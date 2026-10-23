23 de octubre de 2026 Inicio
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Córdoba: encontraron degollada a una mujer y la Justicia investiga un presunto femicidio

Daniela Villalba fue asesinada en su departamento y la hallaron con cortes en el cuello y los brazos. No hay detenidos y buscan intensamente a su pareja.

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La mujer fue encontrada con cortes en el cuello y los brazos en su departamento del barrio Cofico.

La mujer fue encontrada con cortes en el cuello y los brazos en su departamento del barrio Cofico.

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El colegio Privado Pía Didoménico, dónde concurrían la víctima, sus acosadoras y otros alumnos implicados en la difusión de material íntimo. 
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La macabra escena se encontró en el departamento 1F de un edificio ubicado en Bulevar Las Heras 234, frente al Parque Las Heras, luego de la aparición de una valija con manchas de sangre y restos de cabello dentro de un contenedor de basura.

Antes del hecho, una mujer se había presentado para denunciar la desaparición de su amiga y la Policía lo relacionó con los fuertes olores que salían de un domicilio, por lo que la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en la propiedad.

Al ingresar al inmueble, los efectivos se encontraron con la víctima sin vida sobre la cama, cubierta con sábanas, degollada, y con profundos cortes en sus brazos que revelarían un posible intento de defensa.

La Justicia busca al sospechoso del asesinato de Villalba y todas las hipótesis se centran en la pareja de la mujer, a la que no ubican desde el macabro hallazgo. Además, analizan las cámaras de seguridad del edificio y de la zona céntrica para reconstruir los últimos momentos de la víctima y determinar los detalles del hecho.

Quién era Daniela Villalba, degollada en Córdoba

Daniela Villalba, la mujer que apareció degollada en un departamento del barrio Cofico, en Córdoba, tenía 29 años, era madre de un niño y trabajaba en un local de venta de ropa en la zona céntrica de la capital provincial, cerca de su domicilio habitual ubicado sobre Jujuy y La Rioja.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

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