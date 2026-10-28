28 de octubre de 2026 Inicio
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Quién era Nanci Godoy, la docente de 52 años hallada muerta en Corrientes

Después de dos semanas, las autoridades encontraron el cuerpo de la maestra que era intensamente buscada desde el 7 de octubre. La mujer se desempeñaba como directora suplente de una escuela rural en el paraje El Malezal, en Esquina.

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Hay cinco detenidos en la causa.

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Encontraron el cuerpo de Nanci Godoy.
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Femicidio de Nanci Godoy: dónde hallaron el cuerpo de la docente desaparecida

Nanci había comenzado a trabajar recientemente como directora suplente en la Escuela Rural N.º 626, ubicada en el paraje El Malezal. Según su familia y algunos testigos, el 9 de octubre la maestre debía regresar a su casa pero al no tener noticias realizaron la denuncia el día 15.

El periodista Diego Gabriele contó en De Una más detalles del hallazgo del cuerpo de la maestra: "La hallaron en el punto cero de la investigación, donde estuvieron buscando en el día 1. Debido a la ventana de tiempo desde el femicidio hasta la denuncia, se especuló con que podrían haber descartado el cadáver en cualquier lugar porque se trataba de una zona de difícil acceso".

El periodista confirmó que se encontró al cuerpo alrededor de 200 metros de la tapera que fue foco de la investigación y que todo ocurrió por la noche, con un Ireneo Zarza en estado de ebriedad, quien se encuentra junto a Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas se encuentran imputados por el delito de femicidio. A los dos primeros se les impuso la prisión preventiva.

Los otros acusados son Rosa Leguizamón, sindicada por homicidio simple, y Ezequiel Bordón, señalado por falso testimonio. La búsqueda y los rastrillajes para dar con el paradero continúan en la zona del paraje El Malezal, donde la maestra fue vista por última vez.

Habló uno de los hijos de Nanci Godoy: "No podemos decir nada, queremos que encuentren a nuestra madre"

Adán, hijo de Nancy Estela Godoy la docente de 52 años desaparecida en Corrientes, rompió el silencio tras las recientes novedades judiciales y cruzó la postura de la fiscalía sobre el rumbo de la causa. A pesar del arresto de cinco sospechosos, la familia exige que no se detengan los rastrillajes y cuestiona que la investigación se limite exclusivamente a una sola línea de trabajo.

Mariela López Brown desde Corrientes habló en exclusiva con el hijo de Nanci sobre la línea de investigación principal que sigue la fiscalía, que tiene que ver con que se trató de un femicidio: "Es una de las hipótesis más fuertes según la fiscalía, pero nosotros no tenemos pruebas, no vimos nada ni tenemos el cuerpo para decir eso".

En esa línea, reclamó que los operativos no se frenen pese a las conjeturas prematuras del caso: "Que sigan buscando porque quiero que encuentren a mi madre. Hay muchos espacios para buscar y creo que hay más personas involucradas, no solo los cinco detenidos. Me refiero a todas las personas que estuvieron ese día: son todos sospechosos y todos pueden ser culpables".

Asimismo, expresó su malestar por la falta de respuesta oficial en las últimas horas: "La fiscalía no se comunicó más, se cerraron en la hipótesis de femicidio y queremos saber por qué, si son varios los involucrados".

Al recordar la rutina de su madre y las dinámicas en la estancia rural, el joven hizo hincapié en el rol de las personas cercanas al establecimiento y en las tensiones que atravesaba la docente. "Con mi mamá no vivía, yo vivo con mi pareja y mi hijo, vivían mis hermanos. No compartía mucho con ella, pero sí me contaba de los animales que hay ahí, de Rosa, que la llevaba a caballo y le llevaba agua. Rosa era con la que más compartía tiempo, le ofrecía cargar el teléfono y estaba para lo que necesitaba", relató sobre la mujer que actualmente se encuentra entre las detenidas.

Sin embargo, dejó entrever las sospechas que hoy rodean ese vínculo y los conflictos laborales previos dentro de la escuela: "Rosa se hacía la buena samaritana y no sabemos si era compinche con el otro director, que hacía todo ahí. Mi mamá decía que no quería dejar los papeles ahí porque el otro director se los podía sacar".

En ese sentido, tampoco descartó las denuncias previas que había realizado la víctima como un posible móvil del hecho. "No sabemos si fue la denuncia que hizo mi mamá, podría haber sido un motivo pero no se sabe", indicó, al tiempo que apuntó fuertemente contra el entorno de la institución: "Gamarra: tremendo caradura, una corrupción increíble".

Mientras la fiscalía profundiza los peritajes sobre los elementos secuestrados y los testimonios recopilados, la familia de la maestra rural insiste en que no se descarte ninguna pista y que la prioridad siga siendo dar con el paradero de Nancy. "Ahora en este momento la fiscalía se cerró en esa hipótesis", concluyó.

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