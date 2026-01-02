2 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Nuevo esquema de subsidios de luz y gas: cómo se van a cobrar las facturas en 2026

Se eliminarán las categorías de ingresos bajos, medios y altos. De esta manera, los más perjudicados por el cambio en el sistema serán las personas con menores recursos económicos porque padecerán la mayor parte de los incrementos de los servicios.

Por
Los hogares de menores ingresos tendrán incrementos del 20% y 23% para la luz y el gas

Los hogares de menores ingresos tendrán incrementos del 20% y 23% para la luz y el gas, respectivamente.

Redes Sociales

El Gobierno estableció a partir de este viernes un nuevo esquema de subsidios para el cobro de las facturas de los servicios de electricidad y gas, tanto para los usuarios residenciales, como así también para los consumidores de garrafas. La mayor novedad es que ya no habrá segmentación por niveles de ingreso.

Te puede interesar:

Cuatro días sin luz en Recoleta: los duros momentos que viven los vecinos y comerciantes

Según las estimaciones de la consultora Economía y Energía (EyE), los más perjudicados por el cambio de esquema de subsidios serán aquellos usuarios de menores ingresos porque padecerán la mayor parte del aumento tarifario. Se estima que tendrá un incremento de un 20% para la factura de luz y un 23% para el gas. Esta suba en los precios de los servicios variará en función de la época del año, ya que las bonificaciones serán diferentes por los períodos de mayor consumo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Energia_Ar/status/2006094662193320316&partner=&hide_thread=false

La mayor novedad del nuevo esquema de subsidios para los servicios de luz y gas será que se elimina la segmentación de ingresos bajos, medios y altos. Ahora, el nuevo umbral para acceder al beneficio es contar con ingresos mensuales iguales o menores a tres canastas básicas totales (CBT), lo que significan $3.77 millones. Además, las autoridades nacionales cruzarán datos patrimoniales y de consumos para determinar si un hogar recibe o no el subsidio.

Según la Secretaría de Energía, con el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda eléctrica, el 35% de los usuarios pagará una factura promedio menor a $22.000; el 66%, menos de $44.000, y el 81%, por debajo de $67.000. En el caso del gas, durante el invierno, el 56% pagará menos de $14.000; el 75%, menos de $56.000, y el 83%, menos de $73.000.

En cuanto a los consumidores de garrafas, al nuevo régimen se incorporarán unos 3,36 millones de usuarios al Programa Hogar y recibirán una bonificación mensual equivalente al valor total de una garrafa de diez kilos, que vale $21 mil, en invierno y al 50% de su precio por mes durante el resto del año. Desde enero deberán inscribirse en el sitio oficial de la Secretaría de Energía.

Cómo serán los subsidios a la electricidad

A partir del nuevo esquema impuesto por el Gobierno, los hogares que logren calificar para recibir el subsidio tendrán un 50% de descuento sobre un consumo base de 300 kWh por mes tanto en verano, como en invierno, y de 150 kwH para las temporadas de otoño y primavera. En caso que el consumo sea mayor, se tendrá que pagar el excedente sin el beneficio.

Además, durante este 2026 habrá una bonificación adicional del 25% en enero que disminuirá paulativamente cada mes unos dos puntos porcentuales hasta llegar a cero durante el mes de diciembre de este año. De esta manera, la luz tendrá un subsidio total del 75% en la primera factura, 73% en febrero, 71% en marzo y así sucesivamente durante todo el año.

Cómo serán los subsidios al gas

En cuanto al gas, el subsidio del 50% sobre un bloque de consumo determinado que varía dependiendo de la zona geográfica del país, tan solo se aplicará entre abril y septiembre. Esto significa una modificación importante porque previamente se aplicaba durante todo el año.

De la misma manera que en la electricidad, habrá una bonificación adicional del 25% en enero que también se reducirá dos puntos por cada mes, hasta desaparecer en diciembre de 2026.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El Gobierno oficializó el nuevo esquema de subsidios energéticos: cómo será a partir de enero

Oficializaron el nuevo esquema de subsidios energéticos: cómo será a partir de enero

Más de 10.000 siguen sin luz en el AMBA.

Cortes de luz en el AMBA: más de 5.000 usuarios continúan sin servicio

donde quedan los refugios climaticos de la ciudad ante las altas temperaturas

Dónde quedan los Refugios Climáticos de la Ciudad ante las altas temperaturas

Metrogas y el resto de las empresas implementan una serie de aumentos.

Gas: el Gobierno definió aumentos en Metrogas para el comienzo de 2026

Cómo será el cronograma de servicios públicos para el 24 y 25 de diciembre: bancos, comercios y transporte

Cronograma de servicios públicos para Navidad: cómo funcionan los bancos, comercios y transporte público

El punto central para los conductores mayores de 65 años es la aprobación del Certificado de Aptitud Psicofísica.

Por qué los mayores de 65 años pueden complicar la renovación de la licencia de conducir si no cumplen este requisito

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 1991, se trata de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que ya está disponible en este sitio web y atrapó a millones de televidentes. 
play

El silencio de los inocentes ya está en Netflix y es un clásico ideal para ver: cuál es la trama

Ya en Netflix: de una historia sorprendente a una saga inolvidable.
play

Ya está en Netflix: esta película fue inesperada en los 2000 y terminó siendo una saga inolvidable

La producción abre una temporada marcada por las emociones y las historias de amor con un fuerte cruce cultural.
play

Este reality de citas con temática coreana llegó a Netflix y sorprende a todos: como encontrarlo

Otra guerra entre Wanda y la China.

Nuevo escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez: "Lo borró a los segundos"

Yanina Latorre dejará de estar en LAM.

Ángel de Brito contó toda la verdad de la salida de Yanina Latorre de LAM

Denunciaron a Will Smith por acoso sexual y despido improcedente

Denunciaron a Will Smith por acoso sexual y despido improcedente

últimas noticias

Los hogares de menores ingresos tendrán incrementos del 20% y 23% para la luz y el gas, respectivamente.

Nuevo esquema de subsidios de luz y gas: cómo se van a cobrar las facturas en 2026

Hace 22 minutos
Trump y Clooney supieron tener una relación amistosa en el pasado.

De Hollywood a la Casa Blanca: el feroz enfrentamiento entre Trump y Clooney

Hace 33 minutos
El stand de Leapmotor en el Summer Car Show.

Una nueva marca china desembarca en Argentina de la mano de Stellantis

Hace 55 minutos
Cancillería argentina emitió un comunicado por la situación de Irán. 

Cancillería recomendó no viajar a Irán debido a las fuertes protestas sociales

Hace 1 hora
Ernesto Cherquis Bialo se recupera luego de la operación. 

Cherquis Bialo, su salud, su recuperación y un pálpito para la Selección: "La veo finalista en el Mundial"

Hace 1 hora