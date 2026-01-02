Nuevo esquema de subsidios de luz y gas: cómo se van a cobrar las facturas en 2026

Se eliminarán las categorías de ingresos bajos, medios y altos. De esta manera, los más perjudicados por el cambio en el sistema serán las personas con menores recursos económicos porque padecerán la mayor parte de los incrementos de los servicios.

Los hogares de menores ingresos tendrán incrementos del 20% y 23% para la luz y el gas, respectivamente.

El Gobierno estableció a partir de este viernes un nuevo esquema de subsidios para el cobro de las facturas de los servicios de electricidad y gas, tanto para los usuarios residenciales, como así también para los consumidores de garrafas. La mayor novedad es que ya no habrá segmentación por niveles de ingreso .

Según las estimaciones de la consultora Economía y Energía (EyE), los más perjudicados por el cambio de esquema de subsidios serán aquellos usuarios de menores ingresos porque padecerán la mayor parte del aumento tarifario. Se estima que tendrá un incremento de un 20% para la factura de luz y un 23% para el gas. Esta suba en los precios de los servicios variará en función de la época del año, ya que las bonificaciones serán diferentes por los períodos de mayor consumo.

La mayor novedad del nuevo esquema de subsidios para los servicios de luz y gas será que se elimina la segmentación de ingresos bajos, medios y altos. Ahora, el nuevo umbral para acceder al beneficio es contar con ingresos mensuales iguales o menores a tres canastas básicas totales (CBT), lo que significan $3.77 millones. Además, las autoridades nacionales cruzarán datos patrimoniales y de consumos para determinar si un hogar recibe o no el subsidio.

En 2025, la Secretaría de Energía continuó avanzando en un gestión orientada en ordenar los subsidios a la energía, quitar trabas burocráticas a los diferentes sectores y potenciar la producción de hidrocarburos, con Vaca Muerta como motor de desarrollo. pic.twitter.com/mPH3dP67ME

Según la Secretaría de Energía, con el nuevo esquema, en los meses de mayor demanda eléctrica, el 35% de los usuarios pagará una factura promedio menor a $22.000; el 66%, menos de $44.000, y el 81%, por debajo de $67.000. En el caso del gas, durante el invierno, el 56% pagará menos de $14.000; el 75%, menos de $56.000, y el 83%, menos de $73.000.

En cuanto a los consumidores de garrafas, al nuevo régimen se incorporarán unos 3,36 millones de usuarios al Programa Hogar y recibirán una bonificación mensual equivalente al valor total de una garrafa de diez kilos, que vale $21 mil, en invierno y al 50% de su precio por mes durante el resto del año. Desde enero deberán inscribirse en el sitio oficial de la Secretaría de Energía .

Cómo serán los subsidios a la electricidad

A partir del nuevo esquema impuesto por el Gobierno, los hogares que logren calificar para recibir el subsidio tendrán un 50% de descuento sobre un consumo base de 300 kWh por mes tanto en verano, como en invierno, y de 150 kwH para las temporadas de otoño y primavera. En caso que el consumo sea mayor, se tendrá que pagar el excedente sin el beneficio.

Además, durante este 2026 habrá una bonificación adicional del 25% en enero que disminuirá paulativamente cada mes unos dos puntos porcentuales hasta llegar a cero durante el mes de diciembre de este año. De esta manera, la luz tendrá un subsidio total del 75% en la primera factura, 73% en febrero, 71% en marzo y así sucesivamente durante todo el año.

Cómo serán los subsidios al gas

En cuanto al gas, el subsidio del 50% sobre un bloque de consumo determinado que varía dependiendo de la zona geográfica del país, tan solo se aplicará entre abril y septiembre. Esto significa una modificación importante porque previamente se aplicaba durante todo el año.

De la misma manera que en la electricidad, habrá una bonificación adicional del 25% en enero que también se reducirá dos puntos por cada mes, hasta desaparecer en diciembre de 2026.