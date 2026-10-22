Quién es Ireneo Zarza, el capataz detenido por la desaparición de la docente Nanci Godoy

La causa que investiga la desaparición de la docente de Corrientes Nanci Godoy, tuvo un nuevo detenido, Ireneo Zarza, quien es el quinto sospechoso en el caso que se investiga como averiguación de paradero. La directora rural es buscada desde el pasado 7 de octubre en el departamento de Esquina.
La investigación tuvo un giro importante en las últimas horas y todas las pruebas apuntan al capataz de la estancia El Curupí, adonde funcionaba la Escuela Primaria Común N° 626, también conocida como Escuela Rural N° 626, ubicada en el Paraje Malezal (5ª sección).
Los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González ordenaron la aprehensión del sospechoso, mientras se recolectan nuevas pruebas y testimonios para reconstruir lo sucedido. Zarza se desempeñaba como capataz y encargado del predio rural adonde asistía diariamente la maestra para dar clases.
En el marco de la investigación por la desaparición de la docente Nanci Godoy en Esquina, Corrientes, la causa sumó dos nuevos detenidos en las últimas horas: Ireneo Zarza y un peón de apellido Sandoval, ambos peones rurales de la estancia El Curupí.
Con sus arrestos, ya son cinco las personas privadas de su libertad, nómina que completan Rosa Leguizamón, su pareja Nahuel Rojas y el peón rural Ezequiel Bordón. En paralelo, la Justicia aclaró que Joaquín Leguizamón no fue liberado, sino que prestó declaración en calidad de testigo para colaborar en el esclarecimiento del hecho.
Las sospechas en contra del capataz Ireneo Zarza
La causa por la desaparición de Nanci Godoy, la docente rural buscada desde el pasado 7 de octubre en el departamento correntino de Esquina, sumó la detención de Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, quien está apuntado como el presunto femicida, aunque la mujer sigue sin aparecer.
Diversos relatos integrados al expediente ubican al capataz en las inmediaciones del establecimiento durante las horas previas a la desaparición. Además, los testigos lo situaron en una construcción cercana, a unos 150 metros de la escuela, destacando que solía consumir alcohol en el lugar y que adoptaba conductas agresivas bajo ese estado, y que la docente podría haber sido una víctima de la violencia de género.