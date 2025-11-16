16 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: celebraciones populares en Chaco tras las condenas al clan Sena

Escenas de alegría y alivio se vivieron apenas se conoció la sentencia que declaró culpables a los principales imputados. Hubo abrazos, llantos y gritos de "Nunca más" y "Se hizo Justicia".

Por
Hubo abrazos

Hubo abrazos, llantos y gritos en las afueras del Centro de Estudios Judiciales.

Asesinato de la psiquiatra en La Plata: la autopsia confirmó un ataque brutal y un móvil de robo
Te puede interesar:

Asesinato de la psiquiatra en La Plata: la autopsia confirmó un ataque brutal y un móvil de robo

Las afueras del Centro de Estudios Judiciales se transformaron en el epicentro de un clamor por justicia que se extendió por horas, reflejando el fuerte impacto social del veredicto.

El fallo, dado a conocer en la tarde del sábado, resolvió la situación legal de los siete acusados en la causa. El tribunal declaró a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña culpables del delito de femicidio, la imputación más grave en el expediente. Esta determinación judicial marcó un punto de inflexión en un caso que generó una masiva demanda de justicia desde que se conoció la desaparición de Cecilia en junio pasado.

Simultáneamente, la Justicia resolvió la situación de los colaboradores y encubridores. Gustavo Obregón, Fabiana González y Gustavo Melgarejo fueron encontrados culpables de encubrimiento del crimen, al haber participado de distintas formas para ocultar el rastro de Strzyzowski tras su asesinato. En contraste, Griselda Reinoso resultó absuelta de los cargos que se le imputaban, cerrando así la lista de personas sentenciadas por el caso.

Apenas se anunció el veredicto, las personas que aguardaban expectantes el desenlace del proceso se fundieron en abrazos, llantos y gritos de "Nunca más" y "Se hizo Justicia". Muchos de los presentes portaban pancartas con el nombre y la imagen de la víctima, consolidando la imagen de una sociedad que se movilizó de manera sostenida para asegurar que el crimen no quedara impune. Las celebraciones evidenciaron el sentir colectivo de que la sentencia ofrecía un cierre parcial a un doloroso proceso.

El caso tomó una dimensión política significativa debido al peso de los condenados. Emerenciano Sena y Marcela Acuña, líderes de movimientos sociales y con fuertes lazos con el poder en la provincia, eran figuras conocidas en el ámbito político. Esta conexión con las estructuras de poder añadió una capa de complejidad al proceso judicial, motivo por el cual la condena fue vista por la sociedad no solo como un acto de justicia penal, sino también como un mensaje de la independencia del Poder Judicial.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Detuvieron a un policía acusado de secuestrar y violar a una joven en el Parque Pereyra Iraola

Por el hecho intervino la Policía de Neuquén.

Horror: su hijo lo halló muerto y golpeado en su auto en San Martín de los Andes

play

Cómo fue el femicidio de Cecilia Strzyzowski por el que condenaron al clan Sena

play

Violento robo a una turista rusa en Palermo: se resistió y detuvieron a un motochorro

El jurado popular llegó a un veredicto contra los 7 imputados.

Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado popular declaró culpables a Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena

Virginia vivía sola en su vivienda de City Bell.

La Plata: encontraron muerta a una psiquiatra de 65 años en su casa

Rating Cero

Oasis tuvo un inolvidable primer show en River.

Oasis en Argentina: el segundo recital en River fue demorado por los intensos vientos

Malandro y Wos

Con la bendición del Indio Solari, Malandro selló una noche histórica y consagratoria en el Jolgorio del Año

Johnny Depp fue a ver Boca vs. Tigre.

Video: Johnny Depp sorprendió a todos y fue a ver Boca vs. Tigre en la Bombonera

La China Suárez rompe el silencio: todo lo que se sabe de la entrevista con Moria Casán

La China Suárez rompe el silencio: todo lo que se sabe de la entrevista con Moria Casán

El mini Milei arriba del escenario junto a los músicos de La Renga.

La Renga ridiculizó a Javier Milei: una versión en miniatura del Presidente bailó en su show

Presenta a un equipo de médicos jóvenes y veteranos que deben lidiar con la saturación del sistema sanitario.
play

El drama médico que se roba todas las miradas en Netflix: tiene 8 capítulos

últimas noticias

Se trata del mayor despliegue de poderío militar estadounidense en la región en décadas.

El portaaviones más poderoso de Estados Unidos ingresó al Caribe en medio de las tensiones con Venezuela

Hace 20 minutos
Oasis tuvo un inolvidable primer show en River.

Oasis en Argentina: el segundo recital en River fue demorado por los intensos vientos

Hace 28 minutos
Malandro y Wos

Con la bendición del Indio Solari, Malandro selló una noche histórica y consagratoria en el Jolgorio del Año

Hace 43 minutos
Johnny Depp fue a ver Boca vs. Tigre.

Video: Johnny Depp sorprendió a todos y fue a ver Boca vs. Tigre en la Bombonera

Hace 48 minutos
El partido terminó en escándalo.

Trompadas, patadas y represión a los jugadores; Deportivo Madryn-Morón terminó en batalla campal:

Hace 50 minutos