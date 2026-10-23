Córdoba: encontraron degollada a una mujer y la Justicia investiga un presunto femicidio Daniela Villalba fue asesinada en su departamento y la hallaron con cortes en el cuello y los brazos. No hay detenidos y buscan intensamente a su pareja. Por Agregar C5N en









La mujer fue encontrada con cortes en el cuello y los brazos en su departamento del barrio Cofico. NA

Un estremecedor hallazgo conmociona a la provincia de Córdoba. Daniela Villalba, una joven madre de 29 años, fue degollada y su cuerpo se encontró oculto en una vivienda en pleno barrio Cofico. La principal hipótesis de los investigadores apunta a un femicidio.

La macabra escena se encontró en el departamento 1F de un edificio ubicado en Bulevar Las Heras 234, frente al Parque Las Heras, luego de la aparición de una valija con manchas de sangre y restos de cabello dentro de un contenedor de basura.

Antes del hecho, una mujer se había presentado para denunciar la desaparición de su amiga y la Policía lo relacionó con los fuertes olores que salían de un domicilio, por lo que la Justicia ordenó un allanamiento de urgencia en la propiedad.

Al ingresar al inmueble, los efectivos se encontraron con la víctima sin vida sobre la cama, cubierta con sábanas, degollada, y con profundos cortes en sus brazos que revelarían un posible intento de defensa.

La Justicia busca al sospechoso del asesinato de Villalba y todas las hipótesis se centran en la pareja de la mujer, a la que no ubican desde el macabro hallazgo. Además, analizan las cámaras de seguridad del edificio y de la zona céntrica para reconstruir los últimos momentos de la víctima y determinar los detalles del hecho.