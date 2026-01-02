2 de enero de 2026 Inicio
Una nueva marca china desembarca en Argentina de la mano de Stellantis

Se trata de Leapmotor, una automotriz china con solo 10 años de antigüedad, que llega en breve a nuestro mercado con dos modelos confirmados

El stand de Leapmotor en el Summer Car Show.

El stand de Leapmotor en el Summer Car Show.

La marca china de vehículos electrificados Leapmotor comienza a dar sus primeros pasos en el mercado argentino de la mano de Stellantis, con una propuesta que combina tecnología, diseño, seguridad, conectividad y confort. Si bien su lanzamiento comercial está previsto para mediados de 2026, la compañía ya se presenta oficialmente ante el público local durante el verano, en el marco del Summer Car Show.

El vehículo saldrá a la venta en el primer semestre de 2026.
Chery implementa el primer "airbag casco": cómo funciona

Hasta el 22 de febrero, en el kilómetro 407 de la Ruta 11 —entre Cariló y Villa Gesell—, los visitantes pueden conocer de cerca dos de los modelos que anticipan la identidad de la marca: el C10 y el B10. Ambos representan el desembarco de Leapmotor en la región y permiten tomar contacto directo con su propuesta tecnológica y estética.

leapmotor-c10
Leapmotor C10.

Leapmotor C10.

Fundada en 2015 en Hangzhou, China, Leapmotor se consolidó en pocos años como una de las marcas de vehículos electrificados de mayor crecimiento a nivel global. Recientemente alcanzó el hito del millón de unidades producidas y comenzó su expansión internacional, con Latinoamérica como uno de sus mercados estratégicos.

Los protagonistas de esta presentación son el Leapmotor C10 y el B10, ambos pertenecientes a los segmentos SUV D y C respectivamente. Se destacan por su tecnología ultra-híbrida con sistema REEV (Range Extender Electric Vehicle), que combina la conducción eléctrica con un motor a combustión que actúa como generador, permitiendo extender la autonomía sin depender exclusivamente de la infraestructura de carga. Una solución especialmente pensada para países con grandes distancias y redes de carga aún en desarrollo.

leapmotor-b10
Leapmotor B10.

Leapmotor B10.

Más allá de sus productos, Leapmotor busca posicionarse como una marca de innovación integral. Su enfoque combina electrificación, conectividad, seguridad y eficiencia, con el objetivo de ofrecer una experiencia de movilidad moderna y sustentable. Con esta presentación, Leapmotor da el primer paso para consolidar su presencia en Argentina y anticipa una nueva etapa en el desarrollo del mercado de vehículos electrificados en el país.

