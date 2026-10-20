20 de octubre de 2026 Inicio
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Masacre en Monte Grande: un hombre asesinó a su hijo de 11 años, a su esposa y su madre y luego se quitó la vida

Las tres víctimas fueron halladas en dos viviendas linderas de la localidad bonaerense. El agresor murió horas más tarde al arrojarse bajo un camión en Burzaco. La investigación apunta a un femicidio con antecedentes de amenazas por celos e infidelidad. Interviene la UFI N°1 de Esteban Echeverría.

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La policía encontró una escopeta con la que se habrían cometido los crímenes. 

La policía encontró una escopeta con la que se habrían cometido los crímenes. 

Un hombre de 50 años asesinó a su esposa de 43 años, a su hijo de 11 y a su madre en Monte Grande. Tras cometer el triple crimen, se quitó la vida arrojándose debajo de un camión en Burzaco. La policía encontró una escopeta junto a los cuerpos con la que el agresor habría cometido el triple crimen. La investigación apunta a un femicidio con antecedentes de amenazas por celos e infidelidad. Interviene la UFI N°1 de Esteban Echeverría.

Aldana Novik Rojas tenía 38 años.
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Durante la mañana de este miércoles, un llamado al 911 alertó a la Policía sobre lo ocurrido en una vivienda de la calle Los Claveles al 700, en Monte Grande. Al ingresar, los efectivos encontraron sin vida a Laura Susana Prediger, de 43 años, en el comedor, y a su hijo Santino, de 11, en una habitación. En ese mismo cuarto hallaron una escopeta de doble caño que se presume fue utilizada en los crímenes.

Minutos después, los agentes inspeccionaron la casa lindera, ubicada sobre la calle Alfonso Amat, donde residía la madre del agresor, Susana Castillo Toscanini, de 73 años. Allí encontraron su cuerpo tendido en el piso de la cocina, también sin vida.

Mientras la Policía Científica trabajaba en las dos viviendas donde fueron hallados los cuerpos, cerca de las 7.30 otro aviso alertó sobre un hombre que se había arrojado al paso de un camión Mercedes-Benz en la avenida Monteverde, a la altura de Burzaco. Al ser identificado, se confirmó que se trataba de Damián Darío Santillán, señalado como autor del triple crimen.

Los cuatro cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Lomas de Zamora para las autopsias, donde los peritos detectaron heridas sangrantes en Laura Prediger y lesiones similares en la cabeza de su hijo Santino.

Masacre en Monte Grande: la investigación

El expediente fue caratulado como triple homicidio seguido de suicidio y quedó bajo la órbita de la Superintendencia de Seguridad AMBA Sur II y de la fiscal Ana Río, titular de la Fiscalía Descentralizada N°1 de Esteban Echeverría.

De acuerdo con las primeras tareas de investigación y los testimonios recogidos, Laura Susana Prediger y Damián Darío Santillán mantenían una relación de pareja desde hacía unos 20 años, aunque nunca se habían casado y tenían a Santino, de 11 años, como único hijo.

Según los investigadores, el hombre se habría enterado unos 15 días atrás de una infidelidad de su pareja, lo que derivó en amenazas que nunca fueron denunciadas. “Me obligaron a hacer esto”, fue el mensaje que Santillán envió un mensaje a un familiar y que fue incorporado a la causa y será clave para reconstruir las horas previas al triple crimen y determinar cómo se desencadenaron los asesinatos.

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