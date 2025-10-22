22 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Denunciaron al sitio Varones Unidos creado por el femicida Pablo Laurta y piden "medidas urgentes"

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad reclamó que bajen las intervenciones de violencia de género del asesino de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

Por
El acusado del doble femicidio y del crimen del chofer alentaba la violencia de género desde las redes sociales.

El acusado del doble femicidio y del crimen del chofer alentaba la violencia de género desde las redes sociales.

Redes Sociales

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de María Rosa Muiños, denunció al sitio Varones Unidos, creado por el femicida Pablo Laurta, acusado de los asesinatos de su expareja, Luna Giardina, y de su ex suegra, Mariel Zamudio.

La mujer vacacionaba en Tulum cuando cayó de un tercer piso y quedó hospitalizada.
Te puede interesar:

Una argentina cayó de un tercer piso en México: será repatriada en terapia intensiva móvil

El hombre está detenido, acusado del doble femicidio y del crimen del remisero Martín Sebastián Palacio, y ahora lo imputaron por el delito de violencia de género digital y se pidió que se tomen “medidas urgentes”.

La presentación se hizo ante la Fiscalía Especializada del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad (MPF) que trata este tipo de delitos como es la discriminación por motivos de violencia de género digital y odio misógino.

“El organismo actuó tras tomar conocimiento de que, junto con la noticia del doble femicidio, el acusado tendría intervenciones misóginas en una comunidad digital denominada Varones Unidos. En este marco, la Defensoría constató que el dominio del sitio web se encuentra registrado a nombre del imputado, motivo por el cual se solicitó la preservación del contenido digital, dado que podría constituir evidencia en la causa judicial”, advirtieron.

En la denuncia se solicitó la baja inmediata de todo el contenido público disponible tanto en el sitio web como en el perfil de Instagram asociados, “ya que difunden expresiones de odio contra las mujeres, deslegitiman sus denuncias e incitan a conductas discriminatorias y violentas”.

Desde la institución enfatizaron que "la violencia de género digital vulnera gravemente los derechos humanos, y que el ejercicio de la libertad de expresión no es absoluto cuando promueve el odio o la violencia”.

Embed

¿Qué entiende la ley 27.234 por violencia de género?

La medida solicitada se enmarca en la Ley 26.485, que habilita ordenar a las plataformas digitales la supresión de contenidos que constituyan violencia digital o telemática.

Esta norma de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la República Argentina fue promulgada en 2009. Tiene como objetivo de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, estableciendo un marco legal para prevenirla, sancionar a los agresores y proteger a las víctimas a través de políticas de Estado.

Laurta está detenido en la cárcel de Cruz del Eje en la provincia de Córdoba acusado del femicidio de su expareja, Luna Giardina, y de su ex suegra, Mariel Zamudio. Además, en Entre Ríos el hombre fue imputado por el delito de homicidio criminis causa en relación al crimen de Palacio, el remisero que había contratado para un supuesto viaje a Santa Fe.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Nancy Pazos cruzó a Patricia Bullrich por sus dichos sobre los femicidios: "Me da asco de género"

Las periodistas contaron que fueron víctimas de un acosador sexual.

Soledad Larghi denunció la violenta amenaza de un acosador: "Te voy a ir a buscar"

El sitio en Meta sigue vigente pese a la imputación de su creador por un triple asesinato.

Pese a su defensa del femicida Pablo Laurta, el grupo Varones Unidos sigue activo en Facebook

Dos alumnos de la ExEnet se ríen de la supuesta violación de una mujer.

Córdoba: repudio contra alumnos que se burlaron en un video de la violencia hacia las mujeres

Desde la organización feminista decidieron publicar antes los registros de femicidios de octubre por su magnitud.

Caso por caso: estos son los 9 femicidios que se registraron en los últimos 5 días

play

El taxista que llevó al femicida Pablo Laurta dijo que el niño "preguntaba por su madre"

Rating Cero

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena

Una de las marcas más importantes de María Becerra es La Nena de Argentina.

María Becerra solucionó el problema con La Nena de Argentina: "Es su elección cuándo usarla"

Conocé los detalles del divorcio de los papás de la reconocida cantante y actriz

Cómo fue el divorcio de los padres de Miley Cyrus tras décadas de estar juntos

Ahora, llegó a gran N roja Ni una palabra, la película de suspenso y drama de 2001 que fue tendencia en pantalla grande y, actualmente, escaló rápidamente entre las más vistas. 
play

De qué se trata Ni una palabra, la película de suspenso con actores destacados que ahora está en Netflix

One Punch-Man es un fenómeno que ha captado la atención del público debido a su enfoque original. Ambientado en un mundo donde los héroes son profesionales con clasificaciones establecidas, la historia presenta al aparentemente sencillo Saitama, un héroe invencible.
play

One Punch-Man llega con una nueva temporada a Netflix: de qué se trata

Yanina Latorre se cansó de Wanda Nara y decidió exponerla en vivo.

Yanina Latorre explotó contra Wanda Nara: "Sos tan zorra..."

últimas noticias

Emilia Clarke estuvo de vacaciones en Argentina.

Emilia Clarke estuvo de paseo por Argentina: tomó mate y comió alfajorcitos de maicena

Hace 22 minutos
El acusado del doble femicidio y del crimen del chofer alentaba la violencia de género desde las redes sociales.

Denunciaron al sitio Varones Unidos creado por el femicida Pablo Laurta y piden "medidas urgentes"

Hace 32 minutos
El gobierno peruano declaró la emergencia para contener las protestas.

Perú declaró el estado de emergencia en Lima por la ola de violencia e inseguridad

Hace 1 hora
Corea del Norte lanzó los misiles antes del viaje de Donald Trump.

Corea del Norte lanzó misiles balísticos en la previa del viaje de Trump a Asia

Hace 1 hora
En agosto la actividad económica registró una suba interanual del 2,4%

En agosto, la actividad económica registró una suba interanual del 2,4% gracias a la intermediación financiera

Hace 1 hora