Un estremecedor hallazgo conmociona a la provincia de Córdoba. Daniela Villalba, una joven madre de 29 años, fue degollada y su cuerpo se encontró oculto en una vivienda en pleno barrio Cofico. La principal hipótesis de los investigadores apunta a un femicidio.
La macabra escena se encontró en el departamento 1F de un edificio ubicado en Bulevar Las Heras 234, frente al Parque Las Heras, luego de la aparición de una valija con manchas de sangre y restos de cabello dentro de un contenedor de basura.
Antes del hecho, una mujer se había presentado para denunciar la desaparición de su amiga y la Policía lo relacionó con los fuertes olores que salían de un domicilio, por lo que la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en la propiedad.
Al ingresar al inmueble, los efectivos se encontraron con la víctima sin vida sobre la cama, cubierta con sábanas, degollada, y con profundos cortes en sus brazos que revelarían un posible intento de defensa.
La Justicia busca al sospechoso del asesinato de Villalba y todas las hipótesis se centran en la pareja de la mujer, a la que no ubican desde el macabro hallazgo. Además, analizan las cámaras de seguridad del edificio y de la zona céntrica para reconstruir los últimos momentos de la víctima y determinar los detalles del hecho.
Quién era Daniela Villalba, degollada en Córdoba
Daniela Villalba, la mujer que apareció degollada en un departamento del barrio Cofico, en Córdoba, tenía 29 años, era madre de un niño y trabajaba en un local de venta de ropa en la zona céntrica de la capital provincial, cerca de su domicilio habitual ubicado sobre Jujuy y La Rioja.
Qué hacer ante un caso de violencia de género
En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.