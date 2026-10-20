20 de octubre de 2026 Inicio
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Detuvieron a un reconocido streamer acusado de golpear a su novia tras una discusión en vivo

Se trata de un creador de contenido que fue arrestado tras una denuncia por violencia de género de su pareja, quien afirmó haber sido golpeada con piñas y patadas.

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Santiago De León Quintana fue detenido.

Santiago De León Quintana fue detenido.

El streamer uruguayo Santiago De León Quintana, conocido como Chaipa7, fue arrestado en la localidad de Villa La Ñata ya que fue acusado por su pareja por violencia de género, después de que discutieran durante una transmisión en vivo. La mujer denunció que fue agredida físicamente en la vivienda que comparten.

La policía encontró una escopeta con la que se habrían cometido los crímenes. 
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El arresto de De León Quintana, quien cuenta con más de 72.000 seguidores en la plataforma Kick, se produjo después de que su pareja, llamada Lara Magalí Rapallo, afirmara a la Policía que discutió con Quintana mientras el streamer transmitía en vivo y que luego la golpeó con piñas y patadas dentro de una casa ubicada en el lote 78 del barrio cerrado Barrancas del Lago.

En tal sentido, el personal médico asistió a la víctima en una ambulancia y confirmó que sufrió una lesión en el pómulo izquierdo, mientras que el streamer de 28 años evidenciaba una marca tipo arañazo. Ante esta situación, las autoridades activaron el protocolo para casos de violencia de género, por lo que trasladaron a Rapallo a una seccional y detuvieron al joven.

Santiago De León Quintana fue detenido.

Santiago De León Quintana fue detenido.

En tanto, la investigación se encuentra a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Género de Tigre y el fiscal Julio Petrucci señaló al streamer por el delito de lesiones agravadas. En este marco, incorporó el material audiovisual difundido en redes sociales en el que se observa una discusión previa de la pareja a bordo de un vehículo mientras circulaban por una avenida en Vicente López.

En el video se observa el momento en el que la mujer remarcó a De León Quintana los riesgos ante un eventual accidente: "Te aviso que el seguro está a mi nombre; si chocamos los dos no te va a cubrir". Luego, el streamer, que se encontraba junto a un grupo de amigos, respondió con comentarios que incitaban a realizar una carrera entre vehículos.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

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