Denunciaron al sitio Varones Unidos creado por el femicida Pablo Laurta y piden "medidas urgentes"

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad reclamó que bajen las intervenciones de violencia de género del asesino de Luna Giardina y Mariel Zamudio.

El acusado del doble femicidio y del crimen del chofer alentaba la violencia de género desde las redes sociales.

La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de María Rosa Muiños, denunció al sitio Varones Unidos, creado por el femicida Pablo Laurta , acusado de los asesinatos de su expareja, Luna Giardina , y de su ex suegra, Mariel Zamudio .

El hombre está detenido, acusado del doble femicidio y del crimen del remisero Martín Sebastián Palacio , y ahora lo imputaron por el delito de violencia de género digital y se pidió que se tomen “medidas urgentes”.

La presentación se hizo ante la Fiscalía Especializada del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad (MPF) que trata este tipo de delitos como es la discriminación por motivos de violencia de género digital y odio misógino .

“El organismo actuó tras tomar conocimiento de que, junto con la noticia del doble femicidio, el acusado tendría intervenciones misóginas en una comunidad digital denominada Varones Unidos. En este marco, la Defensoría constató que el dominio del sitio web se encuentra registrado a nombre del imputado, motivo por el cual se solicitó la preservación del contenido digital , dado que podría constituir evidencia en la causa judicial”, advirtieron.

En la denuncia se solicitó la baja inmediata de todo el contenido público disponible tanto en el sitio web como en el perfil de Instagram asociados, “ya que difunden expresiones de odio contra las mujeres, deslegitiman sus denuncias e incitan a conductas discriminatorias y violentas”.

Desde la institución enfatizaron que "la violencia de género digital vulnera gravemente los derechos humanos, y que el ejercicio de la libertad de expresión no es absoluto cuando promueve el odio o la violencia”.

Embed La Defensora del Pueblo @mariarosamuinos presentó una denuncia formal ante la Justicia solicitando medidas urgentes para la baja y preservación del contenido digital vinculado al presunto autor del reciente doble femicidio ocurrido en Córdoba, Pablo Laurtahttps://t.co/PncMMWuaVa — Defensoría del Pueblo CABA (@DefensoriaCABA) October 21, 2025

¿Qué entiende la ley 27.234 por violencia de género?

La medida solicitada se enmarca en la Ley 26.485, que habilita ordenar a las plataformas digitales la supresión de contenidos que constituyan violencia digital o telemática.

Esta norma de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la República Argentina fue promulgada en 2009. Tiene como objetivo de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, estableciendo un marco legal para prevenirla, sancionar a los agresores y proteger a las víctimas a través de políticas de Estado.

Laurta está detenido en la cárcel de Cruz del Eje en la provincia de Córdoba acusado del femicidio de su expareja, Luna Giardina, y de su ex suegra, Mariel Zamudio. Además, en Entre Ríos el hombre fue imputado por el delito de homicidio criminis causa en relación al crimen de Palacio, el remisero que había contratado para un supuesto viaje a Santa Fe.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.