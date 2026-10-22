Quién es Ireneo Zarza, el capataz detenido por la desaparición de la docente Nanci Godoy El capataz de la estancia El Curupí es investigado por la fiscalía bajo la hipótesis de un presunto femicidio, mientras se recolectan pruebas y testimonios para reconstruir lo sucedido con la maestra rural desaparecida el 7 de octubre pasado en El Malezal, en Esquina. Hay cinco detenidos. Por Agregar C5N en









La causa por la desaparición de la maestra rural el pasado 7 de octubre ya tiene cinco detenidos. Redes sociales

La causa que investiga la desaparición de la docente de Corrientes Nanci Godoy, tuvo un nuevo detenido, Ireneo Zarza, quien es el quinto sospechoso en el caso que se investiga como averiguación de paradero. La directora rural es buscada desde el pasado 7 de octubre en el departamento de Esquina.

La investigación tuvo un giro importante en las últimas horas y todas las pruebas apuntan al capataz de la estancia El Curupí, adonde funcionaba la Escuela Primaria Común N° 626, también conocida como Escuela Rural N° 626, ubicada en el Paraje Malezal (5ª sección).

Los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González ordenaron la aprehensión del sospechoso, mientras se recolectan nuevas pruebas y testimonios para reconstruir lo sucedido. Zarza se desempeñaba como capataz y encargado del predio rural adonde asistía diariamente la maestra para dar clases.

En el marco de la investigación por la desaparición de la docente Nanci Godoy en Esquina, Corrientes, la causa sumó dos nuevos detenidos en las últimas horas: Ireneo Zarza y un peón de apellido Sandoval, ambos peones rurales de la estancia El Curupí.

Con sus arrestos, ya son cinco las personas privadas de su libertad, nómina que completan Rosa Leguizamón, su pareja Nahuel Rojas y el peón rural Ezequiel Bordón. En paralelo, la Justicia aclaró que Joaquín Leguizamón no fue liberado, sino que prestó declaración en calidad de testigo para colaborar en el esclarecimiento del hecho.