corriente había encontrado prendas quemadas en la tapera en la que vivía el capataz Ireneo Zarza.

Hay cinco detenidos en la causa.
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El hallazgo fue anunciado por la Fiscalía que investiga el caso y, según revelaron fuentes judiciales, fue encontrado en una zona en la que solo se accede a caballo.

El periodista Diego Gabriele contó en De Una más detalles del hallazgo del cuerpo de la maestra: "La hallaron en el punto cero de la investigación, donde estuvieron buscando en el día 1. Debido a la ventana de tiempo desde el femicidio hasta la denuncia, se especuló con que podrían haber descartado el cadáver en cualquier lugar porque se trataba de una zona de difícil acceso".

Los investigadores apuntaron como principal sospechoso a Ireneo Zarza, el capataz de la estancia El Kurupí considerando que era el hombre que se encargaba de uno de los tramos que se hacían a caballo hacia la escuela rural. Su casilla estaba apenas a 150 metros de la escuela, de acuerdo con la información que recopilaron las autoridades que seguían como principal hipótesis la línea del femicidio.

Los detenidos hasta el momento son Zarza, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas, los tres imputados por femicidio agravado, mientras que Rosa Leguizamón está imputada por homicidio simple y Ezequiel Bordón, acusado de falso testimonio.

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El cuerpo Nanci Estela Godoy apareció tras más de dos semanas de búsqueda en Corrientes. Su familia dejó de recibir mensajes y noticias de la mujer desde el 7 de octubre pasado. Por su desaparición hay al menos 5 detenidos en la causa.

Nanci había comenzado a trabajar recientemente como directora suplente en la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal. Según su familia y algunos testigos, el 9 de octubre la maestra debía regresar a su casa, pero al no tener noticias realizaron la denuncia el día 15.

El periodista Diego Gabriele contó en De Una más detalles del hallazgo del cuerpo de la maestra: "La hallaron en el punto cero de la investigación, donde estuvieron buscando en el día 1. Debido a la ventana de tiempo desde el femicidio hasta la denuncia, se especuló con que podrían haber descartado el cadáver en cualquier lugar porque se trataba de una zona de difícil acceso".

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