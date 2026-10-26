Quién es Iván Tabella, el hombre acusado de asesinar a dos mujeres en Córdoba y Retiro

Fue arrestado por estar señalado tras los crímenes de Daniela Villalba y Micaela Fernández, después de ser encontrado en un hotel de San Nicolás.

Un hombre identificado como Renato Iván Tabella fue detenido como acusado de estar involucrado en los crímenes de Micaela Tatiana Fernández en el barrio porteño de Retiro y de Daniela del Milagro Villalba en la provincia de Córdoba, después de que fuera localizado en un hotel de la calle Perón y quedara a disposición de la Justicia, a la espera de ser indagado.

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Tabella tiene 28 años, vive en Córdoba y el ministro de Seguridad de esa provincia, Juan Pablo Quinteros , informó que no contaba con antecedentes penales. El cruce de información entre ambas investigaciones permitió avanzar sobre la hipótesis de que un mismo sospechoso podría estar vinculado con los dos casos .

El hombre fue detenido en la noche del domingo en un hotel del barrio porteño de San Nicolás, en un operativo de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad. Según la información del caso, los agentes ingresaron al hotel y concretaron la detención sin que se registraran resistencias.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, la investigación por la muerte de Fernández comenzó cuando una amiga la encontró sin vida en un departamento de alquiler temporario ubicado en la calle Libertad al 1200, en Retiro. Ambas trabajaban como escorts y, de acuerdo con el testimonio de la denunciante, un hombre que se identificó como "Iván" había solicitado un servicio a través del sitio Gemidos TV. Como Fernández necesitaba trabajar, su compañera le derivó el pedido.

La joven fue encontrada sobre una cama, cubierta con una sábana. En el departamento, los investigadores advirtieron que faltaba su teléfono celular y que la caja fuerte había sido manipulada.

La clave apareció cuando la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 53, a cargo del fiscal Matías Di Lello, solicitó la intervención en tiempo real de cuatro líneas telefónicas: la de Fernández, la de su amiga, otra que ambas utilizaban para recibir pedidos de servicios y la correspondiente al supuesto cliente.

En medio de esas tareas, uno de los jefes de la División Homicidios advirtió que la línea del hombre que había contactado a Fernández ya estaba intervenida en la causa por el homicidio de Villalba, que investigaba el fiscal Pablo Camacho en Córdoba.

Ese dato cambió el rumbo de la pesquisa: el mismo número que aparecía en la investigación por la muerte en Retiro figuraba en el expediente abierto por el crimen de la joven cordobesa.

La investigación por el crimen de Daniela Villalba en Córdoba

Villalba había sido asesinada el 19 de octubre en su departamento del barrio Cofico. Su cuerpo fue encontrado sobre una cama, cubierto con una sábana, y presentaba cortes en el cuello y los brazos. Al igual que en el caso de Fernández, su teléfono celular no estaba en el lugar.

La investigación en Córdoba había avanzado a partir del hallazgo de una valija con pertenencias de la víctima y prendas con manchas de sangre, abandonada en un contenedor cercano a su vivienda. Las cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte del recorrido de un hombre que había descartado el equipaje.

El análisis de esas imágenes llevó a identificar al sospechoso y a solicitar la intervención de su teléfono. Las antenas que registraron la actividad de la línea indicaron que el aparato se encontraba en la Ciudad de Buenos Aires. El dato telefónico permitió así unir las dos investigaciones y orientar la búsqueda del sospechoso fuera de Córdoba.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].